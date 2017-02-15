Окаменелый зародыш найден внутри доисторической рептилии
К архозаврообразным относят вымерших динозавров, а также ныне здравствующих крокодилов и птиц. 245 млн лет назад на территории современного Китая жили представители этой систематической группы — водоплавающие диноцефалозавры.
Ископаемые останки самки этого животного были найдены в 2008 году на юге Китая, в провинции Юньнань. Изучив их, палеонтологи сделали неожиданное открытие: эти доисторические рептилии (в отличие от большинства своих современников) были живородящими.
Рисунок: Dinghua Yang
Внутри останков исследователи обнаружили окаменелый зародыш, принадлежавший к тому же виду, что и взрослая особь — Dinocephalosaurus. При этом ученые уверены, что он рос в материнской утробе, а не был попросту съеден. Положение эмбриона доказывает это: его голова обращена в ту же сторону, что и материнская. Если бы он оказался добычей, то располагался бы в пищеварительном тракте ровно наоборот.
Открытие палеонтолога Цзюн Лью (Jun Liu) и его коллег заставляет допустить, что живородящие рептилии существовали уже в середине Триасового периода, то есть на 50 млн лет раньше, чем было принято считать до сих пор.
Команда Цзюна Лью также считает, что пол потомства у диноцефалозавров определяли родительские хромосомы (как и у современных млекопитающих), а не температура окружающей среды (как у крокодилов).
Диноцефалозавры достигали 3−4 метров в длину, причем на шею приходилась треть от общей длины туловища. С такими пропорциями они едва ли чувствовали себя на суше достаточно уверенно, чтобы оставлять кладки яиц на берегу (как современные черепахи).