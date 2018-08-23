  • 7 фактов о гибриде неандертальца и денисовского человека
    Фото: sbras.info
  • 7 фактов о гибриде неандертальца и денисовского человека
    Реконструкция облика неандертальца. Фото: Erich Ferdinand / Flickr.com
  • 7 фактов о гибриде неандертальца и денисовского человека
    Денисова пещера, где были обнаружены ископаемые останки. Фото: loronet / Flickr.com
Палеонтология

7 фактов о гибриде неандертальца и денисовского человека

22 августа журнал Nature сообщил о новом открытии, связанном с Денисовой пещерой на Алтае. Находка 2016 года оказалась фрагментом останков девушки, унаследовавшей черты и неандертальца, и денисовского человека. Вслед за «Наукой в Сибири» рассказываем, что нам известно о нашей далёкой родственнице.
Наука в Сибири
23 августа 2018 в 11:21
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1. Имя (точнее, рабочее название) ― «Денисова 11».

2. Источник информации: ядерная ДНК, полученная из 175 мг костной пудры. Находка: фрагмент косточки 24,7 x 8,4 мм, местоположение в скелете не установлено.

3. Возраст девушки ― старше 13 лет (как сказано в одном из научных сообщений, «возраст костных останков составляет более 13 лет до момента смерти»).

4. Отец ― денисовец, мать ― неандерталка.

5. Родители «Денисовой 11» нечистокровные представители своих подвидов, они несут генетический след предыдущих скрещиваний, что отобразилось в геноме девушки. Так, ее отец имел как минимум одного неандертальского предка в период своей жизни.

6. Предки «Денисовой 11» по неандертальской линии, вероятно, были сравнительно недавними (примерно за 20 000 лет до жизни девушки) пришельцами из Европы: в частности, прослеживается их генетическая связь с обитателями пещеры Виндийя (Хорватия).

7. 1,2% фрагментов ДНК «Денисовой 11» соответствуют современному человеку, 38,6% ― неандертальцу и 42,3% ― денисовцу.

Профессор Сванте Паабо, руководитель лаборатории Института изучения истории человека общества Макса Планка (Лейпциг, Германия):

— И по настоящее время мы все — гибриды. В геноме отдельных групп современных людей можно найти 10—15% генов неандертальца и 1,5 — 5% генов денисовского человека. Даже такая невысокая доля влияет, согласно одной из наших гипотез, на приспособляемость к большой высоте жителей Тибета и к холоду — Гренландии. Почему не больше? Во-первых, популяции подвидов Homo встречались и смешивались не так часто. Во-вторых, действовал селективный отбор, направленный против гибридизации.

Вивиан Слоун, сотрудница лаборатории Сванте Паабо:

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