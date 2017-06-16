Долгий путь к Олимпу
История компании Olympus началась в 1919 году, когда выпускник юридического факультета Токийского императорского университета и сотрудник крупной торговой компании Такэси Ямасита решил заняться производством термометров и градусников.
Сначала его компания называлась «Такатихо Сэйсакусё». Такое название имело особое значение для японцев, так как ущелье Такатихо на острове Кюсю — важное для синтоистов место. Понимая, что бренд должен быть узнаваем во всем мире, в 1921 году Ямасита принимает решение зарегистрировать торговую марку Olympus, название которой восходит к греческому Олимпу.
Микроскопическое начало
Конструкторам и инженерам компании с самого начала была поставлена задача не просто сделать копию лучших по тому времени немецких образцов, но постараться разработать оригинальный проект. И через полгода после начала работы, в марте 1920 года, был создан микроскоп собственного производства «Асахи» (что в переводе означает «рассвет»). Через год появился микроскоп «Сэйка ГЭ» (Seika GE); его стократный масляно-иммерсионный объектив обеспечивал общее увеличение 1400х. Император Сёва (Хирохито) использовал этот микроскоп для своих научных занятий вплоть до 1951 года.
Начало фотоэры
Добившись к середине 1930-х заметных успехов в производстве микроскопов, компания стала выпускать объективы для фотоаппаратов. Судьбоносным оказался разговор с Миядзаки Сидзумой, владельцем выпускавшей фотоаппараты компании «Проуд» (Proud-Sha). Он предложил заниматься производством не только объективов, но и самих камер, и продавать их под давно зарегистрированным брендом Olympus. В результате в конце 1936 года была выпущена фотокамера Semi-Olympus (датировка приблизительная: первое упоминание об этой камере в прессе датируется январем 1937 года). В зависимости от модели затвора она стоила 78 или 98 йен. В то время это было больше месячной зарплаты начинающего рабочего.
В 1940 году была разработана камера, которой было суждено стать основой для послевоенного успеха компании — модель Olympus Six. Камера выпускалась с двумя объективами 75 мм: вариант подешевле имел светосилу f/4,5, вариант подороже — f/3,5. В ходе войны появились модификации с более качественными пятилинзовыми объективами; в правительственных заказах такие камеры назывались Super Olympus.
В 1948 году была представлена обновлённая модификация — Olympus Chrome Six. Литой корпус заметно повысил прочность и механическую точность аппарата.
В том же появился Olympus 35 I — первая 35-мм японская камера, которую прозвали «карманником»: она снимала с такой же скоростью, с какой орудует опытный карманник.
Медицина: новое послевоенное направление
После войны в компании зародилось еще одно направление производства. В 1950 году появился первый прототип гастрокамеры, позволяющей врачам не причинять вреда пациентам и быстро фотографировать любую часть желудка.
В 1970-х годах эра гастрокамер подошла к концу. В 1982 году была разработана первая в мире ультразвуковая эндоскопическая система, а спустя три года появились видеоэндоскопы. В конце 2002 года сочетание новейших технологий впервые позволило доставить внутрь человека HDTV-камеру, что резко увеличило объем получаемой информации и, как следствие, повысило точность диагностики. Первый капсульный эндоскоп Olympus Endocapsule 1 появился в 2005 году. Разведывательный микроспутник размером с таблетку предназначался для внутреннего употребления. Путешествуя по тонкому кишечнику, куда обычный эндоскоп ввести затруднительно, этот прибор делал две фотографии в секунду, передавая отснятый материал (около 60 000 снимков) по радио через закреплённую на животе пациента антенну. Разработанная в 2013 году система Endocapsule 10 не только передавала полученную информацию, но и позволяла построить точную трёхмерную модель своего пути.
Революция «Микро»
16 июня 2009 года была представлена 12-мегапиксельная камера Olympus PEN E-P1 — вторая в мире и первая для компании беззеркальная камера.
Конструкторы реализовали беспроигрышное дизайнерское решение: стилизовали новинку под легендарную полукадровую зеркалку Olympus Pen F, появившуюся в начале 1960-х годов и прославившуюся компактностью при профессиональном качестве. Исчезновение зеркального блока позволило начать разработку ещё более компактных и практичных объективов.
К настоящему времени сменилось уже несколько поколений компактных системных камер Olympus PEN, и сегодня вершиной развития этого направления являются новинки 2016 года — 20-мегапиксельная топ-модель семейства Olympus PEN-F и 16-мегапиксельная камера начального уровня PEN E-PL8.
Стремление повысить привлекательность беззеркальной системы для профессиональных фотографов привело к появлению нового семейства камер: Olympus OM-D. В феврале 2012 года была представлена первая камера нового типа — Olympus OM-D E-M5. Внешне она напоминала плёночные зеркальные камеры, и ее концепция была очевидна: предоставить фотографам инструмент, способный не только выступать на равных с зеркалками, но и превзойти их. За ней появилась облегчённая камера OM-D E-M10, после этого — Olympus OM-D E-M1, а в 2016 году была представлена новейшая модель — Olympus OM-D E-M1 Mark II.
Настоящее
Сегодня 73% продаж Olympus приходятся на долю медицинского оборудования, до 14% - на долю микроскопов, и 11% - на долю цифровой фототехники.