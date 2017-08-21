Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
Африка уникальна. Именно здесь сосредоточено самое большое разнообразие животного и растительного мира, племенных групп и сообществ, культурных ценностей и обрядов. Здесь есть все: и самая большая в мире пустыня Сахара, и дождевые экваториальные леса Конго, и заснеженные горы парка Вирунга, и лавовые вулканические поля рифтового разлома в Эфиопии.
Меня же всегда интересовала Африка с точки зрения фотографии: это неиссякаемый источник тем и маршрутов.
Почти 90 процентов африканского населения живет так же, как 100 и даже 200 лет назад. В Африке до сих пор есть места, где фотоаппарат вызывает у местного населения религиозный ужас или разные предрассудки. Вот почему, отправляясь на съемку племен в Африку, фотограф должен стараться стать незаметным.
Долгое время я потратила на то, чтобы найти нужную камеру для жанровой и портретной съемки. Критерий отбора был очень жесткий.
Во-первых, камера не должна была иметь большие габариты и вес, хорошо располагаться в руке и иметь удобные функции настройки разных программ.
Во-вторых, камера должна была иметь хорошие рабочие параметры: быстрый автофокус, бесшумный режим затвора фотоаппарата, поворотный экран, высокую скорость записи, хорошую цветопередачу.
В-третьих, камера должна была полностью выдерживать климатические особенности Африки: быть защищенной от пыли и влаги и хорошо переносить огромные перепады температур.
Познакомившись в 2015 году с камерой OLYMPUS OM-D E-M1 и пробуя снимать на нее в разных странах, я отказалась от зеркальных камер и теперь снимаю только Olympus. В свои экспедиции я всегда беру 2 камеры и разный набор объективов. В зависимости от страны и от задач съемки. Читать далее
Жанровая и портретная съемка
Как известно, огромная часть Африки исповедует мусульманскую религию, другая часть соблюдает древние обычаи предков, поклоняясь животным и духам предков. Все эти религии в большей или меньшей степени запрещают фотографировать. В некоторых случаях съемка разрешена, но при условии денежного вознаграждения.
Что же делать, если хочется съездить в экзотическую страну и привезти оттуда массу впечатлений и фотографий? Как при этом не платить каждому за съемку?
Меня здорово выручает камера Olympus. На помощь приходят бесшумный режим затвора, небольшие габариты, поворотный экран и сенсорный экран. Можно сесть где-нибудь в теньке, открыть экран и просто пытаться поймать кадр. Или пройтись по базару, не привлекая внимания небольшой камерой, открыть откидной экран и, пользуясь сенсорным экраном, фотографировать в свое удовольствие. Вы просто водите пальцем по экрану фотоаппарата, а со стороны кажется, что ничего не происходит: многие люди просто не понимают, что их фотографируют, и более того — они не слышат звук затвора. А цепкий и быстрый автофокус позволяет схватить любое движения мгновенно.
Свои первые портреты на камеру OLYMPUS OM-D E-M1 с объективом M.ZUIKO DIGITAL ED 40−150mm 1:2.8 PRO в Африке я сняла в племенах Бенина. В октябре 2015 года я отправилась к племенам холли, чтобы поснимать татуированные лица и шрамирование.
До 1975 года холли, как и йоруба в Нигерии, славились тем, что были людоедами. В 1975 году правительство Бенина запретило людоедство, и теперь это милые (на первый взгляд) и доброжелательные люди. Вот только многие из них не имеют паспортов, поэтому до сих пор применяется шрамирование. Татуировка — это паспорт племени и родовой знак.
Качеством полученного результата в Бенине я осталась очень довольна — и с тех пор все портреты снимаю только на Olympus.
Очень часто условия съемки заставляют работать в темных помещениях, под пологом леса или в сумерках. Мне всегда было интересно, как камера Olympus будет держать высокое ISO при своей маленькой матрице? И я была приятно удивлена, попробовав снимать на новый OM-D E-M1 Mark II.
Для конвертации RAW-снимка и подавления неизбежных шумов я использовала только программу Lightroom. Результат мне очень понравился: камера может работать в условиях низкой освещенности на равных с зеркальными камерами.
Преимущества камеры Olympus для съемки животных
Для съемки зверей, у камер OM-D E-M1 и OM-D E-M1 Mark II есть огромное преимущество. Всем известно, что громкий звук затвора может испугать зверя, который может убежать или даже кинуться на вас. Включение функции «бесшумная съемка» позволяет фотографу максимально близко подойти к животному.
Устойчивость камеры к погодным условиям
Несколько раз мне приходилось испытывать камеру Olympus в самых тяжелых климатических условиях. В болотах Республики Конго, в 50-градусной жаре Мали, на краю вулкана Эрта Але в Эфиопии и в пыльной буре Чада, которая длилась 5 дней. Камера выстояла испытания очень хорошо и снимала на уровне любой профессиональной зеркальной камеры. Ни один объектив не вышел из строя.
Съемка пейзажей
Ранее я никогда не рассматривала беззеркальную камеру для съемки пейзажа. Но летом 2016 года компания Olympus предложила мне сделать тестирование новой камеры E-M1 Mark II — и я отправилась в Намибию. Для съемки выбрала пустыню Намиб с ее космическими пейзажами. Была приятно удивлена цветопередачей и возможностью снимать звезды.
Я полностью перешла на новую для себя технику и очень довольна тем, что она позволяет мне быть мобильной, легко передвигаться и ловить удивительные моменты, используя различные функции камеры (бесшумная съемка, поворотный экран, высоко скоростной автофокус, съемка до 18 кадров в секунду, прочность корпуса и точные объективы). Теперь я могу не только путешествовать, но и наслаждаться съемкой!
Об авторе
Виктория Роготнева, путешественник, профессиональный фотограф и блогер, основатель компании Uni-Travels. Опыт в туризме — 30 лет, стаж фотографа — 10 лет. Амбассадор компании Olympus. Победитель многих фотоконкурсов, участник фотовыставок Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Пскове и Москве, в том числе выставок под открытым небом на Тверском, Гоголевском и Цветном бульварах.