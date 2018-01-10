Траектории полетов птиц: сделать невидимое видимым
Когда змея проползает по песку, на нем появляется извилистый след — примерно такой же должен оставаться в небе от птиц, рассуждал он. Но, конечно, никаких следов птиц в воздухе мы не видим — по крайней мере, невооруженным глазом. Пять лет из своих 38 Боу провел, пытаясь запечатлеть траектории движения птиц, или, как он сам говорит, «сделать невидимое видимым».
Довольно скоро роли простого наблюдателя ему стало не хватать. «Как фотограф-натуралист я путешествовал по миру, делая снимки дикой природы», — рассказывает Ксави. Со временем Боу начал изучать техники фотосъемки, которые помогли бы ему выразить свою любовь к природе и показать красоту птиц так, как никто не мог сделать раньше.
-
Узор, похожий на застывшую в воздухе змею, получился из снимков болотных луней: те пролетали над деревьями, на которых сидели большие бакланы. Заболоченная местность Эстани д’Иварс и Вила-Сана в Испании была осушена в 1950-х для сельскохозяйственных нужд, но в 2005-м экосистему восстановили. Фото: Чави Боу
В конце концов, он решил снимать видеокамерой птиц в движении, а потом вырезать из съемки кадры с высоким разрешением. Затем Боу соединял отдельные кадры в один. Он считает, что это очень похоже на создание фильма: никогда не знаешь, какой получится результат. И вот в один волшебный момент, говорит Ксави Боу, изображение — нереальное и иллюзорное — появляется на свет.
До того как начать этот проект, Ornitografías, Боу успел получить диплом по геологии и фотографии в Барселоне, поработать светотехником в индустрии моды, а также стать совладельцем компании, занимавшейся монтажом видеоматериалов. В деле, которым он занимается сейчас, по словам Ксави, соединились страстное увлечение и профессия. «Эта работа техничная, сложная и творческая. Она словно связующее звено между фотографией и той природой, которую я искал», — говорит Боу.
ГАЛЕРЕЯ
Самые разные птицы, от полярных крачек до черных стрижей, выписывают в полете фантастические узоры — их сумел запечатлеть фотограф Ксави Боу с помощью видеокамеры с высоким разрешением. Природа раз и навсегда поразила его в детстве, когда он подолгу гулял с дедушкой, жившим у дельты реки Льобрегат под Барселоной. Повзрослев, Боу задумался о том, как бы выглядели следы птиц в небе.