Фестиваль фотографии АртPROстранство в Краснодаре
Фестиваль фотографии АртPROстранство рассчитан не только на профессиональных фотографов, но и на любителей. В течение двух дней на территории завода ЗИП будут проходить лекции и мастер-классы по свадебной, предметной, коммерческой, автомобильной, портретной, макро- и репортажной съемкам.
Первый день:
• Современные технологии репортажной фотосъемки
• Инновационные технологии Olympus
• Путешествуя налегке: как взять максимум полезной фототехники
• Как это сделано: предметная и продуктовая съемка
• Коммерческая автомобильная и предметная фотография
• Как создать живой семейный портрет
• Мастер-класс по макросъемке
Второй день:
• Практика продуктовой съемки: от блога до меню
• Сложная режиссура в групповой семейной и свадебной фотосъемке
• Съёмка сборов невесты с доступным светом и вспышками
• Практические приемы репортажной съемки с интенсивным движением в кадре (танцы, театр, спорт)
• Приемы в студийной съемке
• Мастер-класс по съемке свадебного видео
Фестиваль нацелен на практические занятия фотографией, поэтому все участники смогут провести самостоятельные съемки в специально оборудованных фотостудиях и съемочных зонах.
Во время фестиваля будет также проходить фотоигра Olympus Photo Games. Для участия необходимо: заранее зарегистрироваться на фестиваль, взять камеру Olympus на тест-драйв (нужен паспорт и собственная карта памяти SD), выполнить в течение дня 10 несложных заданий игры, сдать 10 лучших работ независимому жюри. Победители могут выиграть флеш-карты, фотосумки, вспышки или фотокамеру.