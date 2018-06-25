Будущее в объективе

Перезагрузка в Лиссабоне

Фотограф Дмитрий Зверев делится впечатлениями от Лиссабона и снимками, сделанными во время поездки в столицу Португалии.
Парнерский материал
25 июня 2018 в 12:16
  • Перезагрузка в Лиссабоне
    Фото: Дмитрий Зверев

Для того, чтобы снять накопившуюся усталость и продолжать эффективно работать, мне необходимо иногда «перезагрузиться»: уехать куда-нибудь и фотографировать без технических заданий и недовольных лиц заказчиков.

Я дарю себе такую поездку каждый год на день рождения. В прошлый раз настоящим подарком стал залитый солнцем Лиссабон, куда из пасмурной Москвы я приехал с новой камерой Olympus OM-D E-M1 Mark II. Португальцы совершили много великих географических открытий, а теперь пришло время мне самому открыть для себя Португалию.

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Лиссабон, один из старейших столиц Западной Европы, очень фотогеничен. Он расположен на крутых холмах, поэтому там необычайно много благоустроенных смотровых площадок.

Петляющие улицы едва не завязываются узлом, образуя нереальную перспективу. Синее небо, красные крыши, желтые стены и зеленые сосны порождают жизнерадостный калейдоскоп визуальных впечатлений от старинного южного города. Небольшая беззеркальная камера и несколько сменных объективов, которые были у меня с собой, совершенно не ощущались как вес. Четыре дня я снимал на улицах города от рассвета до заката, не чувствуя усталости.

  • Перезагрузка в Лиссабоне
    Фото: Дмитрий Зверев

По-португальски я знал только два слова: «Cristiano Ronaldo». В принципе, этого хватало! Хотя вообще-то я болею за Месси. Местных географических названий, которые звучат очаровательно шепеляво, я так и не выучил.

Жемчужина Лиссабона — старинные трамваи. Самый известный и любимый туристами — 28-й маршрут, который пролегает по наиболее живописным местам города. Этот трамвайчик то карабкается по горам, то громыхает по узким средневековым улочкам, то летит вдоль берега реки Тежу…

  • Перезагрузка в Лиссабоне
    Фото: Дмитрий Зверев

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