Юность Севера
При всей индивидуальности, в портретах этих якутских детей есть общая черта: ожидание будущего — не тревожное, но полное надежд.
Я мог бы работать учителем русского языка и литературы, окончив филологический факультет Якутского государственного университета. Но в школу идти не собирался. Учить детей нравилось, а вот рутинная работа с бумажками, отчетами, подготовкой уроков — боже упаси. Впрочем, от ребятни все равно далеко не ушел — семь с лишним лет работаю редактором в республиканской детско-юношеской газете «Юность Севера».
Я еще в детстве пришел в журналистику — был юнкором. И сегодня юные корреспонденты нашей газеты разбросаны по всей республике: пишут нам о своей жизни в селе, школе. В зависимости от содержания мы публикуем эти заметки на тематических полосах или в приложениях.
-
Выпускница коррекционной школы-интерната для глухих детей Юлия Попова готовится к последнему звонку.
-
Иван Николаев занимается вольной борьбой в училище Олимпийского резерва в Якутске. Он попросил меня сделать его портрет, чтобы отправить родным в деревню.
-
Члены юношеской сборной по футболу Центра помощи детям и сиротам села Чульман Нерюнгринского района приехали в столицу Республики Саха за 1000 километров, чтобы участвовать в ежегодном турнире по футболу.
Конечно, газета состоит не только из таких материалов: постоянные сотрудники готовят новости, статьи на разные темы, берут интервью. Каждую неделю в республике проходят какие-то детские мероприятия; кто-то из ребят отличился в учебе или спорте — обо всем этом тоже надо написать. А еще мы проводим юнкоровские слеты, конкурсы, мастер-классы, творческие встречи со школьниками…
Но, честно говоря, в какой-то момент вся эта суета начинает повергать в уныние. Ты вроде бегаешь и стараешься делать все на «отлично», но подписка все равно падает. И ты вдруг понимаешь, что по большому счету это мало кому нужно. Однажды и для меня работа превратилась в рутину. Кто-то в таком случае уходит из профессии, но я остался. Потому что в моей жизни появилась фотография.
-
Одноклассницы и близкие подруги нарядились для литературного бала — в их школе в селе Бердигестях Горного улуса такие балы проходят ежегодно.
-
В селе Мегино-Алдан Томпонского улуса в дни празднования встречи лета. Ысыах, якутский Новый год, отмечают во второй половине июня.
-
Оксана работала посудомойкой в столовой Дома печати, где расположена наша редакция. Я ни разу не встречал ее: видимо, она пришла к нам недавно. Едва увидев ее, я схватился за камеру.
На одну редакцию из двух газет (мы выпускаем еще детскую газету на якутском — «Кэскил», в переводе «будущее» или «перспектива»), у нас всего один фотограф, который пять лет назад отметил 50-летний юбилей. От человека с его опытом и шестью детьми ждать большой оперативности не приходится, хотя его старанию можно только позавидовать. Я увлекся фотографией в 2013-м и потихоньку начал снимать для газеты — но чаще для себя. Вначале это были снимки без особой претензии на художественную ценность. Ничего в фотографии я тогда не понимал: это было средство отвлечься от рутины и заодно увеличить гонорар в газете. По большому счету я и сейчас не очень много понимаю. Дилетант-самоучка.
Портрет как жанр в моей работе возник сам собой. Я не ставил цель стать портретистом: просто находил во время работы или прогулок по городу что-то интересное или кого-то, кто цеплял мое внимание — одеждой, прической, взглядом, — и делал снимок. Большинство моих портретов — результат случайных встреч. В основном это дети, с которыми я общаюсь во время визитов в школы.
-
В школьной столовой, Якутск. Едва увидев эту девочку, я сразу подумал о женских образах эпохи Возрождения — и попросил разрешения сделать портрет.
-
Близнецы Влад и Стас позируют на фоне здания своей школы — для детей с нарушением речи. Я не раз тут снимал: мне нравятся здешняя атмосфера и сами дети, которые охотно идут на контакт.
-
Ученицы Детской школы искусств готовятся к выходу на сцену: они участвуют в конкурсе исполнителей классического танца «Дивертисмент».
Перед съемкой обычно ищу фон, который бы гармонировал с образом модели. Чаще всего это школьные столовые или коридоры, там стены обычно однотонные и висят картины с якутскими пейзажами. На улице тоже стараюсь найти как можно менее «замусоренный» фон. Обычно делаю несколько кадров. Те, где дети улыбаются, — для газеты, а те, где они такие, какими я их вижу, — это для себя.
-
Ученик школы №23 в Якутске позирует в столовой. Вначале он не хотел сниматься: другие ребята смущали его смешками. Мне удалось уговорить «модель»; правда, мальчишке стоило больших усилий не рассмеяться в камеру.
-
Мальчик играет с мячом на спортивной площадке Октемского лицея-интерната в Хангаласском улусе.
Больше фото на странице Алексея Васильева в Instagram: lekon_v.