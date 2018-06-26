  • Духов день: праздник Земли-именинницы
    Жителям села Борки Нижегородской области удалось сохранить живой неформальный праздник проводов весны и встречи лета на Духов день. Главная героиня — нарядная березка, которую участники шествия торжественно проносят через поле озимой ржи к реке. Фото: Марина Маковецкая
  • Духов день: праздник Земли-именинницы
    Традиционно на Духов день окна домов украшают ветками березы. Согласно поверью, так хозяева чествуют прилетающие к ним души предков, приглашая погостить. Фото: Марина Маковецкая
  • Духов день: праздник Земли-именинницы
    Частушки и страдания под гармонь — неотъемлемая часть любых народных гуляний. Как бабочки слетаются на свет, так на звуки гармони стягиваются любители народного пения. Фото: Марина Маковецкая
Фотомастер

Духов день: праздник Земли-именинницы

Ритуалы восточных славян прочно связаны с культом растений. Жители одного из сел Нижегородской области до сих пор раз в году поклоняются березе.
Текст и фото: Марина Маковецкая
26 июня 2018 в 17:58
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Полупустое, ничем не примечательное село Борки Нижегородской области оживает только раз в году, когда здесь собирается видимо-невидимо народу.

Случается это в мае или июне, сразу после Праздника Троицы, в понедельник, на Духов день. Праздник этот одновременно и народный с языческими корнями, и христианский. Другое его название Земля-именинница. По народному поверью, накануне, на Троицу, Святой Дух спускается на землю, разливается по полям, заходит в дома. Считается, что в Духов день земля беременна урожаем, поэтому ее нельзя трогать: пахать, сеять, вбивать палки. Деревенские жители наряжают молодую березку, чествуют ее песнями и хороводами, затем топят в реке: это проводы весны и встреча лета.

Давно и прочно праздничные ритуалы восточных славян в Духов день связаны с культом растительности. И основной объект поклонения в них — береза. Она и символ женского начала, и с душами умерших связана, но главное — это счастливое дерево, которое приносит добро, оберегает от нечистой силы, изгоняет болезни. Поэтому на праздники березку и сегодня кое-где «завивают»: наряжают лентами, тряпочками или лоскутками. Но только в Борках ритуальное деревце может похвастаться настоящей одеждой и даже именем. Березку величают Дуняшей, а главный праздничный обряд получил название «топить Дуняшу». Существует и легенда о девушке Дуняше, жившей когда-то в Борках. По одной версии, Дуняшу, дочь местного барина, утопили за то, что согрешила с крепостным. По другой — барин сам влюбился в крепостную красавицу Дуняшу, чье сердце уже было занято. Тогда, чтобы избавиться от соперника, барин отправил парня в солдаты. С горя девушка утопилась на Духов день в местной речке — Варнаве. В честь той любви сложили песню. Праздник в Борках ею начинается, ею же и заканчивается.

  • В Духов день слушают землю. По преданию, встав до восхода солнца и приложив ухо к земле, можно узнать ответы на свои вопросы и даже найти клад.
  • Несколько жителей из соседнего села Марьино со своей собственной Дуняшей спешат на праздник в Борки. Это уже традиция: ежегодно друзья берут отгул на работе, чтобы присоединиться к гулянью.
  • Финальный обряд праздника — гадание на венках. Если брошенный в воду венок поплыл, это добрый знак.
  • Праздничное пиршество продолжает обычай «кормить» землю. Самая уважаемая женщина, как правило, закапывала в землю понемногу разных вкусностей, приговаривая: «Земля-земелька, дай нам урожай!».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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