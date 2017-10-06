  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
  • Фотопроект sub||way
    Фотопроект sub||way
    Фото: Наташа Doomco
Будущее в объективе

Танцы на суперскоростях: на съемку балета вместе с Olympus

Как фотограф я убежденный пользователь системы зеркальных фотокамер, а как журналист считаю, что непредвзятость при изучении нового объекта — важная часть профессии. Так что тест беззеркалки Olympus OM-D E-M1 Mark II стал для меня заманчивым вызовом.
Текст и фото: Наташа Doomco
6 октября 2017 в 10:36
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Мой основной жанр — съемка балета и современных танцев: как постановочных фотосессий, так и живых исполнений. Это один из самых экстремальных видов съемки и отличная встряска для фотографа и его техники. Чтобы получать качественные снимки, здесь важно помнить о многих параметрах: резкой смене освещения, которое чаще всего и так не на нашей стороне, динамике (никакой танцор физически не может ждать, пока камера сфокусируется на нем в прыжке), правильной позиции танцора, поймать которую возможно, «стреляя» сериями.

При взгляде на 192-хстраничную инструкцию к этой камере берет легкая оторопь. В первые часы пользования камерой хочется научиться отращивать щупальца, чтобы управлять всеми ее кнопками и колесиками. Однако эргономика у камеры отличная, хват (под женскую руку, во всяком случае) идеальный, да и перенастроить все под себя не представляет труда. Сенсорный экран облегчает общение с настройками, к тому же он поворотный, что позволяет легко манипулировать углом съемки. Больше не надо валяться на земле или героически маневрировать в паркуре, хотя эта часть работы мне даже чем-то нравится — тонизирует.

  • Танцы на суперскоростях: на съемку балета вместе с Olympus
    Фото: Наташа Doomco

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