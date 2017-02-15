Палеонтология

Окаменелый зародыш найден внутри доисторической рептилии

Дальние родственники крокодилов были живородящими — к такому выводу пришли палеонтологи, изучив останки диноцефалозавра.
Николай Кулапов
15 февраля 2017 в 15:57
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  • Окаменелый зародыш найден внутри доисторической рептилии
    Фото: Jun Liu, Chris L. Organ, Michael J. Benton, Matthew C. Brandley & Jonathan C. Aitchison

К архозаврообразным относят вымерших динозавров, а также ныне здравствующих крокодилов и птиц. 245 млн лет назад на территории современного Китая жили представители этой систематической группы — водоплавающие диноцефалозавры.

Ископаемые останки самки этого животного были найдены в 2008 году на юге Китая, в провинции Юньнань. Изучив их, палеонтологи сделали неожиданное открытие: эти доисторические рептилии (в отличие от большинства своих современников) были живородящими.

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Рисунок: Dinghua Yang

Внутри останков исследователи обнаружили окаменелый зародыш, принадлежавший к тому же виду, что и взрослая особь — Dinocephalosaurus. При этом ученые уверены, что он рос в материнской утробе, а не был попросту съеден. Положение эмбриона доказывает это: его голова обращена в ту же сторону, что и материнская. Если бы он оказался добычей, то располагался бы в пищеварительном тракте ровно наоборот.

Открытие палеонтолога Цзюн Лью (Jun Liu) и его коллег заставляет допустить, что живородящие рептилии существовали уже в середине Триасового периода, то есть на 50 млн лет раньше, чем было принято считать до сих пор.

Команда Цзюна Лью также считает, что пол потомства у диноцефалозавров определяли родительские хромосомы (как и у современных млекопитающих), а не температура окружающей среды (как у крокодилов).

Диноцефалозавры достигали 3−4 метров в длину, причем на шею приходилась треть от общей длины туловища. С такими пропорциями они едва ли чувствовали себя на суше достаточно уверенно, чтобы оставлять кладки яиц на берегу (как современные черепахи).

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