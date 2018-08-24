В Самарской области нашли череп ветлугазавра рекордной сохранности
Открытие сделали сотрудники кафедры «Геология и геофизика» Самарского политехнического университета в ходе июньской научной экспедиции по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений на юго-востоке Самарской области.
Обнаруженный в ходе раскопок череп поначалу выглядел куском породы с торчащими из него костями — увидеть в нем что-то ценное было проблематично.
Самое интересное началось в процессе изучения. Череп был препарирован со стороны нёба, после чего стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия — хоаны.
Детальная оценка находки, проведенная специалистами ведущего российского палеонтологического института РАН, показала, что самарцам удалось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. «Эта новость стала для нас полной неожиданностью», — призналась Алена Морова, старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» самарского Политеха.
Ветлугазаврами называют земноводных хищников, обитавших на территории современных России и Гренландии во времена раннего триасового периода. Внешне они были схожи с крокодилами, но уступали им в размерах: длина среднего ветлугазавра составляла около метра.
Примерно так выглядели ветлугазавры во времена раннего триаса. Иллюстрация: Nobu Tamura/Wikimedia Commons
В ходе экспедиции геологи также обнаружили остатки скелета лабиринтодонта.
Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН.