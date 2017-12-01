  • Загадочные «крылоящеры»: как они могли летать?
    Высотой с жирафа и с размахом крыльев как у сверхзвукового истребителя — вот каким был кецалькоатль Нортропа. Фото: Роберт Кларк
  • Загадочные «крылоящеры»: как они могли летать?
    Птерозавр рамфоринх и хищная рыба столкнулись, напав на одну и ту же добычу (или друг на друга). Фото: Гельмут Тишлингер
  • Загадочные «крылоящеры»: как они могли летать?
    Груда костей, найденных в Бразилии, состоит из остатков примерно 50 птерозавров вида каюажара (Caiuajara dobruskii). Эта находка подтверждает, что некоторые птерозавры жили — и погибали — колониями. Фото: Палеонтологический центр (CENPALEO), UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, БРАЗИЛИЯ
  • Загадочные «крылоящеры»: как они могли летать?
    Кости каюажары Добруски (Caiuajara dobruskii) ожидают исследователей в одном из музеев Бразилии. Фото: Роберт Кларк
Палеонтология

Загадочные «крылоящеры»: как они могли летать?

Новые палеонтологические находки меняют сложившиеся представления о птерозаврах — и самых причудливых животных из всех, что когда-либо летали над землей.
Текст: Ричард Коннифф Фотографии: Роберт Кларк
1 декабря 2017 в 21:58

Птерозавр и птеродактиль — два названия диковинных летающих существ; первое из них в переводе с греческого означает «крылоящер», второе — «летательный палец».

Впервые остатки такого животного были найдены еще в XVIII веке. С тех пор ученые описали более 200 видов крылатых ящеров, однако обывательские представления об этих драконах, царивших в небе мезозойской эры более 160 миллионов лет, остается прежним.

Мы неизменно представляем их неповоротливыми, но очень опасными летающими рептилиями с длинным клювом и кожистыми крыльями, вышагивающими на задних лапах, словно пингвины.

Взять, к примеру, фильм 1966 года «За миллион лет до нашей эры», в котором пронзительно клекочущий птерозавр лилового окраса уносит героиню Рэкел Уэлч в свое гнездо на корм детенышам (спойлер: красавице в бикини удалось спастись). За 50 лет что-то изменилось? Ничуть: в «Мире юрского периода», снятом в 2015-м, птерозавры все так же уносят людей больше собственного веса в небеса. (На всякий случай уточним: последние птерозавры вымерли 66 миллионов лет назад, то есть за целую вечность до того, как на Земле появились люди.)

Огромное количество палеонтологических находок, сделанных в последнее время, позволяет нам узнать, что птерозавры бывали самого разного внешнего вида и размера, и поведением тоже сильно разнились. Сотни видов птерозавров жили одновременно, занимая разные экологические ниши, как нынешние птицы. Среди них были чудища-великаны, такие, как кецалькоатль (Quetzalcoatlus northropi), одно из самых крупных летающих существ, известных на сегодня: стоя на четвереньках, он мог поспорить ростом с жирафом, а в размахе крыльев достигал 10,5 метра. Но были и птерозавры размером с воробья: такие сидели на ветках в древних лесах и, скорее всего, ловили насекомых.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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