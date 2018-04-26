Палеонтология

Летопись в кольцах: бревна рассказали историю древних кочевников

За сотни лет до нашей эры Юго-Восточный Алтай (и смежные с ним районы Монголии и Казахстана) населяли древние кочевники — пазырыкцы. Населяли, впрочем, недолго — лет 50, а потом куда-то исчезли. Когда именно таинственный народ жил в этих краях? Ответ подсказали бревна из могильников.
Диана Хомякова, «Наука в Сибири»
26 апреля 2018 в 12:43
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  • Летопись в кольцах: бревна рассказали историю древних кочевников
    Фото: Игорь Слюсаренко

«В Чуйской котловине сконцентрировано довольно большое (исчисляемое сотнями!) количество курганов. Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН доктор исторических наук Владимир Дмитриевич Кубарев потратил на их раскопки несколько десятков лет.

Затем к ним добавились памятники с плоскогорья Укок (их исследованиями руководили академик Вячеслав Иванович Молодин и член-корреспондент РАН Наталья Викторовна Полосьмак), — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Игорь Юрьевич Слюсаренко.

— Во всех этих курганах (а также в курганах из Северо-Западной Монголии и Восточного Казахстана) была обнаружена древесина. Зачастую захоронение представляло собой погребальный бревенчатый сруб — модель реального жилища этих кочевников».

В бревенчатых срубах пазырыкцы хоронили всех: мужчин, женщин, детей, и рядовое население, и знать. В курганах для элиты дополнительно строили второй внешний сруб и бревенчатые настилы на столбах, а умерших укладывали в массивные колоды. Детей иногда погребали в колодах из цельного ствола. Однако во всех случаях использовалось большое количество древесины. Захоронения объединены в могильники — родовые кладбища. Некоторые из них насчитывают до 30 курганов, другие — всего два-три.

_Курган 1_Могильник Ак-Алаха-3.jpg

Ученые решили использовать бревна из могильников пазырыкцев для установления точного времени их проживания на этой территории. Дело в том, что до сих пор вопрос не был решен полностью. Традиционные методы археологии (по «продуктам» импорта, по типологии определенных предметов и тому подобное) датировали курганы из одного могильника V—II вв.еком до нашей эры. Разброс получался очень большим.

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