Исчезающие профессии: фото на память
Заклинатель змей. Низальщик пряжи. Метельщик. Традиционные индийские профессии многообразны и самобытны, как яркая местная одежда и пряная кухня. Разносторонность индийских профессий передают портреты фотографа Супранава Даша. Серия «Ремесла на грани вымирания» изображает людей за работой в Западной Бенгалии и Уттар-Прадеше.
Профессии, которые запечатлел Даш (например, заготовители топлива из коровьего навоза), исчезают. А вместе с ними уходит в небытие социальная иерархия, существовавшая веками. Для многих индусов принадлежность к той или иной касте определила род занятий. Но теперь, когда кастовая дискриминация запрещена законом, Даш видит все больше молодых людей, пренебрегающих кастовыми запретами при выборе работы.
Впрочем, дело не только в культурных, но и в экономических изменениях. Индийский экономист Шам Сундар считает, что главную угрозу традиционным ремеслам представляют современные технологии. Так, чашки, которые всегда делали вручную, теперь тысячами прессуют из пластика, а частные ювелиры не могут конкурировать с фабриками. «Художники и ремесленники сетуют, что их дети не станут продолжать дело, — рассказывает Сундар. — Они говорят: «Мое ремесло умрет со мной"».
На фото ниже: заклинатель змей из Уттар-Прадеша, который зарабатывает $20 в неделю.
Nomadic Snake Charmer (6th Generation), Earning $20 Weekly, 2014 #marginaltrades #tradesofindia #supranavdash
Публикация от Supranav Dash (@supranavdash) Фев 15 2015 в 11:17 PST