  • Волчий омут: фотожурнал
    Шестеро волчат самостоятельно пришли рано утром купаться на озерцо. Снимок сделан фотоаппаратом с дистанционным управлением, который был установлен на берегу в тростнике. Фото: Евгений Полонский
  • Волчий омут: фотожурнал
    Невероятной энергией обладают волчата, готовые часами носиться друг за другом и затевать бесконечные драки. Играя, они приобретают навыки, необходимые во взрослой жизни. Фото: Евгений Полонский
  • Волчий омут: фотожурнал
    «Сколько нежности и ласки в общении взрослых волков и щенят, сколько искренней любви! Наблюдая эти взаимоотношения, я влюбился в волков на всю жизнь», — признается Евгений Полонский. Фото: Евгений Полонский
Фотомастер

Волчий омут: фотожурнал

Услышать волка в российских лесах или степях можно нередко, увидеть — довелось немногим. Снять же фотоисторию об одном из самых умных зверей и вовсе практически невозможно…
Текст: Андрей Журавлев Фото: Евгений Полонский
26 февраля 2017 в 10:06
3

В редакцию нашего журнала не так уж редко приходят снимки с волками. Увы, либо это фотоработы из цикла «Вон там в кустах — волк» (подобные есть даже у меня), либо, если серых хищников видно хорошо, они, при ближайшем рассмотрении, оказываются совсем не дикими, хотя авторы и пытаются уверить в обратном.

Евгению Полонскому, фотографу из Астрахани, удалось практически невозможное: в течение нескольких лет он не просто встречал волков, живущих на территории государственного природного заказника «Степной», но и в подробностях отснял сложные взаимоотношения в волчьей стае.

  • Волчий омут: фотожурнал
    Волчонок на несколько минут забыл об играх с братьями, слушая утреннюю песню черноголовой овсянки. Фото: Евгений Полонский

С местным вожаком мы познакомились в конце апреля 2013 года, когда готовили материал о сайгаках: матерый волк стоял в трех десятках метров от нас и, так же, как и мы, с интересом наблюдал за сайгачьим хороводом накануне окота. Тем же летом, которое выдалось на удивление сухим и жарким даже по меркам астраханских степей, Евгений заметил юную волчицу, прибегавшую на водопой к едва сочившейся скважине, и решил попытать счастья у одного из редких искусственных водоемов — артезианов. Но удача улыбнулась лишь на третий год многодневных засидок в схроне на берегу натекшего из скважины озерка: грозный хищник неплохо видит, прекрасно слышит и реагирует на запах, даже если до его ноздрей долетели считаные молекулы незнакомого вещества.

Полонскому приходилось заранее запасаться водой, мокрыми простынями, чтобы заворачиваться в них: снаружи жара за сорок, а внутри схрона и вовсе как в парной. Комаров — и тех приходилось нежно давить, а не шлепать с размаху, а попробуй их всех передави… Но, как говорится, «оно того стоило». Интересны не только семейные портреты большой стаи — не менее удивительны и подмеченные фотографом моменты общения между ее членами.

  • Волчий омут: фотожурнал
    Эта красотка услышала щелчки фотоаппарата и с явным любопытством смотрит в сторону укрытия, пытаясь понять, что за звуки раздаются оттуда. Фото: Евгений Полонский

Читать далее

Тоже интересно

Можно ли приручить волка

Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
Обсудить
СМИ2
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Тоже интересно
Морские волки: аномалия или отголоски прошлого?
Морские волки: аномалия или отголоски прошлого?
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы