  • Фотожурнал: сила в рогах
    Этому самцу аргали 8−9 лет. Самые заметные и характерные признаки зрелости — большие рога и белая, как будто седая, спина. Животное в расцвете сил. Фото: Валерий Малеев
  • Фотожурнал: сила в рогах
    Летняя шерсть у архаров короткая и гладкая, как у африканских антилоп. Температура в середине лета в горах может подниматься до +45 градусов в тени. Тут главное — найти эту самую тень. Фото: Валерий Малеев
  • Фотожурнал: сила в рогах
    У самцов аргали развит диморфизм в окраске. Молодые, до трех-четырех лет, самцы, подобно самкам, — серовато-коричневые. Но чем они старше, тем темнее общий тон их окраски, а вновь появившееся седло на спине — крупнее и контрастнее. Фото: Валерий Малеев
Фотомастер

Фотожурнал: сила в рогах

Запечатлеть на камеру брачные поединки алтайских горных баранов — одна из самых сложных задач для фотографа-натуралиста. Валерию Малееву это удалось как никому прежде.
Валерий Малеев
29 июня 2017 в 17:50
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Когда я впервые увидел в Музее охоты в Улан-Баторе этот экспонат — рога алтайского горного барана, — я был просто ошарашен. Длина каждого рога 182,5 сантиметра — больше роста среднего человека. Обхват рога у основания около 90 сантиметров — как талия у обладателя среднестатистического пивного живота. Какое животное способно носить столь внушительные рога? И зачем ему такие?

Их обладатель — взрослый самец самого крупного дикого барана в мире, алтайский горный баран, или архар, или аргали. Экземпляров с такими рогами, какие я видел в музее, теперь не найти, да и сам вид в Красной книге России. Помимо нашей страны эти красивые животные обитают в горных степях Монголии, Китая и Казахстана.

Взрослого самца аргали заметишь издалека — видели бы вы, как гордо несет свои огромные рога бегущий быстрее ветра алтайский баран. И это при том, что их масса составляет более 15 процентов от массы самого животного — до 35 килограммов! Самцы даже спят на рогах: они не могут положить голову на землю, в отличие от самок. Ответ на вопрос «Зачем?» прост: рога — грозное оружие, которое самцы используют в турнирных боях за возможность спариваться с самками в период гона.

  • Фотожурнал: сила в рогах
    Бараньи бои — одно из самых ярких (и громких) зрелищ в жизни азиатских гор. Это не просто ритуал, а почти всегда — нелегкое испытание, порой с серьезными последствиями для участников. Фото: Валерий Малеев

Почти весь календарный год взрослые самцы живут отдельно от самок с ягнятами. В каждом таком «мужском клубе» — по две-пять особей. Только в ноябре они присоединяются к самкам. Наступает время бараньей любви — гон алтайских баранов.Еще несколько дней назад мирно пасшиеся бок о бок самцы, под влиянием взыгравших гормонов и внешности вылинявших к зиме и похорошевших самок, резко меняют поведение: больше они не намерены терпеть друг друга.

Самые удачливые взрослые быки сразу собирают свой гарем — от 5 до 15 избранниц с их подросшими отпрысками. Самец ревниво охраняет гарем от посягательств других, менее удачливых дон-жуанов. И вот тут-то решающую роль играют рога.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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