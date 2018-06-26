-
Жителям села Борки Нижегородской области удалось сохранить живой неформальный праздник проводов весны и встречи лета на Духов день. Главная героиня — нарядная березка, которую участники шествия торжественно проносят через поле озимой ржи к реке. Фото: Марина Маковецкая
-
Традиционно на Духов день окна домов украшают ветками березы. Согласно поверью, так хозяева чествуют прилетающие к ним души предков, приглашая погостить. Фото: Марина Маковецкая
-
Частушки и страдания под гармонь — неотъемлемая часть любых народных гуляний. Как бабочки слетаются на свет, так на звуки гармони стягиваются любители народного пения. Фото: Марина Маковецкая
Духов день: праздник Земли-именинницы
Полупустое, ничем не примечательное село Борки Нижегородской области оживает только раз в году, когда здесь собирается видимо-невидимо народу.
Случается это в мае или июне, сразу после Праздника Троицы, в понедельник, на Духов день. Праздник этот одновременно и народный с языческими корнями, и христианский. Другое его название Земля-именинница. По народному поверью, накануне, на Троицу, Святой Дух спускается на землю, разливается по полям, заходит в дома. Считается, что в Духов день земля беременна урожаем, поэтому ее нельзя трогать: пахать, сеять, вбивать палки. Деревенские жители наряжают молодую березку, чествуют ее песнями и хороводами, затем топят в реке: это проводы весны и встреча лета.
Давно и прочно праздничные ритуалы восточных славян в Духов день связаны с культом растительности. И основной объект поклонения в них — береза. Она и символ женского начала, и с душами умерших связана, но главное — это счастливое дерево, которое приносит добро, оберегает от нечистой силы, изгоняет болезни. Поэтому на праздники березку и сегодня кое-где «завивают»: наряжают лентами, тряпочками или лоскутками. Но только в Борках ритуальное деревце может похвастаться настоящей одеждой и даже именем. Березку величают Дуняшей, а главный праздничный обряд получил название «топить Дуняшу». Существует и легенда о девушке Дуняше, жившей когда-то в Борках. По одной версии, Дуняшу, дочь местного барина, утопили за то, что согрешила с крепостным. По другой — барин сам влюбился в крепостную красавицу Дуняшу, чье сердце уже было занято. Тогда, чтобы избавиться от соперника, барин отправил парня в солдаты. С горя девушка утопилась на Духов день в местной речке — Варнаве. В честь той любви сложили песню. Праздник в Борках ею начинается, ею же и заканчивается.
-
В Духов день слушают землю. По преданию, встав до восхода солнца и приложив ухо к земле, можно узнать ответы на свои вопросы и даже найти клад.
-
Несколько жителей из соседнего села Марьино со своей собственной Дуняшей спешат на праздник в Борки. Это уже традиция: ежегодно друзья берут отгул на работе, чтобы присоединиться к гулянью.
-
Финальный обряд праздника — гадание на венках. Если брошенный в воду венок поплыл, это добрый знак.
-
Праздничное пиршество продолжает обычай «кормить» землю. Самая уважаемая женщина, как правило, закапывала в землю понемногу разных вкусностей, приговаривая: «Земля-земелька, дай нам урожай!».
Легкое движение в Борках начинается накануне Духова дня у голубого, почти кукольного, домика с белыми резными наличниками на окнах и искусственной пальмой во дворе. Именно здесь из года в год мастерят Дуняшу, берегут и реставрируют ее наряд.
- «Эстафету» нам передал сосед, — говорит Татьяна Яковлевна Сорокина. — Раньше березку наряжали в его доме, а как вся семья умерла, так теперь мы главные по празднику. Сначала свекровь моя, потом я, а теперь дочь Наталья. Сколько себя помню, а мне 93 года, всегда в нашем селе топили Дуняшу. Только в войну праздник не отмечали — не до него было. А после войны опять вспомнили про Дуняшу.
- Надевали на березку то, что сами носили, — вступает в разговор Наталья. — Это сейчас у женщин халаты да платья, а бабушка моя до последних дней ходила в красной блузе, «поньке» (красной клетчатой юбке из шерстяной ткани), под понькой — белая «подставка» (нижняя юбка), а поверх всего — «запан» (фартук без нагрудника; так все замужние женщины одевались — девушки наряжались в сарафаны и «рукава» (блузу). На голове впереди «сорока» приподнята, сзади над косой — украшение из бисера. Ну и наушное украшение из гусиного пуха — «пушки». У нашей Дуняши только бисера не будет, а все остальное — честь по чести.
Первым делом надо определиться с березкой. Накануне утром муж Натальи привез из лесу сразу три деревца: на семейном совете выбрали самое «фигуристое». В обед Иришка, дочка местного культработника, разложив бумагу, карандаши и краски на капоте «Жигулей», нарисовала лицо Дуняши. Как только на улицу вынесли наряд, сразу стали подтягиваться соседи.
- Ой, нет, Наташа, такие плечи не годятся! — из дома напротив кричит Зинаида Михайловна. — Меня подождите!
Через минуту женщина уже включилась в процесс: «Плечи нужно сделать поуже, грудь приподнять, а бедра округлить».
Каждый хочет быть причастным к завтрашнему празднику. Через час у Сорокиных во дворе насчитывалось уже с десяток людей и пара собак.
Днем позже, не успело солнце подняться над Борками, сюда потянулись гости, многие в народных костюмах, из соседних деревень, из районного центра, из области и даже из самой столицы.
Перед тем как деревце бросят в реку, его торжественным шествием пронесут по селу, затем через ржаное поле, а потом «разовьют». В этом обряде нет ничего случайного. Почему, например, именно ржаное поле? Рожь здесь выращивают озимую, и есть примета: если на Духов день не пройти с Дуняшей через озимые, то урожая не будет. Береза передает силу созревающим злакам. А в реке ее топят, чтобы наполнить зерна влагой.
- Садил монах ой да мать-черемушку… — затянул зычный женский голос. Песню тут же подхватили остальные гости, и колонна неспешно двинулась по центральной улице Ленина, обрастая все новыми участниками. По традиции, впереди колонны идет мужчина с наряженной березкой в руках. Следом — гармонист и главные певуньи, обычно пожилые женщины.
…Однажды мне попался на глаза черно-белый снимок — кто-то из борковцев нашел его в своем сундуке. На обратной стороне дата — 1957 год. На снимке на фоне покосившихся домов с крышами из дранки видна улица, заполненная гуляющими людьми, взрослыми и детьми, нарядными и веселыми. В центре — по виду слегка нетрезвый мужчина с березкой. Фотография окончательно убедила меня в том, что праздник этот — не «реконструкция», не дань моде на неоязычество, а живая традиция, которая не прерывалась никогда!
В советские времена колхоз по случаю Духова дня сокращал рабочий день: доярки доили коров не вечером, а в обед и потом с чистой совестью отправлялись топить Дуняшу. Все колхозники получали по бутылке горячительного. Отдельной премией в виде дополнительной бутылки награждался «знаменосец». Работала полевая кухня. Люди собирались на праздник маленькими компаниями, в которых главным действующим лицом был гармонист. До позднего вечера с лугов доносились песни.
- Трава высокая всегда была, — вспоминает Татьяна Ивановна Абрамова, гармонистка, постоянная участница праздника. — Пока сидишь, вроде бы и нет больше никого вокруг. Поднимешься — все гуляющие видны. Расходились долго: ребята и девчата друг друга по очереди туда-сюда домой провожали.
Но у нас еще не вечер. Под гармонь и частушки шествие к обеду достигает берегов Варнавы. Здесь кульминация праздника. Вот с Дуняши скинули сарафан, следом пошли рубаха и головной убор, вот березка коснулась воды — и тут же вслед за ней с шумом и визгом, поодиночке и группами стали бросаться в реку отважные весельчаки, окатывая фонтаном брызг тех, кто остался на берегу. Мокрые и счастливые, они выбираются наверх — и снова плюхаются в воду, но уже прихватив с собой кого-то из сухой публики. Если погода теп-лая, мало кому удается избежать праздничного купания. И вряд ли кто-нибудь в этот момент помнит, что мокрое веселье — тоже часть старинного ритуала, один из способов призывать дождь. Дождик на Духов день обязателен. «Пусть не гром с молнией и не ливень, но хоть две-три капли да должны упасть на землю», — говорят местные жители. Я трижды была в Борках и всякий раз убеждалась в их правоте.
Праздник в таком, почти не испорченном, виде явление для Центральной России уникальное. Жители очень любят его и целый год ждут с нетерпением. Хочу надеяться, что так и дальше будет.