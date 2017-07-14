  • На съемки фильма вместе с Olympus
    Фото: Иван Дементиевский
  • На съемки фильма вместе с Olympus
    Фото: Иван Дементиевский
  • На съемки фильма вместе с Olympus
    Фото: Иван Дементиевский
  • На съемки фильма вместе с Olympus
    Фото: Иван Дементиевский
Будущее в объективе

На съемки фильма вместе с Olympus

Фотограф Иван Дементиевский отправился на съемки фильма «Золушка», чтобы устроить стресс-тест для фотоаппарата Olympus OM-D E-M1 Mark II.
Партнерский материал
14 июля 2017 в 14:14
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Всегда хотел поснимать процесс создания фильма изнутри. И недавно все сложилось как нельзя кстати: я в Москве, без срочных командировок, и знакомый режиссер Александр Баскаков позвал меня на съемочную площадку.

— Но помни, — Саша сразу включил строгого начальника, — тебя не должно быть слышно и видно. Процесс организации съемки требует максимальной концентрации, и если из-за тебя придется делать дубли или будут проблемы со звуком, то лучше и не начинать.

Тут я вспомнил коллег, снимающих театральные спектакли: чтобы зритель не слышал работы затвора, они используют специальные чехлы. У меня такового не было, но он и не понадобился, потому что в камере Olympus OM-D E-M1 Mark II, с которой я отправился на съемочную площадку, есть беззвучный режим. Такая функция может также пригодится в том случае, если нужно незаметно сделать кадр, пока человек не видит, что его снимают.

  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский

Зная, что времени на смену оптики может не быть, я решил использовать универсальный объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 12−100mm 1:4.0 IS PRO, на который можно снимать и портреты, и сюжеты в широкоугольном диапазоне. Этот объектив, как и сама камера, не боится дождя. В первый съемочный день, когда на площадке изредка накрапывало, операторам приходилось прятать оборудование — я же такими вопросами не задавался.

  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский

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