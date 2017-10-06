Танцы на суперскоростях: на съемку балета вместе с Olympus
Мой основной жанр — съемка балета и современных танцев: как постановочных фотосессий, так и живых исполнений. Это один из самых экстремальных видов съемки и отличная встряска для фотографа и его техники. Чтобы получать качественные снимки, здесь важно помнить о многих параметрах: резкой смене освещения, которое чаще всего и так не на нашей стороне, динамике (никакой танцор физически не может ждать, пока камера сфокусируется на нем в прыжке), правильной позиции танцора, поймать которую возможно, «стреляя» сериями.
При взгляде на 192-хстраничную инструкцию к этой камере берет легкая оторопь. В первые часы пользования камерой хочется научиться отращивать щупальца, чтобы управлять всеми ее кнопками и колесиками. Однако эргономика у камеры отличная, хват (под женскую руку, во всяком случае) идеальный, да и перенастроить все под себя не представляет труда. Сенсорный экран облегчает общение с настройками, к тому же он поворотный, что позволяет легко манипулировать углом съемки. Больше не надо валяться на земле или героически маневрировать в паркуре, хотя эта часть работы мне даже чем-то нравится — тонизирует.
Я взяла с собой OM-D E-M1 Mark II на съемку спектакля театра «Новый балет». Спектакль темный и весьма энергичный, поэтому очень кстати оказался светосильный объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 75 mm 1:1.8. Несмотря на всю преданность зеркальному видоискателю, хочу признать огромные плюсы электронного. Даже в самые темные моменты спектакля я могла видеть происходящее на сцене, а на коротких выдержках отсуствие встряски от хлопающего зеркала было настоящим спасением. И самое важное преимущество: больше не надо искать шумоподавляющие кейсы, потому что звук затвора можно попросту отключить. Пожалуй, впервые я так комфортно чувствовала себя на съемке в театре, когда никто не бросал на меня выразительные взгляды. Эта функция в принципе полезна в любой съемке, когда лучше не привлекать к себе лишнего внимания.
У OM-D E-M1 Mark II существует опция съемки суперскоростной серии, и она производит впечатление: от меня не ускользало ни одно движение на сцене. Такой контроль позволил сделать такие кадры, для которых раньше надо было тратить больше усилий. Отмечу лишь, что для того, чтобы активно использовать эту опцию, нужна быстрая карточка, иначе придется долго ждать, пока снимки запишутся.
На съемку своего фотопроекта sub||way, который я веду в метро с танцорами, я взяла объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO. Он широкоугольный, но темноват — 4.0. Если в театре мне было достаточно поднять ISO до 600, то здесь я работала на экстремальной отметке 2500. Мне в помощь были стабилизатор изображения и суперскоростная серийная съемка. Не могу сказать, что такое высокое ISO можно использовать без потери качества, шум все-таки проявляет себя, особенно на темных участках, и шумоподавление здесь традиционно скорее ухудшает ситуацию. Но даже при таких условиях детализация почти не пострадала. У меня сложилось ощущение, что смело можно поднимать значение ISO до 1250, оно вполне рабочее.
Проверить динамический диапазон я решила с объективом 40−150мм 2.8. Для этого я выбрала естественное контрастное освещение и довольно сложный задний фон: много деталей, цветов, разная фактура. Так как это была постановочная фотосессия, у меня появилось время попробовать на вкус и цвет внутренние настройки камеры, которая при близком изучении берет на себя добрую половину функций Lightroom. Возможно даже манипулировать снимками в формате raw, что существенно облегчает постобработку, без которой сегодня немыслимо быть фотографом. Теперь все, кто не любит подолгу сидеть за компьютером, могут облегченно вздохнуть, еще на съемке установив насыщенность, температуру и яркость.
На моей системе автофокус — больное место, и, снимая на OM-D E-M1 Mark II, я получала удовольствие просто от возможности не думать об этом. Весь кадр — фокусировочное поле: хочешь — выбирай конкретную точку, хочешь — масштабируй размер фокуса.
Конечно, OM-D E-M1 Mark II подкупает компактностью и самой камеры, и ее объективов: больше не нужно носить гигантские кофры на съемку. Множество настроек — это фактор и пугающий, и радующий одновременно, но я думаю, стоит помнить, что технических параметров у нас по-прежнему три. Идеальной системы, увы, не существует, и каждый выбирает камеру согласно своим критериям. С моими репортажными задачами камера справилась уверенно, практически не показав уязвимых мест. Пожалуй, нужно сказать несколько слов об аккумуляторе: если постоянно использовать экран на комфортной яркости, батарея садится в пределах четырех часов, так что лучше всегда иметь при себе запасную.
Технический прогресс разгружает нам голову — и остается только творить, ведь принцип «снимает фотограф, а не фотоаппарат» сегодня осуществлять как никогда просто.