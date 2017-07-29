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У Лори Никс и Кэтлин Гербер ушло семь месяцев на то, чтобы выстроить в мельчайших деталях эту точную копию вагона нью-йоркского метро. Потихоньку зарастающий сорняками, он словно застрял в пустыне. На заднем плане просматриваются очертания города. Фото: Лори Никс и Кэтлин Гербер
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Прачечная самообслуживания разгромлена. Могла ли причиной случившегося стать экологическая катастрофа? «У каждого поколения возникает чувство, будто все идет ко дну, — говорит Никс. — Однако сегодня и вправду начинает казаться: а вдруг нам уже не спастись?». Фото: Лори Никс и Кэтлин Гербер
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Свои конструкции Никс и Гербер делают разноразмерными. За основу они берут один объект, а потом выстраивают вокруг него всю композицию. Для этой библиотеки, где мох ползет по стенам, а книги заслоняет тень от березы, таким объектом стал глобус для кукольного домика. Фото: Лори Никс и Кэтлин Гербер
Фотожурнал: миниатюрные руины
Жилые кварталы в развалинах. Поезда застыли на рельсах. В школах мертвая тишина. Библиотеки и прачечные самообслуживания в пыли и плесени. Люди исчезли.
Создатели этого мини-апокалипсиса Лори Никс и Кэтлин Гербер — вполне жизнерадостные женщины. Они работают в Бруклине в забитой всякой всячиной квартире (и по совместительству мастерской), тщательно выстраивая «декорации» хаоса.
Никс говорит, что их цель — создать и сфотографировать «модели мегаполиса, обезлюдевшего после неизвестного катаклизма». Следуя цели «освободить» фантазию зрителей, художницы хотят «заставить их присмотреться к настоящему».
Детство Никс прошло в Канзасе, и ей нередко приходилось сталкиваться со стихийными бедствиями. На этом снимке видно, как бы мог выглядеть салон красоты, разрушенный, скажем, ураганом. О размере этой детально проработанной конструкции можно судить, сравнив ее с «проникнувшей» в нее рукой Гербер.
Большинство идей для этих замысловатых композиций Никс черпает, когда едет в метро или просматривает фотографии, сделанные в путешествиях. Иногда озарения словно возникают из прошлого. В краях, где проходило ее детство, часто бушевали торнадо — такое не забывается. А еще огромное влияние на Лори оказали популярные тогда, в 1970-е, фильмы-катастрофы вроде «Ада в поднебесье».
Никс называет себя «фотографом искусственных ландшафтов». «Мне не приходится безрезультатно бродить в поисках «идеального» пейзажа — я могу просто сконструировать его у себя на рабочем столе». Затем в дело вступает Гербер. У нее большой опыт золочения, выдувания стекла и имитации самых разных поверхностей и материалов. Все это помогает Кэтлин сооружать и разрушать композиции — или «старить» их.
«Она — скульптор, — рассказывает Никс. — Я — архитектор. Мой вклад — это идеи, цветовая палитра и ракурс для камеры. А Кэтлин продумывает все детали, заставляет предметы оживать во всем своем великолепии — или неприглядности».
Конструкции Гербер и Никс выполнены из обычных материалов — бумаги и акрила, картона и глины, экструдированного пенопласта и полимерных пленок — но при помощи крошечных электроинструментов. Это очень кропотливая работа — строительство каждой декорации занимает от 7 до 15 месяцев. Когда композиция наконец готова, Никс фотографирует ее крупноформатной камерой. Над одним только финальным снимком она может трудиться до трех недель. «На самом деле я оптимистка, — уверяет Никс. — И думаю, что наши фотографии, как ни странно это может прозвучать, дарят надежду». Гербер с ней абсолютно согласна. «Своими с улыбкой сделанными страшилками мы хотим привлечь внимание людей — и заставить их задуматься», — говорит она.