  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • По Золотому кольцу России вместе с Olympus
    Фото: Дмитрий Тельнов
Будущее в объективе

По Золотому кольцу России вместе с Olympus

Камеру Olympus OM-D E-M1 Mark II я решил взять с собой в поездку по Золотому кольцу. Вояж предстоял не из легких: каждый день новый город, времени вечно не хватает, в карманах шелестят билеты на все виды транспорта.
Текст и фото: Дмитрий Тельнов
29 сентября 2017 в 16:39
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Тащить в такое путешествие не только смену белья, но и дополнительную фото-сумку, набитую объективами ужасно не хотелось. Так что беззеркальная новинка от Olympus оказалась как нельзя кстати, в мой обычный (гражданский) рюкзак поместилось не только все необходимое в пути, но и сама камера, а также три объектива: универсальный M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO, длиннофокусный (M.ZUIKO DIGITAL ED 40−150mm 1:2.8 PRO) и портретник-фикс (M.ZUIKO DIGITAL 45 mm 1:1.8).

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Правда, двумя последними я воспользовался всего несколько раз, настолько хорош оказался «универсал». Светосила у него пусть и не большая, зато постоянная, а встроенный в объектив стабилизатор компенсирует многие огрехи фотографа и позволяет делать резкие кадры даже в полутемном помещении, причем без штатива. Да и редкий шанс снимать одним объективом там, где обычно требуется два (24−70 и 70−200) дорогого стоит. В условиях постоянного цейтнота, когда времени не было даже на то, чтобы элементарно остановиться и передохнуть, а не то, чтобы сменить оптику M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO оказался отличным подспорьем.

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