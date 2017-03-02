Батагайский кратер: провал в прошлое
Глубокая термокарстовая котловина Батагайка находится в Верхоянском районе Якутского края. Название ей дала одноименная речка, протекающая поблизости.
Расселина появилась в 1960-х, после того, как в 8 км к юго-западу от поселка Батагай был вырублен участок тайги. После этого почва просела, обнажив слой вечной мерзлоты. В последующие годы, отмеченные постоянно повышающейся температурой, скованные льдом породы оттаивали, и Батагайский кратер продолжал расти.
Весенние паводки (вроде крупного наводнения 2008 года) ускоряют эрозию. Кратер увеличивается примерно на 15 метров в год. Сейчас расселина уходит вглубь на сотню метров, достигая километра в длину и 800 метров в ширину.
Подобные разломы встречаются в Канаде и Гренландии, но сибирский кратер в 2−3 раза глубже них — и потому особенно привлекателен для мерзлотоведов и палеонтологов. В склонах ущелья легко просматриваются геологические пласты разных эпох. Их состав и структура может многое рассказать о прошлом нашей планеты, ее климатических периодах и обитателях.
В 2009 году здесь были найдены хорошо сохранившийся остов жеребенка возрастом 4400 лет и останки детеныша бизона. Среди прочих находок — кости мамонтов и оленей.
С 2011 года здесь ведут исследования сотрудники Научно-исследовательского института прикладной экологии севера.
В мае 2016 года к местной группе ученых примкнул профессор-мерзлотовед Джулиан Мертон из Университета Сассекс, Великобритания.
Мертон рассчитывал, что поездка в Сибирь поможет ему прояснить связь между глобальным потеплением и ростом термокарстовых образований. Спустившись на дно расселины, специалисты взяли пробы почв и вмерзших в них останков растений и живых организмов.
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Судя по комментариям Мертона, самый древний из вскрывшихся геологических пластов образовался 200 000 лет назад. Его состав свидетельствует о том, что тысячи лет назад климат в окрестностях Верхоянска был таким же, как и теперь — и даже теплее. Доказательство тому — обломки древних деревьев, прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте. Британский ученый рассчитывает вернуться сюда и продолжить исследования.
Батагайка — не первый и, похоже, не последний термокарстовый кратер в России. Причиной возникновения похожих воронок на Ямале считаются глобальное потепление. Профессор Мертон не исключает, что в будущем в окрестностях Батагая могут появиться новые котловины.