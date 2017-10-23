Дети в объективе Olympus
Давно хотел протестировать небольшую беззеркальную камеру. Много снимая на пленочный средний формат и цифровые зеркальные фотоаппараты с массивными объективами, я искал альтернативу меньшего размера и с меньшим веса.
На первый взгляд очень «цифровая» картинка на дисплее и в видоискателе определено отталкивает, но к этому быстро привыкаешь, ведь после экспорта и легкой цветокоррекции файлов в RAW получаешь прекрасный сочный и глубокий снимок, не сравнимый с электронным превью в фотоаппарате.
Бесспорные плюсы камеры OM-D E-M1 Mark II том, что она бесшумна и компактна, что особенно важно при репортажной съемке. Я много снимаю детей, поэтому, чтобы поймать искренние эмоции, лучше быть не очень заметным: когда ребенок видит камеру, он начинает либо играть на нее, либо закрывается так, что расшевелить его потом очень сложно.
Мне также понравился режим быстрой съемки, когда можно бегать за детьми, снимать большие серии (до 60 кадров в минуту) или ловить интересные моменты в воде.
У меня было несколько объективов, но мне особенно понравился портретник Olympus M.ZUIKO DIGITAL 45 mm 1:1.8 при кроп-факторе 2, который есть у камеры, что сопоставимо с линзой 90 на полноматричных 35-миллиметровых фотоаппаратах. Помимо того, что этот объектив давал глубокую картинку, он еще сам по себе очень маленьких размеров. Камеру с этой линзой можно спокойно положить в карман брюк. Чтобы сделать поясной портрет или фотографию в полный рост на такой объектив, нужно отойти достаточно далеко от объекта съемки. Вы становитесь незаметным, что-то там делающим с маленькой камерой вдали.
Наверное, основная сложность при съемке на портретные линзы с такой диафрагмой — это частое непопадание в резкость. Приходится все время приближать картинку на экране и смотреть, чтобы то, что нужно, было резким. От этого процесс безусловно замедляется. Но на этой камере стоит система супербыстрого автофокуса, что позволяет делать большое количество резких кадров даже с большого расстояния от объекта и в движении.
Держа в руке OM-D E-M1 Mark II, я не смог не отметить то ощущение целостности, которое исходит от самой камеры и всех ее отлично скомпонованных переключателей и кнопок.