  • «Русская революция — это реальность»: фотоархив 1917—1927
    Москва, 1926 год: вид на Кремль со ступеней храма Христа Спасителя. Мейнард Оуэн Уильямс пишет: «Слева от меня, на месте, где стояла грандиозная статуя Александра III, будет воздвигнут памятник «Освобожденному труду»». Монумент этот так и не возведут, а храм будет снесен через 5 лет, в 1931-м. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
  • «Русская революция — это реальность»: фотоархив 1917—1927
    Крупнейший центр торговли рыбой в стране — Астрахань, 1917 год. Профессор Росс сравнивает город, «восседающий на воде, словно лебедь», с Венецией. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
  • «Русская революция — это реальность»: фотоархив 1917—1927
    Контора «Авиахим», Москва, 1926 год. Уильямс сопроводил фото очерком об успехах коммерческой авиации в СССР, развивавшейся усилиями советско-германской компании Deruluft. Она осуществляла рейсы с 1922 года, и была закрыта в 1937-м, через 11 лет после того как был сделан этот кадр. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
Фотомастер

«Русская революция — это реальность»: фотоархив 1917—1927

National Geographic впервые публикует фотографии из собственного архива, на которых мы видим, как выглядела Россия в 1917 году — и десятилетие спустя.
Текст: Мария Бахарева Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
7 ноября 2017 в 12:00

Сто лет назад, в 1917 году, в охваченной революцией России познакомились два американца. Вместе им предстояло проехать страну, побывать в ее самых отдаленных уголках и своими глазами увидеть, что такое революция. Американцев звали Эдвард Олсворт Росс и Мейнард Оуэн Уильямс.

В наши дни мало найдется на свете людей, которые знают оба этих имени: слишком уж далеки друг от друга сферы деятельности, в которых они прославились. Росс вошел в историю как выдающийся ученый, один из основателей американской социологии и социальной психологии. Уильямс стал знаменитым фотографом, штатным сотрудником National Geographic, его работы — золотой фонд трэвел-фотографии.

2664858.jpg Крестный ход на Красной площади по случаю открытия I Всероссийского церковного собора 15 августа 1917 года.

Росс (на тот момент — профессор Висконсинского университета в Мэдисоне) отправился в революционную Россию, чтобы посмотреть, как исторические события меняют жизненный уклад — особенно его занимала судьба крестьянства. Уильямс, тогда корреспондент газеты Christian Herald, тоже интересовался этой темой и, узнав про поездку, попросил разрешения к ней присоединиться. Вернувшись в США после почти года странствий, Росс опубликовал книгу «Россия во время переворота», иллюстрированную снимками Уильямса.

Они встретились в Петрограде весной 1917 года. Как выглядел тогда город? «Длинные очереди перед каждой продуктовой лавкой, здания с разбитыми окнами, испещренные пулевыми отверстиями, братская могила мучеников революции на Марсовом поле, женские батальоны, копающие траншеи у Инженерной академии, дворцы, превращенные в военные госпитали, громыхающие по улицам броневики и бесконечные колонны марширующих людей».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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