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Шестеро волчат самостоятельно пришли рано утром купаться на озерцо. Снимок сделан фотоаппаратом с дистанционным управлением, который был установлен на берегу в тростнике. Фото: Евгений Полонский
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Невероятной энергией обладают волчата, готовые часами носиться друг за другом и затевать бесконечные драки. Играя, они приобретают навыки, необходимые во взрослой жизни. Фото: Евгений Полонский
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«Сколько нежности и ласки в общении взрослых волков и щенят, сколько искренней любви! Наблюдая эти взаимоотношения, я влюбился в волков на всю жизнь», — признается Евгений Полонский. Фото: Евгений Полонский
Волчий омут: фотожурнал
В редакцию нашего журнала не так уж редко приходят снимки с волками. Увы, либо это фотоработы из цикла «Вон там в кустах — волк» (подобные есть даже у меня), либо, если серых хищников видно хорошо, они, при ближайшем рассмотрении, оказываются совсем не дикими, хотя авторы и пытаются уверить в обратном.
Евгению Полонскому, фотографу из Астрахани, удалось практически невозможное: в течение нескольких лет он не просто встречал волков, живущих на территории государственного природного заказника «Степной», но и в подробностях отснял сложные взаимоотношения в волчьей стае.
С местным вожаком мы познакомились в конце апреля 2013 года, когда готовили материал о сайгаках: матерый волк стоял в трех десятках метров от нас и, так же, как и мы, с интересом наблюдал за сайгачьим хороводом накануне окота. Тем же летом, которое выдалось на удивление сухим и жарким даже по меркам астраханских степей, Евгений заметил юную волчицу, прибегавшую на водопой к едва сочившейся скважине, и решил попытать счастья у одного из редких искусственных водоемов — артезианов. Но удача улыбнулась лишь на третий год многодневных засидок в схроне на берегу натекшего из скважины озерка: грозный хищник неплохо видит, прекрасно слышит и реагирует на запах, даже если до его ноздрей долетели считаные молекулы незнакомого вещества.
Полонскому приходилось заранее запасаться водой, мокрыми простынями, чтобы заворачиваться в них: снаружи жара за сорок, а внутри схрона и вовсе как в парной. Комаров — и тех приходилось нежно давить, а не шлепать с размаху, а попробуй их всех передави… Но, как говорится, «оно того стоило». Интересны не только семейные портреты большой стаи — не менее удивительны и подмеченные фотографом моменты общения между ее членами.
«На водопой приходили два дядьки с шестью волчатами и еще два волчонка сами по себе, — делится наблюдениями Евгений. — Почему дядьки? Они — главные воспитатели: учат подрастающее поколение ловить ящериц, лягушек, открывают другие премудрости волчьей жизни. Если с одним из племянников хоть что-то случится, и папа с мамой прознают об этом, дядькам достанется по первое число. Кусают-то родители — доминантные самец и самка — за морду и всерьез. Могут в случае чего загрызть до смерти. Так что провинившийся воспитатель буквально отвечает за все головой».
Доминантная самка, кстати, была все та же, знакомая нам по прошлым сезонам. Она, как и самец, все дни напролет проводила в поисках более достойной пищи для потомства — зайцев и птиц: одними лягушками сыт не будешь. Что касается другого нашего старого во всех отношениях знакомого, то вожак сдал, двигался уже не так бодро, прихрамывал.
— За все время наблюдений (а камера стояла у озерца до зимы) было зафиксировано всего два случая, когда щенки из двух стай играли и общались друг с другом, — рассказывает Полонский. — Волчата даже спали, отдыхали вместе. Примечательно, что эти встречи происходили в те дни, когда стояла особенно сильная жара — до 49 градусов. Волки — звери территориальные, жесткие, такое поведение им не свойственно. Здесь же, видимо, учитывая зной, соблюдалось своего рода водяное перемирие, как у Киплинга в «Книге джунглей».