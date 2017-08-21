  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
  • Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой
    Фото: Виктория Роготнева
Будущее в объективе

Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой

Путешествовать я начала очень давно. И с каждым разом путешествия все больше поглощали меня, а моя страсть к дальним странам постепенно переросла в мою жизнь и работу. Наконец, в калейдоскопе моих бесконечных поездок выделился целый континент, который полностью захватил все мое внимание.
Виктория Роготнева
21 августа 2017 в 11:49
24

Африка уникальна. Именно здесь сосредоточено самое большое разнообразие животного и растительного мира, племенных групп и сообществ, культурных ценностей и обрядов. Здесь есть все: и самая большая в мире пустыня Сахара, и дождевые экваториальные леса Конго, и заснеженные горы парка Вирунга, и лавовые вулканические поля рифтового разлома в Эфиопии.

Меня же всегда интересовала Африка с точки зрения фотографии: это неиссякаемый источник тем и маршрутов.

Почти 90 процентов африканского населения живет так же, как 100 и даже 200 лет назад. В Африке до сих пор есть места, где фотоаппарат вызывает у местного населения религиозный ужас или разные предрассудки. Вот почему, отправляясь на съемку племен в Африку, фотограф должен стараться стать незаметным.

Долгое время я потратила на то, чтобы найти нужную камеру для жанровой и портретной съемки. Критерий отбора был очень жесткий.

Во-первых, камера не должна была иметь большие габариты и вес, хорошо располагаться в руке и иметь удобные функции настройки разных программ.

Во-вторых, камера должна была иметь хорошие рабочие параметры: быстрый автофокус, бесшумный режим затвора фотоаппарата, поворотный экран, высокую скорость записи, хорошую цветопередачу.

В-третьих, камера должна была полностью выдерживать климатические особенности Африки: быть защищенной от пыли и влаги и хорошо переносить огромные перепады температур.

Познакомившись в 2015 году с камерой OLYMPUS OM-D E-M1 и пробуя снимать на нее в разных странах, я отказалась от зеркальных камер и теперь снимаю только Olympus. В свои экспедиции я всегда беру 2 камеры и разный набор объективов. В зависимости от страны и от задач съемки. Читать далее

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СМИ2
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