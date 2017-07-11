Фестиваль фотографии АртPROстранство в Челябинске
Фестиваль фотографии АртPROстранство рассчитан не только на профессиональных фотографов, но и на любителей. В течение двух дней будут проходить лекции и мастер-классы по свадебной, предметной, портретной, макро- и репортажной съемкам.
Первый день:
• Съемка свадеб и семейного портрета
• Возможности камер Olympus, или чем беззеркалка отличается от зеркалки
• Современная фуд-фотография
• Как не потерять ни одного кадра во время и после съемки
• Творческие приемы съемки и обработки изображения
• Создание красивых фотографий для социальных сетей: съемка и обработка
• Обработка в семейной фотографии
Второй день:
• Репортажная съемка
• Тенденции в свадебной видеосъемки
• Что такое художественная фотография?
• Работа с моделями и клиентами
• Психология работы с моделью
• Съёмка под быстрый монтаж
Фестиваль нацелен на практические занятия фотографией, поэтому все участники смогут попрактиковаться в макросъемке в специально созданных зонах под руководством фотографа Андрея Козорога.
Во время фестиваля будет также проходить фотоигра Olympus Photo Games. Для участия необходимо: заранее зарегистрироваться на фестиваль, взять камеру Olympus на тест-драйв (нужен паспорт и собственная карта памяти SD), выполнить в течение дня 5 несложных заданий игры, сдать 5 лучших работ независимому жюри. Участники могут выиграть флеш-карты, фотосумки, вспышки или фотокамеру. Главный приз — экшн-камера Olympus Tough TG-Tracker.
Посмотрите, как прошел фестиваль АртPROстранство в Краснодаре.