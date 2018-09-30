Высокие намерения: горные копытные России
Путь из трофейной охоты в фотографию не редкость. Применяя навыки опытного охотника, можно добиться замечательных результатов, не навредив экосистеме.
Природа притягивает меня с детства. Здесь я восстанавливаю энергию, растраченную в повседневной суете. При этом я никогда не понимал людей, которые выбираются в лес или в горы без конкретной цели. Я всегда находил себе на природе занятие – шел за грибами, на рыбалку... Потом пристрастился к охоте: она давала повод бывать в зимнем лесу и в горах. В 2000 году в Тибете я добыл самого крупного в истории охоты в Китае голубого барана (Pseudois nayaur szechuanensis) и вдруг поймал себя на мысли: «Не пора ли остановиться»? Я стал обращать внимание на мертвую тишину, которая повисала вокруг меня после выстрела. Одно нажатие на курок – и мгновенно нарушалась та гармония, ради которой я стремился быть на природе.
Я решил вернуться к своему детскому увлечению фотографией – и отложил карабин в сторону. Снимал и в экзотических странах, и на родине. А потом задумался: в нашей стране о жизни горных копытных отснято крайне мало материала, нет ни одного фотоальбома. А ведь именно у нас самое большое в мире разнообразие этих животных: девять видов и десятки подвидов, многие – эндемики. Учитывая прежний опыт горной охоты, я решил, что просто обязан заполнить этот вакуум и сделать книгу.
-
СернаВ России эти осторожные животные обитают на Кавказе, в высокогорье, куда их вытеснил человек. Там, где серн не беспокоят, они выбирают поросшие лесом участки.
-
Кубанский турСкалистые участки на стыке альпийских лугов и заснеженных вершин на высоте от 2 до 4 тысяч метров — излюбленные места обитания этих крупных козлов.
Начиная свою работу, я слабо представлял трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Карабин достает животное с 300–400 метров, а для хорошего портрета необходима дистанция не более 50. Горные козлы и бараны очень осторожные, умные и чувствительные животные. Они заметят вас за километр, если не больше, а заметив, быстро поднимутся и уйдут. Даже если вы перестанете приближаться и просто исчезнете из виду, звери воспримут это как сигнал тревоги и скроются. Приходилось пользоваться тем, что животные не умеют считать: мы подходили вдвоем с егерем на допустимое расстояние, он оставался на месте на виду у зверей, а я с аппаратурой, скрываясь за каменной грядой, подбирался как можно ближе.
-
Сибирский козерогПо мнению ряда специалистов, это самый крупный представитель рода горных козлов (длина рогов до 150 сантиметров). В России водится на Алтае, в Республике Тыва, а также на юге Красноярского края.
-
Амурский горалЭтот исчезающий подвид занесен в Международную и российскую Красную книгу. Ареал на крайнем юге Дальнего Востока очень ограничен. Горал селится в лесах, на голых скалах, но больше всего любит обрывистые утесы. В России насчитывается 700−900 особей.
На сбор материала для книги ушло 3 года и 20 экспедиций по 1–2 недели. Самым сложным героем оказался снежный баран. Сколько времени на Камчатке было потрачено на поиски этих осторожных животных! Никогда не забуду, как после 15 дней я возвращался домой с одним-единственным удачным кадром – да и тот был пейзажем. Зато на плато Путорана мне повезло: из-за погодных ограничений мы могли сделать лишь один короткий вылет – и сразу же заметили крупного самца. Казалось, он эффектно позировал перед нами: из его ноздрей на морозном воздухе вырывался пар. Пилот вертолета признавался, что так близко снежного барана он видел впервые за 15 лет полетов на Путорана.
-
Безоаровый козелОбитающий в восточной части Кавказского хребта, этот предок домашней козы долгое время был объектом беспощадного уничтожения. Считалось, что в желудке представителей именно этого вида особенно часто образуется безоаровый камень (конкремент из плотно свалянных волос или волокон растений — отсюда и название вида), которому приписывались целебные свойства.
Сделав выбор в пользу фотографии, я приобрел гораздо больше, чем потерял. На моих снимках звери живут. У них живые блестящие глаза, а не мертвые, потускневшие, знакомые всем по фотографиям, где охотник позирует с добычей.
Что можно было сделать с трофеями? Повесить их на стену, показать нескольким десяткам друзей – вот, пожалуй, и все. Как фотограф, я могу поделиться увиденным со всеми, кому интересна природа, – через свои книги, выставки, сайт. Как бы высокопарно это ни звучало, попадая в те места, где мало кому суждено побывать, я в меру своих скромных возможностей воспеваю нетронутую природу, красоту Божьего творения.
Начиная свою работу, я слабо представлял трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Карабин достает животное с 300−400 метров, а для хорошего портрета необходима дистанция не более 50. Горные козлы и бараны очень осторожные, умные и чувствительные животные. Они заметят вас за километр, если не больше, а заметив, быстро поднимутся и уйдут. Даже если вы перестанете приближаться и просто исчезнете из виду, звери воспримут это как сигнал тревоги и скроются. Приходилось пользоваться тем, что животные не умеют считать: мы подходили вдвоем с егерем на допустимое расстояние, он оставался на месте на виду у зверей, а я с аппаратурой, скрываясь за каменной грядой, подбирался как можно ближе.
-
Сибирский козерогПо мнению ряда специалистов, это самый крупный представитель рода горных козлов (длина рогов до 150 сантиметров). В России водится на Алтае, в Республике Тыва, а также на юге Красноярского края.
-
Амурский горалЭтот исчезающий подвид занесен в Международную и российскую Красную книгу. Ареал на крайнем юге Дальнего Востока очень ограничен. Горал селится в лесах, на голых скалах, но больше всего любит обрывистые утесы. В России насчитывается 700−900 особей.
На сбор материала для книги ушло 3 года и 20 экспедиций по 1−2 недели. Самым сложным героем оказался снежный баран. Сколько времени на Камчатке было потрачено на поиски этих осторожных животных! Никогда не забуду, как после 15 дней я возвращался домой с одним-единственным удачным кадром — да и тот был пейзажем. Зато на плато Путорана мне повезло: из-за погодных ограничений мы могли сделать лишь один короткий вылет — и сразу же заметили крупного самца. Казалось, он эффектно позировал перед нами: из его ноздрей на морозном воздухе вырывался пар. Пилот вертолета признавался, что так близко снежного барана он видел впервые за 15 лет полетов на Путорана.
-
Безоаровый козелОбитающий в восточной части Кавказского хребта, этот предок домашней козы долгое время был объектом беспощадного уничтожения. Считалось, что в желудке представителей именно этого вида особенно часто образуется безоаровый камень (конкремент из плотно свалянных волос или волокон растений — отсюда и название вида), которому приписывались целебные свойства.
Сделав выбор в пользу фотографии, я приобрел гораздо больше, чем потерял. На моих снимках звери живут. У них живые блестящие глаза, а не мертвые, потускневшие, знакомые всем по фотографиям, где охотник позирует с добычей.
Что можно было сделать с трофеями? Повесить их на стену, показать нескольким десяткам друзей — вот, пожалуй, и все. Как фотограф, я могу поделиться увиденным со всеми, кому интересна природа, — через свои книги, выставки, сайт. Как бы высокопарно это ни звучало, попадая в те места, где мало кому суждено побывать, я в меру своих скромных возможностей воспеваю нетронутую природу, красоту Божьего творения.