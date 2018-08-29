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Филиппинская гарпия (Pithecophaga jefferyi)Gо сведениям МСОП, эта гарпия-обезьяноед, обитающая на филиппинских островах Лейте, Лусон, Минданао и Самар, находится на грани полного исчезновения. Фонд филиппинского орла, Давао, Филиппины
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Странствующий голубь (Ectopistes migratorius)В результате безудержной охоты эта североамериканская птица полностью вымерла в 1914 году. Чучело — из коллекции специалиста по вымершим видам Эррола Фуллера.
Фотожурнал: птицы в опасности
Взять, к примеру, китоглава. Это представитель уникального вида, находящегося на грани вымирания, — как раз ради таких существ и была создана программа по защите эволюционно значимых вымирающих видов (EDGE of Existence), которую я начал реализовывать в 2007 году.
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Китоглав, или королевская цапля (Balaeniceps rex)Китоглав встречается в Восточной Африке — от Южного Судана до Замбии. МСОП относит его к уязвимым видам. Зоопарк Лоури Парк, Тампа, Флорида, США
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Обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus)Ареал стервятника включает Южную Европу, Африку, Индию и Непал. Международный союз охраны природы (МСОП) относит птицу к вымирающим видам; это одна из девяти категорий, которыми организация обозначает охранный статус вида.
Все снимки, опубликованные в этом материале, есть в книге Тима Флака «Вымирающие», в создание которой я тоже внес свой вклад. Флак обладает уникальной способностью заставить нас проникнуться любовью к странным, необычным существам. Его книга поможет нам понять, фотографии каких существ вызывают наибольший эмоциональный отклик.
Какие животные нравятся людям — крупные, яркой окраски? Или те, что похожи на наших детей? Что больше впечатляет — специально сделанные портреты животных или случайные снимки, запечатлевшие их в естественной среде обитания? Что чувствует зритель, когда видит знакомые ему эмоции и черты — материнскую заботу, страх или уязвимость?
Сейчас National Geographic в рамках программы грантов Making the Case for Nature предлагает специалистам подумать о том, как, воздействуя на эмоции человека в том числе с помощью снимков (как у Флака), вызвать уважение к природе. От этого зависит наше будущее.
Человеческая деятельность ведет к дальнейшему сокращению численности птиц, находящихся под угрозой. Большинство факторов, угрожающих популяциям птиц, как минимум отчасти бесспорно антропогенные. В настоящее время развивающиеся сельское и рыбоводческое хозяйства представляют наибольшую угрозу; в будущем для птиц главной опасностью могут стать климатические изменения.
Если наши снимки вызвали у вас желание помочь этим птицам… что ж, цель достигнута.