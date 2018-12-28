10 советов, как привезти хорошие фотографии из путешествия
Поставив себе цель во чтобы то ни стало сделать в поездке уникальные кадры, вы практически гарантированно лишаете себя всего того, что необходимо для их получения. В том числе, удовольствия от самого путешествия. Как получить максимум эмоций и привезти из поездки отличные кадры, которые вы будете пересматривать еще не раз? Вот мой рецепт.
1. Избавьтесь от лишней техники
Вам не нужен полный рюкзак фототехники. Распродайте на «Авито» или «Юле» свои зеркалки, вспышки, светофильтры, пока еще они стоит хоть каких-то денег. Оставьте только беззеркальную камеру, набор хорошей оптики и штатив (свой, впрочем, я не брал в поездки уже года два).
Четыре года назад я перешел на компактную «единичку» от Olympus (сейчас это EM1 Mark II). За это время не было ни единой ситуации, когда бы я пожалел о «смене религии». Съемка стала проще, картинка – лучше. Вдобавок, в небольшой фоторюкзак помимо камеры с тремя стеклами (M.Zuiko 7-14 2.8, 12-40 2.8 и 40-150 2.8) помещается ноутбук, набор одежды на неделю и квадрокоптер. Чего еще желать?
2. Найдите жемчужины маршрута заранее
Собираясь куда-либо, вы должны обозначить себе несколько ключевых локаций еще до поездки. Изучайте не только фотографии, сделанные другими, но и фактуру. Понимание исторических, культурных и географических деталей создает фундамент для достойного результата съемки. Все, как в школе – новые знания вызывают новые вопросы, ответами на которые и станут ваши снимки.
3. Смотрите по сторонам, а не в видоискатель
Снимайте меньше, больше изучайте тот уголочек Земли, куда привела вас судьба. Так и только так вы сможете заметить что-то, кроме пейзажей и крупных планов.
Хыналыг, одно из древнейших поселений Азербайджана
Задача ваших снимков – передать атмосферу происходящего. Для этого сначала нужно ей пропитаться, во всех возможных смыслах. Рядовая сценка из повседневной жизни может оказаться настоящей многослойной картиной.
В землянке кузнеца можно узнать многое о жизни местных. Деревня Джи Кунда, Гамбия
Для этого недостаточно уметь снимать, в техническом смысле – нужно учиться видеть. Нужно раствориться в толпе. Проникнуться миром вокруг, рассмотреть его в деталях, потом просто потянуть за ниточку – и клубок смыслов и визуальных образов начнет неумолимо раскручиваться, как часовая пружина, создавая все новые и новые сюжеты.
Трудная дорога на Грачевский перевал. Майкопский район, Краснодарский край
4. Избегайте туристических мест
Нетуристические места, например, эта рыбацкая деревенька Танджи в Гамбии, гораздо фактурнее и интереснее показных достопримечательностей.
Самое сомнительное, что можно сделать в путешествии – пройти по маршруту из бесплатного путеводителя для «пакетных» туристов. В популярных локациях гарантированно вы снимете только толпу. Далеко не всегда поможет приехать на рассвете: в это время обычно собираются толпы из фото-туристов и организованных фотогрупп.
Массовость в туристических местах хороша далеко не везде. Одно из исключений – турецкая Каппадокия, где обилие воздушных шаров создает интересные сюжеты.
Это запомнится мне надолго: стройные ряды занятых пластиковых стульчиков в 5 утра у храма Ангкор Ват в Камбодже. Тысячи одинаковых снимков, сделанных с одной точки… Это сравнимо с ныне запрещенным кормлением комодского варана на усладу галдящей на помосте толпе зрителей. Несчастная козочка умирает в муках, имя ей – фотография.
5. Ищите свои ракурсы
Долина любви – самое популярное место в турецкой Каппадокии, но даже тут можно найти незамыленный ракурс.
От стандартных фототочек бегите как от огня. Не обязательно далеко – отойти на несколько метров в сторону иногда бывает достаточно, чтобы картинка перестала быть очередной открыткой и обрела смысл.
Школьник в деревне Джи-Кунда, Гамбия. На переднем плане – рында из ржавого колесного диска, используемая в качестве школьного звонка.
Лицо туриста. Колодец Посвящения , Кинта-да-Регалейра, Португалия
6. Находите детали
Сочащаяся из-под земли нефть. Гобустан, Азербайджан
Всегда и везде ищите детали, которые сами по себе могут рассказать больше, чем сотня снимков. Самодельный футбольный мяч, которым играют дети бедняков. Старая вязь на замшелом надгробии высоко в горах. Мозолистые, огрубевшие от океанской соли руки рыбака. Не важно, что это будет. Но если оно раскрывает и дополняет историю, получится отличный кадр.
7. Общайтесь с людьми
Торговец рыбой. Касабланка, Марокко
Дети – они в Африке дети. Гамбия
Жанровый портрет – один из самых выразительных контекстов фотографии. Особенно, если это не постановка и не кадры от пуза. Мой Olympus справляется с этим на ура: можно повесить камеру на шею, включить бесшумный электронный затвор и управление со смартфона. Но гораздо лучше завести с интересным вам человеком разговор – пусть и на языке жестов. Узнать что-то новое, расположить к себе, и напоследок сделать фото. Искреннее тепло в глазах героя съемки не подделать, его не купишь ни за какой бакшиш и прочее кадо. Если приглашают в гости – соглашайтесь!
8. Используйте свет
Деревенская кухня. Джи-Кунда, Гамбия
Встреча с Марабу, духовным лидером и главным знатоком корана местной общины. Гамбия
Обилие плагинов и прочих возможностей для пост-обработки сделало свое грязное дело. Все, чего не хватает в кадре, можно дорисовать, включая свет и цвет. Красиво, дорого-богато, но в глубине души автор всегда знает, что его фото – поделка или подделка, нужное подчеркнуть. Используйте только естественный свет, и вы увидите, что с ним кадры по-настоящему живые.
9. Покажите масштаб
Перевал Зекари, Грузия
Пустыня Сахара, Марокко
Мыс Брюса, поселок Славянка, Приморский край
Чем больше великое, тем меньше на его фоне малое. Используя понятные графические символы вроде человека или транспортного средства, покажите, как они бесконечно малы в масштабе бытия, ограниченного полем кадра.
10. Ловите движение и его смысл
Проезд участника на ралли-рейде Шелковый Путь, Астрахань
Жизнь – синоним движения, и это тот самый случай, когда ваш снимок может создать уникальный оттиск, статичное свидетельство неуловимо быстрого. Вода, струящаяся с поднятого весла лодочника, взмах веера или танцующая под пальцами струна, шлейф пыли от гоночного автомобиля - это может быть что угодно, и это сюжет хорошего снимка сам по себе.
Хыналыг, одно из древнейших поселений Азербайджана
Задача ваших снимков — передать атмосферу происходящего. Для этого сначала нужно ей пропитаться, во всех возможных смыслах. Рядовая сценка из повседневной жизни может оказаться настоящей многослойной картиной.
В землянке кузнеца можно узнать многое о жизни местных. Деревня Джи Кунда, Гамбия
Для этого недостаточно уметь снимать, в техническом смысле — нужно учиться видеть. Нужно раствориться в толпе. Проникнуться миром вокруг, рассмотреть его в деталях, потом просто потянуть за ниточку — и клубок смыслов и визуальных образов начнет неумолимо раскручиваться, как часовая пружина, создавая все новые и новые сюжеты.
Трудная дорога на Грачевский перевал. Майкопский район, Краснодарский край
4. Избегайте туристических мест
Нетуристические места, например, эта рыбацкая деревенька Танджи в Гамбии, гораздо фактурнее и интереснее показных достопримечательностей.
Самое сомнительное, что можно сделать в путешествии — пройти по маршруту из бесплатного путеводителя для «пакетных» туристов. В популярных локациях гарантированно вы снимете только толпу. Далеко не всегда поможет приехать на рассвете: в это время обычно собираются толпы из фото-туристов и организованных фотогрупп.
Массовость в туристических местах хороша далеко не везде. Одно из исключений — турецкая Каппадокия, где обилие воздушных шаров создает интересные сюжеты.
Это запомнится мне надолго: стройные ряды занятых пластиковых стульчиков в 5 утра у храма Ангкор Ват в Камбодже. Тысячи одинаковых снимков, сделанных с одной точки… Это сравнимо с ныне запрещенным кормлением комодского варана на усладу галдящей на помосте толпе зрителей. Несчастная козочка умирает в муках, имя ей — фотография.
5. Ищите свои ракурсы
Долина любви — самое популярное место в турецкой Каппадокии, но даже тут можно найти незамыленный ракурс.
От стандартных фототочек бегите как от огня. Не обязательно далеко — отойти на несколько метров в сторону иногда бывает достаточно, чтобы картинка перестала быть очередной открыткой и обрела смысл.
Школьник в деревне Джи-Кунда, Гамбия. На переднем плане — рында из ржавого колесного диска, используемая в качестве школьного звонка.
Лицо туриста. Колодец Посвящения, Кинта-да-Регалейра, Португалия
6. Находите детали
Сочащаяся из-под земли нефть. Гобустан, Азербайджан
Всегда и везде ищите детали, которые сами по себе могут рассказать больше, чем сотня снимков. Самодельный футбольный мяч, которым играют дети бедняков. Старая вязь на замшелом надгробии высоко в горах. Мозолистые, огрубевшие от океанской соли руки рыбака. Не важно, что это будет. Но если оно раскрывает и дополняет историю, получится отличный кадр.
7. Общайтесь с людьми
Торговец рыбой. Касабланка, Марокко
Дети — они в Африке дети. Гамбия
Жанровый портрет — один из самых выразительных контекстов фотографии. Особенно, если это не постановка и не кадры от пуза. Мой Olympus справляется с этим на ура: можно повесить камеру на шею, включить бесшумный электронный затвор и управление со смартфона. Но гораздо лучше завести с интересным вам человеком разговор — пусть и на языке жестов. Узнать что-то новое, расположить к себе, и напоследок сделать фото. Искреннее тепло в глазах героя съемки не подделать, его не купишь ни за какой бакшиш и прочее кадо. Если приглашают в гости — соглашайтесь!
8. Используйте свет
Деревенская кухня. Джи-Кунда, Гамбия
Встреча с Марабу, духовным лидером и главным знатоком корана местной общины. Гамбия
Обилие плагинов и прочих возможностей для пост-обработки сделало свое грязное дело. Все, чего не хватает в кадре, можно дорисовать, включая свет и цвет. Красиво, дорого-богато, но в глубине души автор всегда знает, что его фото — поделка или подделка, нужное подчеркнуть. Используйте только естественный свет, и вы увидите, что с ним кадры по-настоящему живые.
9. Покажите масштаб
Перевал Зекари, Грузия
Пустыня Сахара, Марокко
Мыс Брюса, поселок Славянка, Приморский край
Чем больше великое, тем меньше на его фоне малое. Используя понятные графические символы вроде человека или транспортного средства, покажите, как они бесконечно малы в масштабе бытия, ограниченного полем кадра.
10. Ловите движение и его смысл
Проезд участника на ралли-рейде Шелковый Путь, Астрахань
Жизнь — синоним движения, и это тот самый случай, когда ваш снимок может создать уникальный оттиск, статичное свидетельство неуловимо быстрого. Вода, струящаяся с поднятого весла лодочника, взмах веера или танцующая под пальцами струна, шлейф пыли от гоночного автомобиля — это может быть что угодно, и это сюжет хорошего снимка сам по себе.