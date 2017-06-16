Будущее в объективе

Долгий путь к Олимпу

От простых термометров и микроскопов до профессиональных фотоаппаратов и медицинской техники.
Партнерский материал
16 июня 2017 в 18:02
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  • Долгий путь к Олимпу
    OM-D E-M1 Mark II — одна из лучших камер Olympus, которую отличает непревзойденная скорость работы, высочайшее качество изображений и новейшая система гибридной фокусировки.

История компании Olympus началась в 1919 году, когда выпускник юридического факультета Токийского императорского университета и сотрудник крупной торговой компании Такэси Ямасита решил заняться производством термометров и градусников.

Сначала его компания называлась «Такатихо Сэйсакусё». Такое название имело особое значение для японцев, так как ущелье Такатихо на острове Кюсю — важное для синтоистов место. Понимая, что бренд должен быть узнаваем во всем мире, в 1921 году Ямасита принимает решение зарегистрировать торговую марку Olympus, название которой восходит к греческому Олимпу.

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Микроскопическое начало

Конструкторам и инженерам компании с самого начала была поставлена задача не просто сделать копию лучших по тому времени немецких образцов, но постараться разработать оригинальный проект. И через полгода после начала работы, в марте 1920 года, был создан микроскоп собственного производства «Асахи» (что в переводе означает «рассвет»). Через год появился микроскоп «Сэйка ГЭ» (Seika GE); его стократный масляно-иммерсионный объектив обеспечивал общее увеличение 1400х. Император Сёва (Хирохито) использовал этот микроскоп для своих научных занятий вплоть до 1951 года.

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