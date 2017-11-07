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Москва, 1926 год: вид на Кремль со ступеней храма Христа Спасителя. Мейнард Оуэн Уильямс пишет: «Слева от меня, на месте, где стояла грандиозная статуя Александра III, будет воздвигнут памятник «Освобожденному труду»». Монумент этот так и не возведут, а храм будет снесен через 5 лет, в 1931-м. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
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Крупнейший центр торговли рыбой в стране — Астрахань, 1917 год. Профессор Росс сравнивает город, «восседающий на воде, словно лебедь», с Венецией. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
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Контора «Авиахим», Москва, 1926 год. Уильямс сопроводил фото очерком об успехах коммерческой авиации в СССР, развивавшейся усилиями советско-германской компании Deruluft. Она осуществляла рейсы с 1922 года, и была закрыта в 1937-м, через 11 лет после того как был сделан этот кадр. Фото: Мейнард Оуэн Уильямс
«Русская революция — это реальность»: фотоархив 1917—1927
Сто лет назад, в 1917 году, в охваченной революцией России познакомились два американца. Вместе им предстояло проехать страну, побывать в ее самых отдаленных уголках и своими глазами увидеть, что такое революция. Американцев звали Эдвард Олсворт Росс и Мейнард Оуэн Уильямс.
В наши дни мало найдется на свете людей, которые знают оба этих имени: слишком уж далеки друг от друга сферы деятельности, в которых они прославились. Росс вошел в историю как выдающийся ученый, один из основателей американской социологии и социальной психологии. Уильямс стал знаменитым фотографом, штатным сотрудником National Geographic, его работы — золотой фонд трэвел-фотографии.
Крестный ход на Красной площади по случаю открытия I Всероссийского церковного собора 15 августа 1917 года.
Росс (на тот момент — профессор Висконсинского университета в Мэдисоне) отправился в революционную Россию, чтобы посмотреть, как исторические события меняют жизненный уклад — особенно его занимала судьба крестьянства. Уильямс, тогда корреспондент газеты Christian Herald, тоже интересовался этой темой и, узнав про поездку, попросил разрешения к ней присоединиться. Вернувшись в США после почти года странствий, Росс опубликовал книгу «Россия во время переворота», иллюстрированную снимками Уильямса.
Они встретились в Петрограде весной 1917 года. Как выглядел тогда город? «Длинные очереди перед каждой продуктовой лавкой, здания с разбитыми окнами, испещренные пулевыми отверстиями, братская могила мучеников революции на Марсовом поле, женские батальоны, копающие траншеи у Инженерной академии, дворцы, превращенные в военные госпитали, громыхающие по улицам броневики и бесконечные колонны марширующих людей».
Из Петрограда их путь лежал на Восток — профессор и фотограф проехали вдоль Волги, побывали в Баку, Тифлисе, Алазанской долине, Бухаре и Самарканде. Наибольший интерес в записках Росса представляют люди, их взаимоотношения, сочетание старинных традиций с новым бытом. Так, одна из глав его книги называется «Моральное превосходство женщин». «Я спросил одну даму из литературных кругов: почему в русских романах женщины всегда обладают более сильным характером? Неужели ваши великие писатели в душе феминисты? «Да нет, — ответила она, — просто они описывают то, что видят"».
Москва, 1917 год. «Я ни разу не видел, чтобы в трамвае мужчина уступил место женщине — но зато видел, как женщина уступила место розовощекому семинаристу, и тот занял его! » — делится наблюдениями Эдвард Росс. Профессор полагал, что у славян не развит дух рыцарства, привитый Европе Крестовыми походами.
Сегодня «Россия во время переворота» — бесценное свидетельство жизни России во время обеих революций. Она так и не была переведена на русский язык, хотя Росса трудно назвать антисоветчиком — он в целом не критиковал революцию и даже призывал к признанию режима большевиков властями США.
Возможно, одной из причин, по которой эта книга не публиковалась в нашей стране, был Лев Троцкий. Он был единственным политиком, с которым удалось побеседовать Эдварду Россу. «Это было сумеречным декабрьским днем, чуть больше чем через месяц после большевистской революции, — описывает ту встречу Росс. — Я прошел сквозь строй солдат, охранявших коридоры Смольного и был препровожден к Льву Троцкому, комиссару иностранных дел большевистского правительства, правой руке Ленина, экономисту и стратегу русской революции. Он оказался человеком среднего роста, с квадратными плечами, высоким лбом, говорящим об интеллекте, и волевым подбородком». Росс стал расспрашивать наркома о планах по национализации промышленных предприятий — Троцкий утверждал, что этого не произойдет: «Нам достаточно контролировать производство, но совсем не нужно владеть им».
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Телеги с провизией на Знаменской площади (через год ее переименуют в площадь Восстания). Петроград, лето 1917 года.
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Французские и британские гаубицы, а также другая техника на сортировочной станции в Самаре, весна 1918-го. Эти орудия послужили армиям России, а затем и СССР в обеих мировых войнах.
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«К осени 1917 года 1-й класс на волжских пароходах все еще подразумевает первоклассное питание и каюты, но на соответствующей палубе уже толпятся пассажиры всех классов», — пишет Уильямс.
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Разделка рыбы, Астрахань, 1917-й.
Через пару недель ученый познакомился с американским промышленником Симмонсом, владевшим сталелитейной фабрикой в Петрограде. Росс записал его монолог: «Мои рабочие меня любят! Даже простой разнорабочий у меня получает не меньше 210 рублей в месяц. Не знаю, как будут идти дела с этими проклятыми большевиками у власти, как-никак они хотят перерезать горло всем, кто носит белый воротничок. Но ничего, долго они не продержатся. Два месяца? Да я им и двух недель не дам». «Это было все равно, что беседовать с французским графом в 1792 году», — резюмировал профессор.
Писал о России и Уильямс: его репортажи публиковала Christian Herald. Из них читатель мог узнать, например, о том, что профессор Росс, находясь в Сормове (ныне район Нижнего Новгорода), пытался заказать на обед три порции борща, но, по настоянию Уильямса, остановился на двух. А после обеда оба посетили улицу с недавно высаженными деревцами — аллею Свободы — с трогательной табличкой: «Берегите деревья. Поливайте их и учите детей заботиться о них — и обо всем в Природе».
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Плавучие рыбные склады, Астрахань. «Такие sadki выполняют роль хранилища живого осетра», — пишет Уильямс, снова приехавший в Россию в 1926 году.
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Торговки на пристани, Казань. «Говорят, русские не улыбаются. У них и правда не увидишь улыбок, как в рекламе Pepsodent, но они далеко не всегда строги».
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«Я редко снимаю модников, предпочитая более самобытные сельские типажи, — признается Мейнард Оуэн Уильямс. — Это фото, сделанное осенью 1926 года на площади Свердлова в Москве, дает понять, что женщины одеты с большим вкусом и дороже, чем мужчины».
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Торговля мороженым, Сызрань, 1926 год.
Росс больше в России не бывал. А вот Уильямс через девять лет отправился — теперь уже в Советский Союз (на сей раз как корреспондент National Geographic), чтобы снова проехать через всю страну. В коротких заметках — подписях к фотографиям — он постоянно возвращается мыслями к предыдущей поездке, пытаясь оценить путь, пройденный страной за это время. Теперь увидеть снимки из обеих поездок можем и мы.