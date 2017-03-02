  • Батагайский кратер: провал в прошлое
    Фото: СВФУ имени М.К.Аммосова
  • Батагайский кратер: провал в прошлое
    Фото: Google Earth
  • Батагайский кратер: провал в прошлое
    Фото: Егор Слепцов
Палеонтология

Батагайский кратер: провал в прошлое

Бескрайнюю тайгу на севере Якутии перерезает ущелье глубиной в 100 метров. Широкая котловина обнажает древние геологические пласты — источник сведений об обитателях нашей планеты и ее климате.
Николай Кулапов
2 марта 2017 в 13:36
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Глубокая термокарстовая котловина Батагайка находится в Верхоянском районе Якутского края. Название ей дала одноименная речка, протекающая поблизости.

  • Батагайский кратер: провал в прошлое
    Фото: Google Earth

Расселина появилась в 1960-х, после того, как в 8 км к юго-западу от поселка Батагай был вырублен участок тайги. После этого почва просела, обнажив слой вечной мерзлоты. В последующие годы, отмеченные постоянно повышающейся температурой, скованные льдом породы оттаивали, и Батагайский кратер продолжал расти.

Весенние паводки (вроде крупного наводнения 2008 года) ускоряют эрозию. Кратер увеличивается примерно на 15 метров в год. Сейчас расселина уходит вглубь на сотню метров, достигая километра в длину и 800 метров в ширину.

Подобные разломы встречаются в Канаде и Гренландии, но сибирский кратер в 2−3 раза глубже них — и потому особенно привлекателен для мерзлотоведов и палеонтологов. В склонах ущелья легко просматриваются геологические пласты разных эпох. Их состав и структура может многое рассказать о прошлом нашей планеты, ее климатических периодах и обитателях.

  • Батагайский кратер: провал в прошлое
    Фото: СВФУ имени М.К. Аммосова

В 2009 году здесь были найдены хорошо сохранившийся остов жеребенка возрастом 4400 лет и останки детеныша бизона. Среди прочих находок — кости мамонтов и оленей.

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