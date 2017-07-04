Ученые восстановят вид птиц, истребленный 170 лет назад
Когда последняя бескрылая гагарка попала в руки охотникам на северных берегах Исландии, в России правил Николай I, а в Париже впервые встретились Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом. С тех пор этих беззащитных нелетающих птиц размером со среднего пингвина никто не видел: их истребили ради теплого пуха и мяса.
Однако в мире сохранилось множество чучел, шкур, яиц и даже законсервированных внутренних органов бескрылых гагарок. Теперь международная группа ученых на базе центра Revive & Restore планирует использовать все имеющиеся материалы, чтобы выделить ДНК бескрылой гагарки и поместить ее в яйцеклетку ближайшего родственника этой птицы — гагарки (Alca torda). Размеры птиц сопоставимы, хотя бескрылые гагарки были несколько крупнее.
Ученые решили сосредоточить усилия именно на этой птице, поскольку бескрылая гагарка — это первый вид птиц, истребленный человеком в Европе. Для экологов очевидна роль, которую бескрылая гагарка играла в экосистеме северной Атлантики; восстановление вида может существенно улучшить экологическую ситуацию в северных морях, омывающих Европу и восточное побережье США и Канады.
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