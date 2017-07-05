«Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области
В понедельник, 3 июля, в группе Старорусской археологической экспедиции НовГУ имени Ярослава Мудрого появилось сообщение о необычной находке. Во время раскопок на Соборной площади в Старой Руссе в слоях
Что она символизирует — пока что остается неизвестным. Сами исследователи шутят, что свистулька напоминает динозавра. Под записью в группе пользователи «ВКонтакте» стали предлагать свои варианты. Среди наиболее популярных — тюлень и древний Ждун.
Все артефакты, обнаруженные во время экспедиций, заносятся в специально созданную электронную базу данных. Ее основу составляет археологическая коллекция, полученная за время работы Отдела изучения проблем археологии Новгородской земли (с 1999 года) и насчитывающая более 28 тысяч предметов, всесторонне характеризующих материальную культуру Старой Руссы и других археологических памятников Новгородской земли, начиная с эпохи каменного века и до наших дней.