  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    Перевернутое изображение осеннего Центрального парка (Нью-Йорк) отобразилось на стенах и потолке. Фотография сделана при помощи камеры-обскуры. Затемните комнату, сделайте небольшое отверстие для света — и картины мира по ту сторону окна поселятся в вашем доме. Фото: Абелардо Морелл
  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    На фото — Бруклинский мост и Нижний Манхэттен. Фото: Абелардо Морелл
  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    Бруклинский мост. Фото: Абелардо Морелл
  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    Великолепная оптическая иллюзия: византийский фасад собора Сан-Марко (Венеция, Италия) уместился в кабинете, расположенном в здании напротив. Здесь очевиден намек на работы Каналетто, художника XVIII века, который нарисовал такой же вид с помощью камеры-обскуры. Морелл считает, именно в этой комнате Каналетто проецировал на бумагу изображения, которые затем обводил. Фото: Абелардо Морелл
  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    Цвет, форма, перспектива — все перемешалось в разноцветной головоломке, сотворенной Мореллом в гостиной одного венецианского дома. «Мне хочется, чтобы люди терялись в догадках, что откуда взялось», — говорит мастер, спроецировавший вид Гран-Канале на стену, где уже были нарисованы джунгли. Гипнотический хаос довершает тень от люстры. Фото: Абелардо Морелл
  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
    Благодаря камере-обскуре изображение национального парка Акадия (штат Мэн) как по волшебству преобразилось в живописное полотно — вид спроецирован на шероховатую поверхность земли под палаткой. «Я ничего не придумываю — запечатлеваю все как есть», — говорит Абелардо Морелл. Глядите: в кадр попала ножка штатива. Фото: Абелардо Морелл
Фотомастер

Камера-обскура: обыкновенное фоточудо

Глядя на эти работы, зрители теряются в догадках: что изображено на фотографиях и как получились такие снимки?
Текст: Том О`Нил Фотографии: Абелардо Морелл
7 сентября 2018 в 19:50
57740

…Когда свет проникает в темное пространство сквозь крошечное отверстие, происходит нечто таинственное и удивительное. Аристотель описал это явление еще в IV веке до нашей эры, в Италии эпохи Возрождения его зарисовал Леонардо да Винчи. В конце XIX века в Кони-Айленде и на других приморских курортах выстраивались очереди из желающих увидеть волшебные превращения. Мы же перенесемся в 1988 год, в классную комнату одного из художественных колледжей Бостона.

Однажды солнечным днем Абелардо Морелл превратил классную комнату в камеру-обскуру — и стена напротив ожила, подобно киноэкрану.

Преподаватель вводного курса фотографии по имени Абелардо Морелл закрыл окна черной полиэтиленовой пленкой (в классе стало темно, как в пещере), проделал в занавеси дырочку размером с монетку — и стена напротив ожила, подобно киноэкрану. На ней появились расплывчатые очертания людей и машин на Хантингтон-авеню. Изображение было перевернутым: небо лежало у пола, мостовая оказалась под потолком. Что произошло?

Морелл превратил классную комнату в камеру-обскуру (в переводе с латыни — «темная комната»). По всей видимости, это самый древний из известных человеку инструментов получения изображений — и далекий предок фотокамеры.

  • Камера-обскура: обыкновенное фоточудо

Яркое, словно сон, и очень резкое изображение Бруклинского моста и Нижнего Манхэттена материализуется над святыми простынями. Чтобы получить яркое и резкое изображение Бруклинского моста и Нижнего Манхэттена, Морелл установил свою фотокамеру в комнату-обскуру и оставил затвор открытым на пять часов. Вдобавок он использовал призму, чтобы перевернуть изображение.

Читать далее

Тоже интересно

Первая детальная фотография поверхности солнца

Статья опубликована в журнале National Geographic (№92, май 2011).
Обсудить (2)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Камера засняла то, на что способен проголодавшийся медведь
Камера засняла то, на что способен проголодавшийся медведь
Тоже интересно
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
Спецпроект
За каждым патриотом стоит своя история
За каждым патриотом стоит своя история