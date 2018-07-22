Фотомастер

Юность Севера

Корреспондент республиканской детской газеты ищет нежную красоту в суровой жизни якутских детей и подростков.
Текст и фото: Алексей Васильев
22 июля 2018 в 14:43
  • Юность Севера
    Школьники катаются на коньках на озере Щорса в Якутске, на улице -45°С. Для Якутии картина обычная: любому ребенку надоедает целыми днями сидеть дома, а к холоду здесь относятся проще.

При всей индивидуальности, в портретах этих якутских детей есть общая черта: ожидание будущего — не тревожное, но полное надежд.

Я мог бы работать учителем русского языка и литературы, окончив филологический факультет Якутского государственного университета. Но в школу идти не собирался. Учить детей нравилось, а вот рутинная работа с бумажками, отчетами, подготовкой уроков — боже упаси. Впрочем, от ребятни все равно далеко не ушел — семь с лишним лет работаю редактором в республиканской детско-юношеской газете «Юность Севера».

Я еще в детстве пришел в журналистику — был юнкором. И сегодня юные корреспонденты нашей газеты разбросаны по всей республике: пишут нам о своей жизни в селе, школе. В зависимости от содержания мы публикуем эти заметки на тематических полосах или в приложениях.

  • Выпускница коррекционной школы-интерната для глухих детей Юлия Попова готовится к последнему звонку.
  • Иван Николаев занимается вольной борьбой в училище Олимпийского резерва в Якутске. Он попросил меня сделать его портрет, чтобы отправить родным в деревню.
  • Члены юношеской сборной по футболу Центра помощи детям и сиротам села Чульман Нерюнгринского района приехали в столицу Республики Саха за 1000 километров, чтобы участвовать в ежегодном турнире по футболу.

Конечно, газета состоит не только из таких материалов: постоянные сотрудники готовят новости, статьи на разные темы, берут интервью. Каждую неделю в республике проходят какие-то детские мероприятия; кто-то из ребят отличился в учебе или спорте — обо всем этом тоже надо написать. А еще мы проводим юнкоровские слеты, конкурсы, мастер-классы, творческие встречи со школьниками…

Но, честно говоря, в какой-то момент вся эта суета начинает повергать в уныние. Ты вроде бегаешь и стараешься делать все на «отлично», но подписка все равно падает. И ты вдруг понимаешь, что по большому счету это мало кому нужно. Однажды и для меня работа превратилась в рутину. Кто-то в таком случае уходит из профессии, но я остался. Потому что в моей жизни появилась фотография.

  • Одноклассницы и близкие подруги нарядились для литературного бала — в их школе в селе Бердигестях Горного улуса такие балы проходят ежегодно.
  • В селе Мегино-Алдан Томпонского улуса в дни празднования встречи лета. Ысыах, якутский Новый год, отмечают во второй половине июня.
  • Оксана работала посудомойкой в столовой Дома печати, где расположена наша редакция. Я ни разу не встречал ее: видимо, она пришла к нам недавно. Едва увидев ее, я схватился за камеру.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№178, июль 2018).
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