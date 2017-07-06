Палеонтология

Как прочесть ДНК древнего медведя

На столе — раствор с генетической пробой. В ней плавает ДНК древнего медведя, а также ДНК тех, кто съел его, жил в нем, выкопал из-под земли и принес в лабораторию. Как отделить нужные молекулы от примесей и восстановить код?
Алёна Литвиненко, «Наука в Сибири»
6 июля 2017 в 14:21
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  • Как прочесть ДНК древнего медведя
    Фото: wikipedia.org

Древнюю ДНК можно добыть из костных останков, зубов, мумифицированной ткани, шерсти, перьев, скорлупы, зерен растений. В этом ученым помогает так называемая полимеразная цепная реакция — экспериментальный метод, позволяющий повысить концентрацию нуклеиновой кислоты в биологической пробе.

Впервые древняя ДНК была выделена в 1984 году из музейного экспоната квагги — родственника зебр и лошадей, истребленного почти 140 лет назад.

  • Как прочесть ДНК древнего медведя
    Фото: wikipedia.org
Квагга в Лондонском зоопарке, 1870 год.

Поначалу методы были малоэффективны, но постепенно совершенствовались. Ученые начали исследовать ДНК вымерших млекопитающих, динозавров и даже организмов, заключенных в янтаре. Научный мир с оптимизмом воспринял эти работы, однако серьезным препятствием для экспериментов стали контаминации — случайное загрязнение объекта чужеродной ДНК.

— Например, динозавры в итоге оказались ближайшими родственниками куриц — хотя, скорее всего, кто-то из лаборатории в этот день ел курятину, — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики ИМБК СО РАН Анна Сергеевна Дружкова. — Подобные ошибки связаны с тем, что полимеразная цепная реакция лучше идет на ДНК из современных образцов — ведь у них можно взять кровь или мышечную ткань, и они не подвергались длительному воздействию разрушающих факторов.

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