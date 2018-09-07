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Перевернутое изображение осеннего Центрального парка (Нью-Йорк) отобразилось на стенах и потолке. Фотография сделана при помощи камеры-обскуры. Затемните комнату, сделайте небольшое отверстие для света — и картины мира по ту сторону окна поселятся в вашем доме. Фото: Абелардо Морелл
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На фото — Бруклинский мост и Нижний Манхэттен. Фото: Абелардо Морелл
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Бруклинский мост. Фото: Абелардо Морелл
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Великолепная оптическая иллюзия: византийский фасад собора Сан-Марко (Венеция, Италия) уместился в кабинете, расположенном в здании напротив. Здесь очевиден намек на работы Каналетто, художника XVIII века, который нарисовал такой же вид с помощью камеры-обскуры. Морелл считает, именно в этой комнате Каналетто проецировал на бумагу изображения, которые затем обводил. Фото: Абелардо Морелл
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Цвет, форма, перспектива — все перемешалось в разноцветной головоломке, сотворенной Мореллом в гостиной одного венецианского дома. «Мне хочется, чтобы люди терялись в догадках, что откуда взялось», — говорит мастер, спроецировавший вид Гран-Канале на стену, где уже были нарисованы джунгли. Гипнотический хаос довершает тень от люстры. Фото: Абелардо Морелл
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Благодаря камере-обскуре изображение национального парка Акадия (штат Мэн) как по волшебству преобразилось в живописное полотно — вид спроецирован на шероховатую поверхность земли под палаткой. «Я ничего не придумываю — запечатлеваю все как есть», — говорит Абелардо Морелл. Глядите: в кадр попала ножка штатива. Фото: Абелардо Морелл
Камера-обскура: обыкновенное фоточудо
…Когда свет проникает в темное пространство сквозь крошечное отверстие, происходит нечто таинственное и удивительное. Аристотель описал это явление еще в IV веке до нашей эры, в Италии эпохи Возрождения его зарисовал Леонардо да Винчи. В конце XIX века в Кони-Айленде и на других приморских курортах выстраивались очереди из желающих увидеть волшебные превращения. Мы же перенесемся в 1988 год, в классную комнату одного из художественных колледжей Бостона.
Однажды солнечным днем Абелардо Морелл превратил классную комнату в камеру-обскуру — и стена напротив ожила, подобно киноэкрану.
Преподаватель вводного курса фотографии по имени Абелардо Морелл закрыл окна черной полиэтиленовой пленкой (в классе стало темно, как в пещере), проделал в занавеси дырочку размером с монетку — и стена напротив ожила, подобно киноэкрану. На ней появились расплывчатые очертания людей и машин на Хантингтон-авеню. Изображение было перевернутым: небо лежало у пола, мостовая оказалась под потолком. Что произошло?
Морелл превратил классную комнату в камеру-обскуру (в переводе с латыни — «темная комната»). По всей видимости, это самый древний из известных человеку инструментов получения изображений — и далекий предок фотокамеры.
Яркое, словно сон, и очень резкое изображение Бруклинского моста и Нижнего Манхэттена материализуется над святыми простынями. Чтобы получить яркое и резкое изображение Бруклинского моста и Нижнего Манхэттена, Морелл установил свою фотокамеру в комнату-обскуру и оставил затвор открытым на пять часов. Вдобавок он использовал призму, чтобы перевернуть изображение.
Самое сложное в камере-обскуре — это оптический принцип, на котором основано ее действие. Изображения попадают в камеру так же, как в человеческий глаз: через небольшое отверстие и в перевернутом виде. Свет проникает в отверстие под углом, и лучи, отраженные от верхних частей объектов, направляются вниз, а те, что отражаются от объектов, находящихся у самой земли, устремляются вверх. В темном пространстве камеры лучи пересекаются — и вид переворачивается. Если изображение, которое попадает к нам в глаз, корректирует мозг, то картинку в обычной фотокамере переворачивает зеркало.
Портативная камера-обскура — ящик с дырочкой, снабженный линзой, — обрела популярность в XVII веке. Художникам она служила вспомогательным инструментом; ученые стали использовать её для наблюдения за солнечными затмениями. В начале XIX века придумали, как поймать спроецированное изображение: к задней стенке камеры-обскуры приставляли обработанные химическими веществами листы бумаги или металлические пластинки. Так родилась фотография.
Для Абелардо Морелла, профессора фотографии, тот опыт в классной комнате стал настоящим откровением. Увидев восхищенные глаза учеников — молодых людей, отлично подкованных в науке и технике, — он понял: в этом явлении есть нечто необычайно привлекательное.
Первый проект Морелла, задуманный как наглядное пособие для учеников, заключался в том, чтобы сфотографировать принцип работы камеры. В результате в 1991 году появилась работа «Лампочка».
Затем Морелл попытался заснять призрачный образ, который появляется в комнате, превращенной в камеру-обскуру. Насколько ему было известно, такого никто еще не делал. Несколько месяцев ушло на техническую подготовку: надо было рассчитать размер отверстия для света, чтобы обеспечить одновременно и яркость, и резкость, а также определить правильное время выдержки.
Оставалось найти комнату с хорошим видом из окна. Выбор пал на дом фотографа в Квинси, пригороде Бостона. Морелл установил широкоформатную фотокамеру на штатив в спальне сына, куда проникал лишь тоненький лучик света, и открыл затвор. Затем он вышел из комнаты и стал ждать. Восемь часов. Результат оказался завораживающим. На проявленной фотографии над детскими игрушками нависали перевернутые деревья и дома — словно в волшебной сказке. «Я чувствовал себя так, словно сам изобрел фотографию», — вспоминает Морелл.
Впоследствии Абелардо запечатлел самые разные виды: от панорам Нью-Йорка до итальянских пейзажей, а также перешел от черно-белых снимков к цветным и начал переворачивать изображения с помощью призмы. Сменив пленку на цифровой сенсор, он сократил время выдержки с нескольких часов до минут, что позволило улавливать тени, облака и другие мимолетные атмосферные явления.
Самому Мореллу больше всего нравятся работы, сделанные с помощью палатки без пола — переносной камеры-обскуры, с которой он поднимался на крыши домов. А еще такую «камеру» Морелл устанавливална улицах и в парках, чтобы создавать изображения прямо на земле.
В работах Абелардо Морелла смешивается реальное и фантастическое. Они позволяют взглянуть на мир в новом свете.
Открыточный вид Бруклинского моста становится более «шершавым», когда Морелл проецирует изображение на покрытую толем крышу. Экспериментируя с настроением и текстурой, фотограф превратил в камеру-обскуру палатку без пола. Свет, проникающий в похожее на перископ отверстие, рисует на земле изображение «с оттенком старины», как говорит Морелл.