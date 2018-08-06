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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
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Справа — корреспондент National Geographic Traveler Иван Васин. Фото: Антон Тайбарей
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Фото: Антон Тайбарей
День оленя в Нарьян-Маре: фоторепортаж
Лес рогов, топот копыт, ураган от лопастей вертолёта: корреспонденты российского National Geographic Traveler побывали на одном из главных праздников Севера.
Фото: Антон Тайбарей. Текст: Иван Васин
6 августа 2018 в 19:53
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День оленя — пожалуй, самый популярный из традиционных праздников в Ненецком автономном округе. Каждый год в начале августа он отмечается в оленеводческих хозяйствах и общинах по всему региону: оленеводы участвуют в различных конкурсах и состязаниях (метко накидывают аркан на шест, борются друг с другом, прыгают через препятствия, устраивают заезды на оленьих упряжках) и принимают немногочисленных гостей.
В этом году приобщиться к северному образу жизни смог корреспондент журнала National Geographic Traveler Иван Васин и фотограф Антон Тайбарей — они отправились на берег Карского моря в отдаленную общину Ямб То, члены которой продолжают жить по заветам предков.