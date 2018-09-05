Как мальчик нашел скелет рыбы возрастом 90 млн лет
Случайное открытие было сделано в колумбийском монастыре Ла Канделария. Во время экскурсии внимание десятилетнего мальчика привлек силуэт на одной из каменных плиток, которыми был вымощен вход в обитель.
Ребенок сделал снимок находки и несколько дней спустя показал его специалистам из местного центра палеонтологических исследований. От них об окаменелости узнали ученые из Альбертского университета в Канаде — и провели ее исследование.
Эта находка была сделана еще в 2014 году, но результаты научной работы стали известны только в 2017. Команда ученых установила, что находке не меньше 90 млн лет: эта рыба жила на планете еще до того, как на западе Южной Америки образовались Анды. За миллионы лет рельф изменился и окаменелость оказалось на суше. Наконец, в начале 2000-х, кусок породы вместе с окаменевшими останками добыли в местном карьере.
«Редко когда удается найти полную окаменeлость рыбы из этого времени Мелового периода. Но больше всего меня удивляет, что он провела 15 лет на улице и осталась невредима», — заметила ведущий автор исследования, Оксана Вернигора.
Окаменелость оказалась единственным образчиком неизвестного раньше вида: у этих животных отсутствовала чешуя на боках, а длинные челюсти напоминали рог — кстати, верхнюю челюсть украшал ряд небольших зубов конической формы. Рыбу окрестили Candelarhynchus padillai: от названия обители Канделарии и греческого «hynchus» — рог. Потомки этого вида до наших дней не дожили.
Ученые замечают, что потеряли контакт с мальчиком, первым обнаружившим окаменелость — но надеются, что до него дойдет весть о том, что его находка была изучена, и смогут достойно увековечить его вклад в науку.
Обитель Ля Канделария была основана в 1597 году монахами августинского ордена. Монастырь действует — и по сей день открыт для паломников и туристов.