Редкая находка из Сибири: 120 000 000-летнее яйцо динозавра
Открытие было сделано в 2008 году в окрестностях села Шестаково Кемеровской области (кстати, богатом на ископаемые останки регионе). Находка представляет собой желтоватую окаменелость размером два на четыре сантиметра, включающую в себя фрагменты скорлупы. Эмбриона внутри нет: специалисты предполагают, что он мог погибнуть во время половодья, которое разрушило кладку.
Возраст окаменелости — около 120 миллионов лет. Это самое древнее яйцо из двух, найденных на территории России (фрагменты другого были обнаружены на Чукотке в 2009 группой бельгийца Паскаля Годефруа (Pascal Godefroit), однако они оказались младше сибирских примерно на 50 млн лет).
По частицам скорлупы ученые СПбГУ смогли примерно определить доисторическое животное, которому принадлежало гнездо. Вероятно, матерью семейства была самка мелкого хищного динозавра из семейства троодонтид. Как сообщает сайт СПбГУ, эти ящеры были близки к современным птицам: не вырастали выше метра и имели оперение. Внести большую ясность могут будущие находки — например, ископаемые останки взрослой особи возле кладки.
Исследование проводила команда палеонтологов из Санкт-Петербурга — и, в частности, школьница Валентина Маркова. Чтобы определить вид динозавра, ученым нужно было изучить структуру яйца и сравнить его с уже известными науке образчиками.
«Мы сделали микросрезы скорлупы (около 50 микрометров) и изучили их под микроскопом, — рассказала Валентина. — На срезах мы увидели, что яйцо трехслойное, к тому же в скорлупе есть полые каналы, чтобы эмбрион мог дышать».
Яйца динозавров относятся к ихнофоссилиям — остаткам жизнедеятельности ископаемых организмов — и классифицируются по особой системе. Теперь каталог пополнился новым названием — Prismatoolithus ilekensis. Находка получила это имя в честь илекинской свиты (так геологи называют слой песка и известняка, в котором древнее яйцо дожидалось своего часа).
Результаты исследования опубликовал журнал Historical Biology.
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