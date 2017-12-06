  • Mягкотелые из Арктики: на 500 млн лет в прошлое
    Фото: Дмитрий Гражданкин
  • Mягкотелые из Арктики: на 500 млн лет в прошлое
    Фото: Дмитрий Гражданкин
Палеонтология

Mягкотелые из Арктики: на 500 млн лет в прошлое

Когда-то эти организмы населяли всю планету, а затем исчезли. Какими они были? Ответы ищут (и находят!) в Сибири.
Екатерина Пустолякова, «Наука в Сибири»
6 декабря 2017 в 17:12

Сохранено в Сибири

Вообще мягкотелые организмы отличались широчайшим ареалом. «Если для того, чтобы посмотреть на пингвина, нужно ехать к Южному полюсу, а на белого медведя — к Северному, то эти существа обитали по всей Земле, — рассказывает заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Владимирович Гражданкин. — Однако сибирские мягкотелые организмы уникальны — они сохранились в самом необычном типе осадка, в карбонатном иле».

По сути, этот осадок образовала морская соль, которая, словно гнетом, запечатала собой мягкие ткани и образовала посмертные маски морских обитателей.

Впоследствии карбонатный ил превращается в известняк, доломит, мергель — ученые потом раскалывают эти породы по слоям и находят отпечатки, сохранившиеся в первозданном виде.

«Таких мест мне известно два — одно у нас, в арктической части Сибири, второе — в Китае, — говорит Дмитрий Гражданкин. — В КНР «месторождение» беднее по причине влажного климата — обнаженность пород очень плохая. У нас же она прекрасная, так как растительности практически нет. Правда, это далеко, холодно, и лето очень короткое — у нас есть буквально полтора-два месяца для проведения полевых работ, но место знаменито на весь мир и привлекает внимание многих исследователей».

«Известняки хорошо колются на плитки, в Китае эти плитки используют для крыш — именно так были сделаны первые находки мягкотелых организмов в КНР. Ученые выкупили у бедного фермера дом, разобрали покрытие по кусочкам, потом стали спрашивать: откуда он брал эти плитки, из какого карьера? » — рассказывает Дмитрий Гражданкин.

Рисуем, изучая

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