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Открыт прием работ на фотоконкурс «Планета Лето»
С 16 июня стартует фотоконкурс «Планета Лето», организованный совместно с компанией Olympus.
National Geographic Россия
16 июня 2017 в 18:08
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Вместе с компанией Olympus мы решили провести конкурс, посвященный летней тревел-фотографии. Мы принимаем фотографии, сделанные летом во время захватывающих поездок по России или в дальние страны, и при этом не устанавливаем никаких жанровых ограничений.
Расскажите о своем самом ярком летнем путешествии с помощью фотографии и станьте обладателем профессиональной техники!
1-е место — OM-D E-M1 Mark II
2-е место — OM-D E-M10 Mark II
3-e место — TG-5
Также мы принимаем работы в специальной номинации «Лучшая фотография, сделанная на Olympus». Победитель в этой номинации станет обладателем объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100 1:4.0 IS PRO.