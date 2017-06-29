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Этому самцу аргали 8−9 лет. Самые заметные и характерные признаки зрелости — большие рога и белая, как будто седая, спина. Животное в расцвете сил. Фото: Валерий Малеев
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Летняя шерсть у архаров короткая и гладкая, как у африканских антилоп. Температура в середине лета в горах может подниматься до +45 градусов в тени. Тут главное — найти эту самую тень. Фото: Валерий Малеев
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У самцов аргали развит диморфизм в окраске. Молодые, до трех-четырех лет, самцы, подобно самкам, — серовато-коричневые. Но чем они старше, тем темнее общий тон их окраски, а вновь появившееся седло на спине — крупнее и контрастнее. Фото: Валерий Малеев
Фотожурнал: сила в рогах
Когда я впервые увидел в Музее охоты в Улан-Баторе этот экспонат — рога алтайского горного барана, — я был просто ошарашен. Длина каждого рога 182,5 сантиметра — больше роста среднего человека. Обхват рога у основания около 90 сантиметров — как талия у обладателя среднестатистического пивного живота. Какое животное способно носить столь внушительные рога? И зачем ему такие?
Их обладатель — взрослый самец самого крупного дикого барана в мире, алтайский горный баран, или архар, или аргали. Экземпляров с такими рогами, какие я видел в музее, теперь не найти, да и сам вид в Красной книге России. Помимо нашей страны эти красивые животные обитают в горных степях Монголии, Китая и Казахстана.
Взрослого самца аргали заметишь издалека — видели бы вы, как гордо несет свои огромные рога бегущий быстрее ветра алтайский баран. И это при том, что их масса составляет более 15 процентов от массы самого животного — до 35 килограммов! Самцы даже спят на рогах: они не могут положить голову на землю, в отличие от самок. Ответ на вопрос «Зачем?» прост: рога — грозное оружие, которое самцы используют в турнирных боях за возможность спариваться с самками в период гона.
Почти весь календарный год взрослые самцы живут отдельно от самок с ягнятами. В каждом таком «мужском клубе» — по две-пять особей. Только в ноябре они присоединяются к самкам. Наступает время бараньей любви — гон алтайских баранов.Еще несколько дней назад мирно пасшиеся бок о бок самцы, под влиянием взыгравших гормонов и внешности вылинявших к зиме и похорошевших самок, резко меняют поведение: больше они не намерены терпеть друг друга.
Самые удачливые взрослые быки сразу собирают свой гарем — от 5 до 15 избранниц с их подросшими отпрысками. Самец ревниво охраняет гарем от посягательств других, менее удачливых дон-жуанов. И вот тут-то решающую роль играют рога.
Мало кому приходилось видеть драки алтайских баранов. Но зато все жители гор их слышали! Резкие и глухие, как пушечные выстрелы, звуки бараньей схватки ранним тихим утром разносятся эхом на километры. Идя на звук, можно, если очень повезет, увидеть смешанное семейное стадо аргали, глава которого пытается отбиться от баранов-конкурентов, потерявших голову от любви.
Прежде чем сразиться, возбужденные самцы долго ходят друг напротив друга. Бьют друг дружку передними ногами, провоцируя и пытаясь определить силу, как опытные борцы на татами. Потом вдруг, как по команде, расходятся в разные стороны, разворачиваются, встают дыбом и только на задних ногах устремляются друг на друга. Через секунду — страшный глухой удар! Если ни один из соперников не повержен, попытки повторяются — снова и снова… Вот тут-то и проявляется упертый бараний характер. Бывает, поединок так изматывает зверей, что они потом в течение получаса пребывают в нокдауне — стоят на месте, мотая головой, хватают ртом воздух, едят снег. У некоторых от страшных ударов носом идет кровь… В такие моменты аргали очень уязвимы и могут стать легкой добычей для хищников — волков и снежных барсов.
Но чаще всего трех-четырех ударов хватает, чтобы определился победитель. Если верх возьмет пришелец, то у гарема появится новый хозяин, а бывший, скорее всего, уже навсегда останется холостяком. В размножении он участвовать больше не будет, а его кости через несколько лет найдут в степи среди остатков волчьего пира.
Если же повержен сторонний претендент, то ему остается лишь постыдно ретироваться с поля боя — отращивать рога. В мире горных баранов большие рога — главный признак силы и успешности. Чем они длиннее и массивнее, тем больше у самца аргали шансов продлить свой род и оставить здоровое потомство.