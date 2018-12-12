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  • Санкт-Петербург в объективе OPPO: тестируем новый камерофон
    Фото: Станислав Лиепа
  • Санкт-Петербург в объективе OPPO: тестируем новый камерофон
    Фото: Станислав Лиепа
Фотомастер

Санкт-Петербург в объективе OPPO: тестируем новый камерофон

Продолжаем тестировать новый камерофон OPPO RX17 Pro. На очереди — впечатления санкт-петербургского фотографа Станислава Лиепы.
Партнерский материал
12 декабря 2018 в 15:11
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Большую часть времени мы проводим на нижних уровнях города: на тротуарах и магистралях, тропинках и тоннелях метро. Именно поэтому высокие точки всегда манят нестандартными ракурсами – выбираясь на крышу, вы освобождаетесь от временами давящих улиц и получаете возможность увидеть не только панораму города, но и новые виды на его архитектурные жемчужины.

В Санкт-Петербурге сегодня не так уж и просто попасть на крышу. Шанс вылезть наверх наобум, конечно, есть всегда, но все же поисками локаций и хорошего гида лучше озаботиться заблаговременно. Для этой съемки мы выбирали крыши заранее, чтобы и виды, и персонаж, и время суток успешно сочетались вместе.

В OPPO RX17 Pro порадовал цветовой и динамический диапазон, который очень достойно «считывает» фотографию. Очень приятная опция – оптический стабилизатор: даже если при виде открывающихся с высоты красот вы задрожите всем телом, проблемой это не станет.
  • Фото: Станислав Лиепа
  • Фото: Станислав Лиепа
Отдельно отмечу режим Ultra Night, который при недостатке освещения не только включается, но и корректирует цвет каждого пикселя. На выходе получается такая картинка, которую невооруженным глазом просто не увидишь.
  • Санкт-Петербург в объективе OPPO: тестируем новый камерофон

Наконец, важнейшая деталь, актуальная для всех, у кого телефон, в основном, находится в руках, а не в кармане. Дисплей OPPO RX17 Pro сделан, кажется, из бронебойного стекла – по крайней мере, после двух падений на крышу (да, иногда фотографам приходится снимать из не самых удобных положений) на нем не осталось ни царапины.

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