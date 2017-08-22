  • Солнечное детство в Переславле-Залесском
    Тот случай, когда кадр получился не благодаря, а во многом вопреки настройкам техники. За несколько секунд до того, как я увидел эти прекрасные «рога», я пробовал разные режимы камеры. Этот кадр я сделал, не успев поменять чувствительность. Несмотря на завышенное для такого сюжета ISO, динамического диапазона матрицы хватило, чтобы не провалить тени и сохранить большую часть деталей в светах. Диафрагма 4.5, выдержка 1/8000, ISO 1250, объектив 12−100/4. Фото: Иван Куринной
  • Солнечное детство в Переславле-Залесском
    Фото: Иван Куринной
  • Солнечное детство в Переславле-Залесском
    Фото: Иван Куринной
  • Солнечное детство в Переславле-Залесском
    Фото: Иван Куринной
  • Солнечное детство в Переславле-Залесском
    Фото: Иван Куринной
Будущее в объективе

Солнечное детство в Переславле-Залесском

Фотограф Иван Куринной отправился на Плещеево озеро, чтобы протестировать Olympus OM-D E-M1 Mark II.
Текст и фото: Иван Куринной
22 августа 2017 в 11:48
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Диапазон поиска идеальной фотокамеры для трэвел-репортажа сейчас широк как никогда. Мы выбираем между разными форматами матрицы и вариантами со встроенной или сменной оптикой. Для профессионального фотографа, привыкшего к возможностям зеркалок, переход на любой меньший формат — это всегда компромисс и риск в надежде получить устройство, «почти такое же хорошее, как зеркалка, но легче и компактнее». Olympus в этом плане — один из лидеров сегмента умных беззеркалок, и его флагман OM-D E-M1 Mark II обладает полным набором характеристик, ориентированных на профессиональных пользователей.

Возможности техники можно оценить только в полевых условиях, поэтому я решил отправиться к Плещееву озеру в город Переславль-Залесский. Это прекрасный вариант для поездки на выходные. Сочетание красивой природы и древностей делает это место уникальным. В XII веке, при жизни его основателя Юрия Долгорукого, Переславль был крупнейшим центром региона, защищенным искусственным земляным валом длиной более двух километров. На этот вал можно забраться и сейчас. А до Руси здесь были поселения языческих племен меря. Сегодня Плещеево озеро, возникшее после отхода последнего ледника около 30 тысяч лет назад, благодаря постоянному ветру, небольшой глубине и комфортным подходам к воде привлекает кайтсерферов и любителей палаточного отдыха. Кроме всем известных достопримечательностей, таких, как храмы и монастыри, здесь есть и скрытые жемчужины, например, Музей паровозов. В детстве я каждое лето проводил в Подмосковье, и, хотя это был не Переславль, а город Волоколамск, атмосфера и само ощущение солнечного лета у воды очень напомнили мне детские годы.

  • Контрастное освещение в этом сюжете матрица передала мягко, с хорошим запасом деталей как в светах, так и в тенях. Диафрагма 6.3, выдержка 1/500, ISO 200, объектив 12−100/4. Фото: Иван Куринной
  • Фото: Иван Куринной
  • Фото: Иван Куринной

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