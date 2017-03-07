Мегаполис XXI века: фотожурнал
По данным Фонда ООН в области народонаселения, горожане уже составляют более половины жителей планеты, а к 2050 году их может стать без малого 70 процентов. И каждый восьмой проживает в мегаполисе — по определению ООН, это город с населением более 10 миллионов человек.
Столь впечатляющие цифры не могли оставить равнодушным — так родился проект «Мегаполис». С 2007-го по 2015 год я фотографировал крупные города и документировал активный процесс урбанизации.
Мегаполис — это вечный хаос. Бешеный ритм. Столпотворение. Светопреставление. Я все время задавался вопросами: как вообще можно там жить? Чем эти города отличаются друг от друга? Что между ними общего?
-
Снимок Эйфелевой башни был сделан из парка. Когда я расположился там первый раз, полиция потребовала предъявить специальное разрешение. С оформлением нужной бумаги провозился три недели. Вообще, фотосъемка в некоторых европейских городах может оказаться весьма затруднительной из-за бюрократических препон.
-
Перекресток Сибуя в Токио — быть может, самый оживленный в мире. Обычно я использую выдержку от двух до четырех секунд — здесь она увеличена до восьми или десяти, чтобы изображение получилось абстрактным. На снимке море людей, но невозможно различить отдельные фигуры — за исключением тех, что не движутся.
-
С крыши дома людской муравейник Лагос в Нигерии предстает мозаикой ярких пятен. В Африке города растут с неимоверной скоростью. По прогнозам аналитиков, к 2030 году к трем нынешним мегаполисам — Лагосу, Каиру и Киншасе — могут прибавиться Дар-эс-Салам, Йоханнесбург и Луанда.
-
Я хочу, чтобы каждый снимок рассказывал какую-то историю. Индийский город Колката (бывшая Калькутта) знаменит довольно экзотическим для современного мира видом транспорта под названием рикша — двухколесной повозкой, в которую «запряжен» человек. Мне хотелось запечатлеть рикшу, но возницы никогда не останавливаются — кроме как перед трамваем.
Я пытался отразить контрасты между роскошью и нищетой, традиционной культурой и дерзкими инновациями. Удивительно, сколько людей живет бок о бок в такой тесноте. Но ведь в том же сжатом пространстве рождается поток идей, бушует фантазия, зреет осознание общности друг с другом.
Приезжая в новый город, я всегда ищу помощника среди местных жителей. Мы обсуждаем, куда стоит наведаться, и, если точка обозрения окажется удачной, устраиваем пункт наблюдения. Дальше начинается игра «В засаде».
Чтобы визуально передать на снимке ритм и энергию городской жизни, я использую длинную выдержку. Важно знать, какие элементы в кадре движутся, а какие — статичны. В конечном счете нужно найти баланс, гармонию внутри хаоса.
Я всегда снимаю только на пленку. Моя цель — запечатлеть жизнь мегаполиса на одном-единственном снимке, в панорамном кадре-калейдоскопе — будто в капле воды. Все фотографии этой серии многослойны — чем дольше всматриваешься, особенно в большие отпечатки, тем больше можешь увидеть. Я разглядывал все эти изображения тысячу раз, и неизменно мне открывалось в них что-то новое. Надеюсь, открытия ждут и вас!