Остановить мгновение с Olympus
В фотографический кофр – обычный рюкзак – кроме самой камеры влезает аж 17 объективов, как с фиксированным фокусным расстоянием, так и телескопическим зумом. Компактность и небольшой вес (574 грамма с батареей и флешкой) – первое достоинство беззеркальных камер Olympus. Все, кто хоть раз ходил в поход, знают – любой грамм за плечами быстро превращается в «тонну».
Горные серпантины сменялись бескрайними полями с цветущим иван-чаем, шаткие подвесные мосты – бродами холодных горных рек. Да и погода была капризна – то изнуряющая жара, то остужающий ливень. Приходилось часто менять одежду, но фотоаппарату смена температурных режимов и сюрпризов погоды была нипочём – он преспокойно функционирует и при 90-процентной влажности. Я даже отважился взять его на сплав по главной местной водной артерии – реке Катунь. Камера отработала без проблем, даже когда её час поливали водой при прохождении бурных порогов.
Пока группа усиленно работала вёслами, чтобы не перевернуться, я фотографировал людей, сидя спиной по направлению движения. Хорошо, что удалось сконцентрироваться на съёмке, а не смотреть на приближающиеся грохочущие перекаты, и единственное, о чём я беспокоился – сохранность камеры в воде и страх пропустить хороший кадр, передающий окружающую красоту и эмоции моих друзей. Зря волновался: скорость работы E-M1 Mark II – до 60 кадров в секунду; к тому же в режиме Pro Capture при нажатии до половины кнопки затвора аппарат начинает записывать в буфер изображения (до 35 кадров), и когда фотограф, наконец, нажимает на спуск, на карте памяти сохраняется как и увиденный им момент, так и до 35 кадров до момента нажатия. В таком режиме пропустить «то самое» мгновение нужно постараться – и то не получится. У меня было опасение, что в сумерках фотографии могут получиться размытыми из-за недостатка света, но, к счастью, у камеры рабочая чувствительность 6400 ISO, что позволяет снимать резкие кадры с рук даже после захода солнца и при постоянной качке.
Если честно, за неделю знакомства с камерой я так и не выучил большинства её функций. И хорошо, что особенности управления интуитивно понятны. Два рабочих колёсика программируются индивидуально, и тогда аппарат по-настоящему становится «своим». Можно сказать одно – лёгкость в работе и в руке, а также непревзойдённая надёжность позволила наслаждаться красотами Алтая, не отвлекаясь на решение технических проблем. Уменьшенный в два раза по сравнению с полнокадровыми собратьями сенсор дал возможность использовать объектив в 300 мм как 600 мм – вот очередной плюс системы. Ну кто ещё может предложить объектив с таким серьёзным фокусным расстоянием и таким «несерьёзным» весом?
От моих глаз не ускользнули ни парящие в небе орлы, ни далёкие вершины, ни танец радуги на умытом дождём небе. Уже дома, обрабатывая кадры на большом мониторе, я ещё раз убедился в правильности выбора камеры – и резкость, и контрастность, и цвета были выше всяких похвал. Похоже, что я нашёл идеальную камеру для путешествий.
Ну что, куда едем дальше?
Пока группа усиленно работала вёслами, чтобы не перевернуться, я фотографировал людей, сидя спиной по направлению движения. Хорошо, что удалось сконцентрироваться на съёмке, а не смотреть на приближающиеся грохочущие перекаты, и единственное, о чём я беспокоился — сохранность камеры в воде и страх пропустить хороший кадр, передающий окружающую красоту и эмоции моих друзей. Зря волновался: скорость работы E-M1 Mark II — до 60 кадров в секунду; к тому же в режиме Pro Capture при нажатии до половины кнопки затвора аппарат начинает записывать в буфер изображения (до 35 кадров), и когда фотограф, наконец, нажимает на спуск, на карте памяти сохраняется как и увиденный им момент, так и до 35 кадров до момента нажатия. В таком режиме пропустить «то самое» мгновение нужно постараться — и то не получится. У меня было опасение, что в сумерках фотографии могут получиться размытыми из-за недостатка света, но, к счастью, у камеры рабочая чувствительность 6400 ISO, что позволяет снимать резкие кадры с рук даже после захода солнца и при постоянной качке.
Если честно, за неделю знакомства с камерой я так и не выучил большинства её функций. И хорошо, что особенности управления интуитивно понятны. Два рабочих колёсика программируются индивидуально, и тогда аппарат по-настоящему становится «своим». Можно сказать одно — лёгкость в работе и в руке, а также непревзойдённая надёжность позволила наслаждаться красотами Алтая, не отвлекаясь на решение технических проблем. Уменьшенный в два раза по сравнению с полнокадровыми собратьями сенсор дал возможность использовать объектив в 300 мм как 600 мм — вот очередной плюс системы. Ну кто ещё может предложить объектив с таким серьёзным фокусным расстоянием и таким «несерьёзным» весом?
От моих глаз не ускользнули ни парящие в небе орлы, ни далёкие вершины, ни танец радуги на умытом дождём небе. Уже дома, обрабатывая кадры на большом мониторе, я ещё раз убедился в правильности выбора камеры — и резкость, и контрастность, и цвета были выше всяких похвал. Похоже, что я нашёл идеальную камеру для путешествий.
Ну что, куда едем дальше?