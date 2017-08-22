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Тот случай, когда кадр получился не благодаря, а во многом вопреки настройкам техники. За несколько секунд до того, как я увидел эти прекрасные «рога», я пробовал разные режимы камеры. Этот кадр я сделал, не успев поменять чувствительность. Несмотря на завышенное для такого сюжета ISO, динамического диапазона матрицы хватило, чтобы не провалить тени и сохранить большую часть деталей в светах. Диафрагма 4.5, выдержка 1/8000, ISO 1250, объектив 12−100/4. Фото: Иван Куринной
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Фото: Иван Куринной
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Фото: Иван Куринной
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Фото: Иван Куринной
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Фото: Иван Куринной
Солнечное детство в Переславле-Залесском
Диапазон поиска идеальной фотокамеры для трэвел-репортажа сейчас широк как никогда. Мы выбираем между разными форматами матрицы и вариантами со встроенной или сменной оптикой. Для профессионального фотографа, привыкшего к возможностям зеркалок, переход на любой меньший формат — это всегда компромисс и риск в надежде получить устройство, «почти такое же хорошее, как зеркалка, но легче и компактнее». Olympus в этом плане — один из лидеров сегмента умных беззеркалок, и его флагман OM-D E-M1 Mark II обладает полным набором характеристик, ориентированных на профессиональных пользователей.
Возможности техники можно оценить только в полевых условиях, поэтому я решил отправиться к Плещееву озеру в город Переславль-Залесский. Это прекрасный вариант для поездки на выходные. Сочетание красивой природы и древностей делает это место уникальным. В XII веке, при жизни его основателя Юрия Долгорукого, Переславль был крупнейшим центром региона, защищенным искусственным земляным валом длиной более двух километров. На этот вал можно забраться и сейчас. А до Руси здесь были поселения языческих племен меря. Сегодня Плещеево озеро, возникшее после отхода последнего ледника около 30 тысяч лет назад, благодаря постоянному ветру, небольшой глубине и комфортным подходам к воде привлекает кайтсерферов и любителей палаточного отдыха. Кроме всем известных достопримечательностей, таких, как храмы и монастыри, здесь есть и скрытые жемчужины, например, Музей паровозов. В детстве я каждое лето проводил в Подмосковье, и, хотя это был не Переславль, а город Волоколамск, атмосфера и само ощущение солнечного лета у воды очень напомнили мне детские годы.
Но вернемся к технической стороне моего задания. Я хочу, чтобы камера, во-первых, была легкой, компактной и надежной. Во-вторых — быстрой, отзывчивой и с интуитивным управлением. Это значит, что кнопки и диски должны помогать, а не мешать, чтобы я мог рассчитывать на моторную память и менять настройки налету, без отрыва от съемки. Автофокус должен быть быстрым и точным, потому что иначе нет никакого смысла использовать светосильные объективы и рассчитывать на красивый расфокус (по наблюдению, именно расфокус для многих людей является признаком «профессиональности» фотографии).
Когда я делал серии с кайтсерферами, пытаясь поймать самую красивую композицию, скорость срабатывания затвора меня приятно удивила. Более того, есть возможность снимать 18 кадров в секунду со следящим автофокусом и автоэкспозицией, а также 60 кадров в секунду — с фиксированными настройками. И все это — в формате RAW. Разумеется, надо выбирать самые быстрые карты памяти, чтобы реализовать эту функцию.
Автофокус мне понравился, я испытал его со светосильным объективом 25/1.2 во время съемки статичных объектов и портретов.
Очень удобно пользоваться поворотным дисплеем: можно снимать с уровня земли или с вытянутых вверх рук. Автофокус проявляет слабость только в условиях ограниченной освещенности: ночью мне было очень сложно навести резкость на людей, сидящих у костра, и в этой ситуации я переходил на ручной фокус.
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Этот снимок ярче других демонстрирует возможности камеры. Кадр выглядит более светлым, чем смотрелся этот сюжет в реальности. ISO 3200, диафрагма 4, выдержка 1/13, объектив 12−100/4 на фокусном расстоянии 100 мм. Без встроенной стабилизации сделать кадр на такой-то длинной выдержке едва ли получилось бы.
Любой фотоаппарат становится по-настоящему твоим только через несколько десятков съемок. Olympus OM-D E-M1 Mark II вдохновляет снимать снова и снова, поэтому к нему быстро привыкаешь.
Я посмотрел файлы на большом мониторе: детализация 20-мегапиксельных изображений на низкой чувствительности позволяет смело печатать журнальный разворот. Да, на высоких ISO появляются шумы, но, с другой стороны, Olympus обладает очень эффективной системой встроенной стабилизации, которая дает возможность понижать ISO даже при недостаточном освещении. Я делал в сумерках кадры с рук на фокусном расстоянии 200 на выдержках 1/10 и длиннее и получал прекрасные резкие файлы.
Мне пришлось вернуть камеру, но я уверен, что во многих ситуациях эта камера была бы для меня более удобным и подходящим инструментом, чем зеркалка.