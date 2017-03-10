Лекарства Каменного века
Зубной камень, собранный с челюстей неандертальцев, способен многое рассказать об их рационе и недугах. Пока зубной камень формируется, в нем остаются мельчайшие частицы пищи и микроорганизмов, попавших в ротовую полость. Группа австралийских ученых собрала пробы зубного камня с останков пяти неандертальцев и подвергла их генетической экспертизе.
На основе полученного материала микробиологи реконструировали ДНК древней болезнетворной бактерии Methanobrevibacter oralis. Примечательно, что челюсть, с которой была взята проба, хранит следы парадонтита — воспаления десен, вызванного этим микроорганизмом. В той же пробе была найдена другая патогенная бактерия, вызывающая диарею и рвоту — Enterocytozoon bieneusi.
Эти две находки могут иметь прямое отношение к третьей: в окаменевшем зубном налете ученые нашли следы пеницилла — плесени, обладающей бактерицидным действием. Она и сегодня встречается на зарослях мха. Ученые допускают, что неандерталец мог принимать его внутрь, желая избавиться от недуга.
Вдобавок налет сохранил следы древесной коры с высоким содержанием салициловой кислоты — главного компонента аспирина. Не исключено, что наш предок использовал ее, чтобы утолить боль.
Палеомикробиолог Лаура Вейрих, руководившая исследованием, уверена, что зубной налет «дает представление о ежедневной жизни неандертальцев, чем они болели и как лечились». Однако, как замечает ее коллега из Лейденского университета Аманда Генри, невозможно установить наверняка, хранит ли зубной налет остатки последней трапезы или частички обычных, регулярно потребляемых ингредиентов.
Неандертальцы жили 400 000 — 40 000 назад в Европе и северо-западе Центральной Азии. Группе Лауры Вейрих удалось доказать: те из них, кто жил на территории нынешней Бельгии, питались мясом диких овец и шерстистых носорогов, сочетая его с «гарниром» из грибов. Их современники, которые жили в тысяче километров к юго-западу, были вегетарианцами: в их меню входили кедровые орехи и мхи. Примечательно, что различаются не только их рационы, но и микробная флора на их зубах и деснах.
Антропологи начали исследовать отложения на ископаемых останках еще в 1980-х. К сожалению, сегодня далеко не все найденные образцы можно подвергнуть ДНК-экспертизе: еще 10−15 лет назад все извлеченные из почвы останки было принято тщательно очищать. В те годы ученые обращали внимание на состояние и строение самих зубов, не придавая никакого значения образованиям на них.