  • «Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области
    Фото: Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ
  • «Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области
    Фото: Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ
  • «Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области
    Фото: Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ
Палеонтология

«Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области

Археологи обнаружили необычную свистульку на Соборной площади в Старой Руссе.
Старорусская археологическая экспедиция НовГУ имени Ярослава Мудрого
5 июля 2017 в 14:11
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В понедельник, 3 июля, в группе Старорусской археологической экспедиции НовГУ имени Ярослава Мудрого появилось сообщение о необычной находке. Во время раскопок на Соборной площади в Старой Руссе в слоях XVIII—XVII вв. археологи обнаружили свистульку в виде животного.

Что она символизирует — пока что остается неизвестным. Сами исследователи шутят, что свистулька напоминает динозавра. Под записью в группе пользователи «ВКонтакте» стали предлагать свои варианты. Среди наиболее популярных — тюлень и древний Ждун.

  • «Натурально динозавр»: необычная свистулька из Новгородской области
    Фото: Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ

Все артефакты, обнаруженные во время экспедиций, заносятся в специально созданную электронную базу данных. Ее основу составляет археологическая коллекция, полученная за время работы Отдела изучения проблем археологии Новгородской земли (с 1999 года) и насчитывающая более 28 тысяч предметов, всесторонне характеризующих материальную культуру Старой Руссы и других археологических памятников Новгородской земли, начиная с эпохи каменного века и до наших дней.

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