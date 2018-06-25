Перезагрузка в Лиссабоне
Для того, чтобы снять накопившуюся усталость и продолжать эффективно работать, мне необходимо иногда «перезагрузиться»: уехать куда-нибудь и фотографировать без технических заданий и недовольных лиц заказчиков.
Я дарю себе такую поездку каждый год на день рождения. В прошлый раз настоящим подарком стал залитый солнцем Лиссабон, куда из пасмурной Москвы я приехал с новой камерой Olympus OM-D E-M1 Mark II. Португальцы совершили много великих географических открытий, а теперь пришло время мне самому открыть для себя Португалию.
Лиссабон, один из старейших столиц Западной Европы, очень фотогеничен. Он расположен на крутых холмах, поэтому там необычайно много благоустроенных смотровых площадок.
Петляющие улицы едва не завязываются узлом, образуя нереальную перспективу. Синее небо, красные крыши, желтые стены и зеленые сосны порождают жизнерадостный калейдоскоп визуальных впечатлений от старинного южного города. Небольшая беззеркальная камера и несколько сменных объективов, которые были у меня с собой, совершенно не ощущались как вес. Четыре дня я снимал на улицах города от рассвета до заката, не чувствуя усталости.
По-португальски я знал только два слова: «Cristiano Ronaldo». В принципе, этого хватало! Хотя вообще-то я болею за Месси. Местных географических названий, которые звучат очаровательно шепеляво, я так и не выучил.
Жемчужина Лиссабона — старинные трамваи. Самый известный и любимый туристами — 28-й маршрут, который пролегает по наиболее живописным местам города. Этот трамвайчик то карабкается по горам, то громыхает по узким средневековым улочкам, то летит вдоль берега реки Тежу…
Если вы думаете, что на лиссабонских трамваях псевдоисторический футляр, а внутри там космическая ракета, то ничего подобного. Они словно приехали к нам из политехнического музея.
Гигантские мосты Лиссабона — отдельная тема для впечатляющих фотографий.
Мост Васко да Гама извивается на бескрайних водных просторах и уходит за горизонт, растворяясь в тумане.
Мост имени 25 апреля образует причудливую и постоянно меняющуюся светотень на окружающем его жилом районе.
Впервые я не брал с собой в поездку штатив. Все ночные кадры делал с рук. Стабилизатора в камере и высокочувствительной матрицы уже вполне достаточно для качественных ночных фотографий даже на длинном фокусе.
А благодаря компактным размерам, поворотному экрану и беззвучному затвору удалось устроить фотоохоту методом скрытой камеры. И сделать, например, кадр в уголке площади Россиу.
Старые трамваи, старые дома… Кто-то очень точно сказал, что в Лиссабоне уютно и комфортно, как в гостях у бабушки. Единственный недостаток «моего» Лиссабона — это скоротечность поездки. Но путешествие в Португалию заканчивается не тогда, когда вы улетаете домой. А лишь когда пустеет последняя рюмка привезенного в качестве сувенира портвейна, в котором живут лучики португальского солнца.
Дмитрий Зверев — коммерческий фотограф из Москвы, член Союза фотохудожников России, лауреат и победитель многочисленных конкурсов. Его работы хранятся в Русском музее и Музее истории фотографии в Санкт-Петербурге, в многочисленных частных коллекциях. По работе снимает в основном строительные и промышленные объекты, а в свободное время фотография превращается в хобби.