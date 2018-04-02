Игрушки времен фараонов из Хакасии
«В полевом сезоне 2017 года в одном из погребений мы нашли редкие артефакты: головка женщины из минерала стеатита (известного как «мыльный» камень) с тщательно проработанными чертами лица и выполненная из рога голова лошади или собаки, — рассказывает руководитель Саянской экспедиции ИИМК РАН Андрей Поляков. — Вероятно, игрушки изготавливали из мягких материалов — ткани, кожи, а головки делали из камня или рога. Кем был их хозяин, сказать сложно, но деталей, которые указывали бы на элитный характер захоронения, нет, поэтому можно предположить, что это был обычный ребенок».
Находки с Итколя II относятся к Окуневской культуре. Эта археологическая культура людей смешанного европеоидно-монголоидного типа, живших в эпоху ранней бронзы в минусинских степях на Среднем Енисее (XXV-XVIII века до новой эры), не имеет аналогов в Северной Евразии по богатству и разнообразию художественного наследия. Свое название она получила по урочищу Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году был обнаружен могильник с артефактами этой культуры. Искусство Окуневской культуры представлено наскальными изображениями, многочисленными предметами мелкой художественной пластики и «Окуневскими стелами» — антропоморфными каменными изваяниями, иногда достигающими высоты несколько метров. Антропологи не исключают, что представители этой культуры имеют наибольшее для всей Сибири родство с американскими индейцами.
Найденная в одной из могил на Итколе головка куклы (около 5 сантимет-ров в высоту) крупнее прежних аналогичных находок. Источник: ИИМК РАН