  • Красота на всю жизнь
    Ма Ну, 75 лет. Татуировку Ма сделали, когда ей было десять, но пожилая женщина до сих пор помнит, как два дня нестерпимо болело лицо. Фото: Таня Шарапова
  • Красота на всю жизнь
    Дав Хунг, 73 года.  Татуировка у нее появилась в 14 лет. Процедура заняла один день, а вот обводила она ее с тех пор целых шесть раз. Дав Хунг сама стала мастером тату; в 13 лет она вытатуировала себе на руке крест — дань первым американским миссионерам, распространившим баптизм в штате Чин в начале XX века. Фото: Таня Шарапова
  • Красота на всю жизнь
    Хтанг Ти, 28 лет. По всей видимости, это самая молодая из татуированных бирманок. Родители решили продолжить традицию, когда Хтанг исполнилось десять. «Было много крови», — вспоминает она. Фото: Таня Шарапова
  • Красота на всю жизнь
    Дав Хле Наинг, около 50 лет. Татуировку сделала в 11 лет, в разгар жаркого сезона. Рана заживала очень медленно, лицо болело целый год. За работу она отдала традиционное ожерелье из желто-оранжевых бусин и покрывало. Фото: Таня Шарапова
Фотомастер

Красота на всю жизнь

В Мьянме, в штате Чин, еще можно встретить женщин, чьи лица, в соответствии с древней традицией, покрыты сплошным узором татуировок.
Текст и фото: Таня Шарапова
8 мая 2018 в 09:01

Ху Шенг 41 год, у нее девять детей. Живут они всей семьей с мужем, мужьями дочерей и двумя внуками в небольшом доме с плетеными стенами в городке Миндат в Мьянме (бывшая Бирма), в штате Чин, граничащем с Бангладеш и Индией. Городок как городок — одна главная улица, по обе стороны расположились деревянные дома побогаче и хижины бедняков с плетенными из бамбука стенами; необычным его делают такие женщины, как Ху Шенг: их лица полностью покрыты татуировками. Древняя традиция жива только здесь, на юге штата Чин, да еще кое-где в соседнем штате Ракхайн.

У Ху Шенг татуировки не только на лице, но и на шее. Женщина родом из деревни Джардо — тут делали, пожалуй, самый популярный рисунок в регионе. Большинство женщин на юге штата Чин ходят именно с таким узором: кружево на щеках, много синих точек над верхней губой, трезубец на лбу, вертикальные полосы на подбородке. Татуировки на лице и шее у Ху Шенг яркие, четкие, словно сделаны недавно. На самом деле их принято обновлять — обводить по тем же контурам. «Свою татуировку я обводила трижды. Первый раз ее сделали, когда мне было 15. Делали два дня. Через месяц я решила, что хочу татуировку и на шее, тогда мне тату-мастер нарисовала эти круги», — Ху Шенг показывает на множество синих кругов на тонкой шее.

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Ху Шенг, 41 год. Женщина родом из деревни Джардо: здесь делали, пожалуй, самый популярный рисунок в регионе. У Ху Шенг татуировки не только на лице, но и на шее.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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