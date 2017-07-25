  • Чудеса на виражах: полет колибри
    Ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере отслеживают траекторию и скорость калипты Анны, пока она летает на фоне цветных «декораций», спроецированных на стены тоннеля. Так они надеются узнать, как колибри удается обрабатывать визуальные данные о стремительно несущемся мимо мире. Считается, что птицы способны оценивать высоту препятствий, попадающих в их поле зрения — например, этих горизонтальных полос, — чтобы избежать столкновения. Источники: Рослин Дейкин и Дуг Альтшулер Фото: Ананд Варма
  • Чудеса на виражах: полет колибри
    Калипта Анны лакомится нектаром, зависнув в воздухе перед изображением спирали. Этот эксперимент показывает, как сильно полет колибри зависит от ее зрения. Когда спираль вращается, создавая иллюзию, что птица движется вперед, та включает «задний ход» — и ее клюв выскальзывает из кормушки с нектаром. Источник: Бенни Коллер и Дуг Альтшулер, Университет Британской Колумбии, Ванкувер Фото: Ананд Варма
  • Чудеса на виражах: полет колибри
    Колибри не боятся намочить перышки, лишь бы вдоволь насытиться нектаром. Эта калипта Анны отряхивается после дождя, словно мокрый пес. Как выяснили ученые из Калифорнийского университета (Беркли), каждое встряхивание длится четыре сотых секунды, и при этом голова пташки испытывает давление, в 34 раза превышающее силу тяжести. Что еще удивительнее, колибри могут отряхиваться даже на лету. Источник: Виктор Ортега-Хименес и Роберт Дадли Фото: Ананд Варма
  • Чудеса на виражах: полет колибри
    Большинство птиц развивает подъемную силу только при движении крыльев вниз. Как колибри удается зависать в воздухе? Их секрет — почти полная симметрия движения крыльев, что позволяет развивать подъемную силу при взмахах и вниз, и вверх. Добавив в воздух безвредный дым, ученые наблюдают похожие на торнадо вихри, которые взбивает калипта Анны в конце каждого полувзмаха — когда плоскость ее крыльев разворачивается более чем на 90 градусов при изменении направления полета. Источник: Виктор Ортега-Хименес и Роберт Дадли, Калифорнийский университет (Беркли); Дуг Альтшулер, Университет Британской Колумбии, Ванкувер Фото: Ананд Варма
  • Чудеса на виражах: полет колибри
    В густой растительности колибри проявляют чудеса маневрирования, прокладывая путь среди ветвей и лиан. А пернатым подопечным Марка Бэджера из Калифорнийского университета (Беркли) приходится демонстрировать свои навыки в лаборатории, пролетая сквозь маленькие отверстия, — этот эксперимент запечатлен на снимке (для этого стробоскоп включили три раза за время экспозиции длительностью 0,4 секунды). Чтобы проскользнуть сквозь овальную лазейку, калипте Анны пришлось лететь боком, меняя направление взмахов крыльев, — так она избежала столкновения с преградой. Источник: Роберт Дадли Фото: Ананд Варма
Фотомастер

Чудеса на виражах: полет колибри

Они движутся так быстро, что человеческий глаз способен различить лишь застывшие в воздухе цветовые пятна и расплывчатые облачка вместо крыльев. И только мгновения, остановленные высокоскоростной камерой, раскрывают тайны колибри.
Текст: Брендан Боррелл Фото: Ананд Варма
25 июля 2017 в 19:44
3

В погоне за самой маленькой на свете птицей нас занесло на задний двор дома цвета фламинго в кубинском городке Пальпите. Орнитолог Кристофер Кларк загрузил машину доверху: тут и камеры, и звуковое оборудование, и прозрачная клетка-куб. С момента нашего приезда не прошло и нескольких минут, а Кларк уже носится как угорелый: пытается угнаться за крылатой пулей, которая носится между кустов гамелии. Тщетно! Даже когда колибри застывает над цветком для «дозаправки», ее крылья продолжают биться настолько стремительно, что человеческий глаз неспособен различить их очертания.

Колибри-пчелка (Mellisuga helenae), ускользающая от Криса, даже по меркам своих миниатюрных сородичей, сущий карлик: ее радужно-зеленое тельце весит чуть больше миндального орешка. Кубинцы прозвали кроху zunzuncito — маленькая жужжалка, ибо именно этот звук издают ее машущие крылья.

Но не зря говорят «мал, да удал» — завидев гостью на своей территории, самец встречает ее с большим энтузиазмом. К нему пожаловала хорошенькая самочка, заключенная в прозрачную клетку, которую Кларк водрузил на гофрированную металлическую крышу дома. Недоступность самки ничуть не охлаждает пыл самца, взмывающего ввысь со своей ветки. Он зависает в воздухе и испускает трель в ее честь, затем поднимается все выше, превращаясь в точку на облачном небе, а на пике полета кренится вперед и падает камнем вниз. В следующее мгновение все повторяется: взмыл — накренился — спикировал. Аттракцион длится не более секунды — трюкач растворяется в воздухе, лишь слегка всколыхнув листву.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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