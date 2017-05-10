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В городе Балдео в разгаре празднование Хуранги. Так называется, пожалуй, самая экстремальная разновидность Холи. Фото: Таня Шарапова
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Девочка искренне радуется волшебному Холи в ашраме Пагал Баба во Вриндаване. Здесь в воздух летят не только краски, но и лепестки цветов. Фото: Таня Шарапова
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Барсана: надевая очки на нос этой старушке, мужчины одновременно и веселятся, и проявляют заботу. Очки на празднике — вещь незаменимая, особенно теперь, когда краски перестали изготавливать из натуральных ингредиентов. Фото: Таня Шарапова
Фотожурнал: праздник Холи
Каждый год на один день улицы индийских городов покрываются цветной краской на радость жителям и туристам с фотокамерами. Наступает праздник красок — Холи. Однако есть в Индии место, где Холи гуляют в течение недели: местные жители порой маниакально дружелюбны (виной всему дурманящий напиток бханг ласси), а туристы, выдержав пару дней безумия, сбегают в цивилизованную Индию. Проходит недельный Холи во Вриндаване и его окрестностях. Именно туда я и отправилась снимать фестиваль красок.
В Барсане и Нандгаоне молодые мужчины ходят в гости в соседние города: два дня подряд (сначала в одном городе, потом в другом) девушки в праздничных сари встречают гостей с деревянными палками наперевес. Заскочив в местный храм и приняв «цветной душ», парни выходят на улицу, распевая непристойные куплеты, — и попадают под нешуточные удары девушек. В Балдео распространена вариация Холи — Хуранга. Женщины срывают с мужчин одежду и ею же бьют их. В ответ мужчины опрокидывают на обидчиц ведра с подкрашенной водой. Прикасаться к женщинам во время Хуранги запрещено.
Мужчинам Барсаны, праздновавшим Холи в храме Рада Рани, женщины компанию не составляли. Толпу раззадоривали хиджры — трансгендеры, официально признанные третьим полом в Индии.
Снимая Холи, я в очередной раз могла видеть четкие гендерные границы, характерные для индийского общества. Здесь не принято совместное времяпрепровождение: с юных лет девушки дружат с девушками, парни — с парнями. Вот и во время Холи все праздничные действа были основаны на противоборстве двух полов. (В отдельные дни женщинам и вовсе запрещалось выходить из дома.) В городе Матхура на улицах веселятся мужчины и дети, женщины же наблюдают Холи из своих дворов, а присоединиться к действу могут, как правило, лишь в храме.
Для меня эта съемка стала испытанием. Запрет на прикосновения на иностранок не распространяется, и мужчины без всякого стеснения трогали меня. Я проглотила, наверное, килограмм краски. Кожа не отмывалась от едких красителей еще пару недель. На меня вылили литры окрашенной воды. Многие мои коллеги не выдерживали и через пару дней съемок уезжали. Я же в течение недели старалась не только понять происходящее, но и получить от него удовольствие.