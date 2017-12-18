Фотомастер

Исчезающие профессии: фото на память

Эти профессии — все равно что исчезающие виды животных: им угрожают растущие города и заводы, а некоторые из них уже не удастся вернуть к жизни. Сохранить память о них — единственное, что нам остается.
Дэниел Стоун
18 декабря 2017 в 19:45
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  • Исчезающие профессии: фото на память
    В Западной Бенгалии профессия Раджешвара Халдера называется «бурир-чуль-валлах» — продавец сладкой ваты. Он зарабатывает $15 в неделю. Фото: Супранав Даш

Заклинатель змей. Низальщик пряжи. Метельщик. Традиционные индийские профессии многообразны и самобытны, как яркая местная одежда и пряная кухня. Разносторонность индийских профессий передают портреты фотографа Супранава Даша. Серия «Ремесла на грани вымирания» изображает людей за работой в Западной Бенгалии и Уттар-Прадеше.

Профессии, которые запечатлел Даш (например, заготовители топлива из коровьего навоза), исчезают. А вместе с ними уходит в небытие социальная иерархия, существовавшая веками. Для многих индусов принадлежность к той или иной касте определила род занятий. Но теперь, когда кастовая дискриминация запрещена законом, Даш видит все больше молодых людей, пренебрегающих кастовыми запретами при выборе работы.

Впрочем, дело не только в культурных, но и в экономических изменениях. Индийский экономист Шам Сундар считает, что главную угрозу традиционным ремеслам представляют современные технологии. Так, чашки, которые всегда делали вручную, теперь тысячами прессуют из пластика, а частные ювелиры не могут конкурировать с фабриками. «Художники и ремесленники сетуют, что их дети не станут продолжать дело, — рассказывает Сундар. — Они говорят: «Мое ремесло умрет со мной"».

На фото ниже: заклинатель змей из Уттар-Прадеша, который зарабатывает $20 в неделю.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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