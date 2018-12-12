Москва в объективе OPPO: тестируем новый камерофон
Для этого фотоснимка я использовал автоматические настройки камеры:
ISO 100, F2.4, 1/238 c.
Вообще Москва-Сити – место довольно противоречивое: многие не любят эти «стекляшки», но я считаю, что они делают наш город разнообразнее и интереснее. К тому же, без них не было бы и этого снимка.
Следующей точкой моего визита стал Живописный мост. Его я давно приметил, проезжая на машине по дороге за город. Этот ракурс показывает уходящую вдаль дорогу, которая вписывается в композицию кадра и делает его более объемным.
У смартфона двойная камера, что позволяет приближать объекты без ущерба для качества изображения. Данная фотография была сделана с такими настройками: ISO 220, F2.4, 1/50 c. и двукратным зумом, что позволило захватить только основные детали кадра.
Еще одна черта OPPO RX17 Pro – технология четких снимков Al Ultra-clear, именно поэтому мне было важно посмотреть, как ведет себя камера в темное время суток. Для получения хороших фотографий нужно много света: не все зеркальные камеры способны показать такой результат изображения ночью. С высоты башен Москва-Сити можно увидеть город, как на ладони, понаблюдать за жизнью огромного мегаполиса.
На мой взгляд телефон отлично справился, впрочем, я и не сомневался, так как за последние годы индустрия мобильной фотографии шагнула намного вперед. Например, я и подумать не мог, что можно снимать на телефон с ручными настройками и подстраивать каждый параметр под необходимый мне сюжет. Приятно удивило, что в OPPO RX17 Pro есть эти функции.
И надо отметить: аппарат оснащен оптической стабилизацией изображения, с помощью которой я смог добиться четкого снимка на выдержке в 1 секунду, фотографируя с рук.
Остальные настройки:
ISO 1720, F1.5
Зарядки смартфона мне хватило на два дня активных съемок, и как только он разрядился, мне удалось протестировать новую функцию быстрой зарядки SuperVOOC. Телефон буквально за 10 минут зарядился на 40% – и я смог продолжить фотографировать. Облака и дым от ТЭЦ очень четко выделяются на фоне города, благодаря все той же технологии Al Ultra-clear.
ISO 984, F1.5, 1/14 c.
Все фотографии были сделаны встроенным приложением «Камера». Я хотел показать, как без сторонних программ можно добиться отличного качества фотографий.
OPPO RX17 Pro раскрыл свой потенциал как прекрасный «камерофон» – его смело можно брать в путешествия. Для дневной съемки не требуется никаких усилий, а для ночной есть режим Al Ultra-сlear и трехосный оптический стабилизатор.
Все фотографии из этой статьи – в формате JPEG, но в телефоне доступен и RAW HDR. Думаю, смело напечатаю пару кадров и подарю их друзьям!
Еще одна черта OPPO RX17 Pro — технология четких снимков Al Ultra-clear, именно поэтому мне было важно посмотреть, как ведет себя камера в темное время суток. Для получения хороших фотографий нужно много света: не все зеркальные камеры способны показать такой результат изображения ночью. С высоты башен Москва-Сити можно увидеть город, как на ладони, понаблюдать за жизнью огромного мегаполиса.
На мой взгляд телефон отлично справился, впрочем, я и не сомневался, так как за последние годы индустрия мобильной фотографии шагнула намного вперед. Например, я и подумать не мог, что можно снимать на телефон с ручными настройками и подстраивать каждый параметр под необходимый мне сюжет. Приятно удивило, что в OPPO RX17 Pro есть эти функции.
И надо отметить: аппарат оснащен оптической стабилизацией изображения, с помощью которой я смог добиться четкого снимка на выдержке в 1 секунду, фотографируя с рук.
Остальные настройки:
ISO 1720, F1.5
Зарядки смартфона мне хватило на два дня активных съемок, и как только он разрядился, мне удалось протестировать новую функцию быстрой зарядки SuperVOOC. Телефон буквально за 10 минут зарядился на 40% - и я смог продолжить фотографировать. Облака и дым от ТЭЦ очень четко выделяются на фоне города, благодаря все той же технологии Al Ultra-clear.
ISO 984, F1.5, 1/14 c.
Все фотографии были сделаны встроенным приложением «Камера». Я хотел показать, как без сторонних программ можно добиться отличного качества фотографий.
OPPO RX17 Pro раскрыл свой потенциал как прекрасный «камерофон» — его смело можно брать в путешествия. Для дневной съемки не требуется никаких усилий, а для ночной есть режим Al Ultra-сlear и трехосный оптический стабилизатор.
Все фотографии из этой статьи — в формате JPEG, но в телефоне доступен и RAW HDR. Думаю, смело напечатаю пару кадров и подарю их друзьям!