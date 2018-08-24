Палеонтология

В Самарской области нашли череп ветлугазавра рекордной сохранности

«Эта новость стала для нас полной неожиданностью», — признаются геологи.
Самарский политех
24 августа 2018 в 17:44
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  • В Самарской области нашли череп ветлугазавра рекордной сохранности
    Фото: Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова

Открытие сделали сотрудники кафедры «Геология и геофизика» Самарского политехнического университета в ходе июньской научной экспедиции по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений на юго-востоке Самарской области.

Обнаруженный в ходе раскопок череп поначалу выглядел куском породы с торчащими из него костями — увидеть в нем что-то ценное было проблематично.

  • В Самарской области нашли череп ветлугазавра рекордной сохранности
    Фото: Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова

Самое интересное началось в процессе изучения. Череп был препарирован со стороны нёба, после чего стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия — хоаны.

Детальная оценка находки, проведенная специалистами ведущего российского палеонтологического института РАН, показала, что самарцам удалось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. «Эта новость стала для нас полной неожиданностью», — призналась Алена Морова, старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» самарского Политеха.

Ветлугазаврами называют земноводных хищников, обитавших на территории современных России и Гренландии во времена раннего триасового периода. Внешне они были схожи с крокодилами, но уступали им в размерах: длина среднего ветлугазавра составляла около метра.
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Примерно так выглядели ветлугазавры во времена раннего триаса. Иллюстрация: Nobu Tamura/Wikimedia Commons

В ходе экспедиции геологи также обнаружили остатки скелета лабиринтодонта.

Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН.

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