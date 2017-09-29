По Золотому кольцу России вместе с Olympus
Тащить в такое путешествие не только смену белья, но и дополнительную фото-сумку, набитую объективами ужасно не хотелось. Так что беззеркальная новинка от Olympus оказалась как нельзя кстати, в мой обычный (гражданский) рюкзак поместилось не только все необходимое в пути, но и сама камера, а также три объектива: универсальный M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO, длиннофокусный (M.ZUIKO DIGITAL ED 40−150mm 1:2.8 PRO) и портретник-фикс (M.ZUIKO DIGITAL 45 mm 1:1.8).
Правда, двумя последними я воспользовался всего несколько раз, настолько хорош оказался «универсал». Светосила у него пусть и не большая, зато постоянная, а встроенный в объектив стабилизатор компенсирует многие огрехи фотографа и позволяет делать резкие кадры даже в полутемном помещении, причем без штатива. Да и редкий шанс снимать одним объективом там, где обычно требуется два (24−70 и 70−200) дорогого стоит. В условиях постоянного цейтнота, когда времени не было даже на то, чтобы элементарно остановиться и передохнуть, а не то, чтобы сменить оптику M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO оказался отличным подспорьем.
Золотое Кольцо России туристы любят в первую очередь за блеск куполов древних монастырей и храмов. Этот маршрут выбирают не только праздные путешественники, интересующиеся историей, но и паломники. Отвлекать их от высоких мыслей и поиска духовного пути в мои планы не входило, так что я переключил камеру в беззвучный режим и мгновенно растворился в толпе. С Olympus OM-D E-M1 Mark II я не привлекал к себе лишнего внимания даже вблизи алтаря, так что спокойно снимал все, что хотел. С поворотным экраном сделать это было проще простого! Готов спорить, ревнители порядка даже и не догадывались, чем именно я был занят, полагая, что перед ними очередной экскурсант с камерой, болтающейся в районе живота. Необычное ощущение, ведь с привычной зеркалкой на съемки внутри храма у тебя есть пара минут, не больше, потом обязательно нарвешься на замечание.
Золотому кольцу в этом году исполнилось 50 лет. И надо сказать за эти годы самый известный туристический маршрут России изменился не меньше, чем фототехника. Да, внешне и новинка от Olympus, и златоглавые достопримечательности выглядят знакомо. Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде или Ипатьевской монастырь в Костроме знакомы каждому, как и дизайн Olympus OM-D E-M1 Mark II, стилизованный под классическую камеру. Вот только пользоваться ими стало куда удобней. Скажем, по Ярославлю пошли экскурсионные автобусы hop on/hop off, между городами входящими в Золотое кольцо теперь можно путешествовать на blablacar, а электроника в новинке от Olympus стала намного мощнее. Теперь человеку с камерой не обязательно иметь даже базовые знания в фотографии. Ведь любое изменение параметров съемки в ту же секунду отображается на экране, и ты мгновенно видишь конечный результат. С беззеркалкой не нужно ждать не только проявки пленки, но и того момента, когда ты сбросишь фотографии в компьютер, а это невероятно удобно. Да и съемку потом не приходится ретушировать.
Особо хотел бы отметить эргономику Olympus OM-D E-M1 Mark II. Кнопки на корпусе камеры расположены именно там, где их интуитивно пытаются «найти» твои пальцы, причем, функцию каждой из них можно перенастроить под твои нужды. А уверенный хват заслуживает отдельного упоминания — камера лежит в руках, как влитая.