На съемки фильма вместе с Olympus
Всегда хотел поснимать процесс создания фильма изнутри. И недавно все сложилось как нельзя кстати: я в Москве, без срочных командировок, и знакомый режиссер Александр Баскаков позвал меня на съемочную площадку.
— Но помни, — Саша сразу включил строгого начальника, — тебя не должно быть слышно и видно. Процесс организации съемки требует максимальной концентрации, и если из-за тебя придется делать дубли или будут проблемы со звуком, то лучше и не начинать.
Тут я вспомнил коллег, снимающих театральные спектакли: чтобы зритель не слышал работы затвора, они используют специальные чехлы. У меня такового не было, но он и не понадобился, потому что в камере Olympus OM-D E-M1 Mark II, с которой я отправился на съемочную площадку, есть беззвучный режим. Такая функция может также пригодится в том случае, если нужно незаметно сделать кадр, пока человек не видит, что его снимают.
Зная, что времени на смену оптики может не быть, я решил использовать универсальный объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO, на который можно снимать и портреты, и сюжеты в широкоугольном диапазоне. Этот объектив, как и сама камера, не боится дождя. В первый съемочный день, когда на площадке изредка накрапывало, операторам приходилось прятать оборудование — я же такими вопросами не задавался.
Да, объектив темноват, но его максимальная светосила на всех диапазонах фокусных расстояний постоянна. На нем есть стабилизатор, который умеет работать совместно со стабилизатором на камере, что позволяет снимать с рук на весьма длинных выдержках и получать резкие кадры.
Я рассчитывал снимать только с рук: маленькое помещение, везде стоит кинооборудование и ещё один штатив будет явно лишним.
Если съемки на улице не вызывали никаких вопросов, то работать в темной таверне было не так просто. К тому же актеры были постоянно в движении. Тут уже никакие стабилизаторы не помогут, да и не было задачи снять героев в замороженном состоянии. Даже если бы такая задача и стояла, мне пришлось бы использовать выносной свет, но по условиям, в которых я снимал, я мог использовать только то освещение, которое моделировали операторы.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы пристреляться. Конечно, не совсем удобно, когда снимаешь только с одного места, дабы не попасть в камеры операторов. Но и они иногда меняли точку съёмки, чтобы были разные ракурсы.
Матрица камеры хорошо справляется с освещением в сюжете. Ради эксперимента я попробовал применить экспокоррекцию, и получил на картинках вполне корректные изменения.
Полученные кадры я не корректировал, потому что меня все устраивало и по цвету, и по свету.