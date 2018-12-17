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По следам Верещагина
Отправляясь в фототур в Узбекистан, шеф-фотограф нашего журнала Андрей Каменев вез с собой в кофре флагманскую камеру Olympus — E-M1 Mark II.
Партнерский материал
17 декабря 2018 в 11:36
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В самолете мы вспоминали недавнюю выставку Василия Верещагина в Третьяковской галерее. 150 лет назад русский художник открыл миру экзотическую Среднюю Азию: выставки прошли в десятках городов России и мира. В салонах Петербурга, Москвы, Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, Чикаго звучали названия других городов: Ташкент, Самарканд, Бухара...
В скором поезде, который мчал нас из Ташкента в Самарканд, Андрей Каменев рассказывал про Верещагина и его Туркестанский цикл, о котором Павел Третьяков писал, что «поражен был солнечным светом, разлитым по картинам, и виртуозностью письма». Верещагин мастерски передавал яркие цвета Средней Азии и был очень внимателен к деталям. Дотошность в проработке орнаментов, нюансов резьбы на деревянных дверях и элементов одежды была просто фотографической. Это объясняется тем, что художник в каждой своей поездке делал множество этюдов карандашом и красками, работая очень быстро. «Верещагина можно назвать великим путешественником и фоторепортером в эпоху, когда фотография еще не могла конкурировать с живописью», – резюмировал Андрей.
Уже через несколько дней, когда за спиной у нас были Самарканд и его жемчужина – площадь Регистан, Бухара с минаретом Калян, фабрикой ковров и огромной крепостью, а также словно застывшая в прошлых веках Хива, мы рассматривали фотографии, сделанные Андреем на E-M1 Mark II. Точность цветопередачи, глубина динамического диапазона с одинаково успешной проработкой залитых светом участков и теней, детали фасадов древних медресе, безупречно переданные при съемке обоими объективами – 7–14 мм 1:2.8 и 12–100 1:4.0...
Любуясь очередной фотографией, кто-то из нас проронил: «Верещагин отдыхает!». Мы засмеялись, а потом поняли одну вещь: в наши дни, вооружившись камерой с супербыстрой съемкой (до 60 кадров в секунду) и матрицей 20.4 Мп, можно путешествовать, фиксируя яркие впечатления, и быть с Olympus E-M1 настоящим художником наших дней – таким, каким в XIX веке был великий Верещагин.
«А еще у E-M1 очень продвинутый автофокус», – резюмировал Андрей. И, глядя на фотографии из его узбекского цикла, с этим тоже не поспоришь.
В скором поезде, который мчал нас из Ташкента в Самарканд, Андрей Каменев рассказывал про Верещагина и его Туркестанский цикл, о котором Павел Третьяков писал, что «поражен был солнечным светом, разлитым по картинам, и виртуозностью письма». Верещагин мастерски передавал яркие цвета Средней Азии и был очень внимателен к деталям. Дотошность в проработке орнаментов, нюансов резьбы на деревянных дверях и элементов одежды была просто фотографической. Это объясняется тем, что художник в каждой своей поездке делал множество этюдов карандашом и красками, работая очень быстро. «Верещагина можно назвать великим путешественником и фоторепортером в эпоху, когда фотография еще не могла конкурировать с живописью», – резюмировал Андрей.
Уже через несколько дней, когда за спиной у нас были Самарканд и его жемчужина – площадь Регистан, Бухара с минаретом Калян, фабрикой ковров и огромной крепостью, а также словно застывшая в прошлых веках Хива, мы рассматривали фотографии, сделанные Андреем на E-M1 Mark II. Точность цветопередачи, глубина динамического диапазона с одинаково успешной проработкой залитых светом участков и теней, детали фасадов древних медресе, безупречно переданные при съемке обоими объективами – 7–14 мм 1:2.8 и 12–100 1:4.0...
Любуясь очередной фотографией, кто-то из нас проронил: «Верещагин отдыхает!». Мы засмеялись, а потом поняли одну вещь: в наши дни, вооружившись камерой с супербыстрой съемкой (до 60 кадров в секунду) и матрицей 20.4 Мп, можно путешествовать, фиксируя яркие впечатления, и быть с Olympus E-M1 настоящим художником наших дней – таким, каким в XIX веке был великий Верещагин.
«А еще у E-M1 очень продвинутый автофокус», – резюмировал Андрей. И, глядя на фотографии из его узбекского цикла, с этим тоже не поспоришь.