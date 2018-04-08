Фотожурнал: этажом выше
Обычные, простые строения, «поднявшись в воздух», выглядят совсем по-другому.
После того как ураган Сэнди в 2012 году обрушился на побережье Нью-Джерси, люди, чьи дома были разрушены не полностью, приподняли их, поставив на временные сваи, чтобы потом заложить постоянный фундамент. Некоторые сделали это, чтобы их жилища соответствовали новым строительным нормам или чтобы снизилась стоимость страховки от наводнения. Но, я думаю, были и те, для кого это была отчаянная попытка, невзирая на обстоятельства, остаться на родном месте.
25 лет я с семьей проводил отпуск на побережье Нью-Джерси, где пляжи протянулись на 205 километров. В 2013-м я начал фотографировать появившиеся после разрушительного урагана дома на сваях — уж очень необычно и странно они выглядели. Мы привыкли считать здания чем-то постоянным, незыблемым, но, когда видишь, что их можно выкопать, поднять, передвинуть и перестроить, понимаешь: это не совсем так. Поднять дом стоит 150000 долларов, не считая других ремонтных работ. К тому же на восстановление здания уходит немало времени.
Работа над этим проектом заставила меня задуматься над тем, насколько разумны наши действия. Мы продолжаем восстанавливать дома после таких катастроф, как Сэнди, несмотря на предупреждения ученых, не устающих повторять, что климатические изменения повлекут за собой повышение уровня моря и погодные катаклизмы. Мы даже не разобрались с тем, насколько пригодны для проживания некоторые территории, не выяснили, остаются ли они по-прежнему безопасными. Когда обрушивается шторм, мы видим его грозную мощь, и она, бесспорно, шокирует. То, что происходит позже, уже не так впечатляет, хотя и не менее важно: это тяжелая, кропотливая работа по возвращению к жизни своего дома, это восстание — не из пепла, но из щебня.