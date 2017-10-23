  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев
  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев
  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев
  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев
  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев
Будущее в объективе

Дети в объективе Olympus

Фотограф Петр Тимофеев тестирует Olympus OM-D E-M1 Mark II.
Петр Тимофеев
23 октября 2017 в 13:32

Давно хотел протестировать небольшую беззеркальную камеру. Много снимая на пленочный средний формат и цифровые зеркальные фотоаппараты с массивными объективами, я искал альтернативу меньшего размера и с меньшим веса.

  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев

На первый взгляд очень «цифровая» картинка на дисплее и в видоискателе определено отталкивает, но к этому быстро привыкаешь, ведь после экспорта и легкой цветокоррекции файлов в RAW получаешь прекрасный сочный и глубокий снимок, не сравнимый с электронным превью в фотоаппарате.

  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев

Бесспорные плюсы камеры OM-D E-M1 Mark II том, что она бесшумна и компактна, что особенно важно при репортажной съемке. Я много снимаю детей, поэтому, чтобы поймать искренние эмоции, лучше быть не очень заметным: когда ребенок видит камеру, он начинает либо играть на нее, либо закрывается так, что расшевелить его потом очень сложно.

  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев

Мне также понравился режим быстрой съемки, когда можно бегать за детьми, снимать большие серии (до 60 кадров в минуту) или ловить интересные моменты в воде.

  • Дети в объективе Olympus
    Фото: Петр Тимофеев

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