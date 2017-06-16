Будущее в объективе

Открыт прием работ на фотоконкурс «Планета Лето»

С 16 июня стартует фотоконкурс «Планета Лето», организованный совместно с компанией Olympus.
National Geographic Россия
16 июня 2017 в 18:08
10
  • Открыт прием работ на фотоконкурс «Планета Лето»
    Фото: pexels.com

Вместе с компанией Olympus мы решили провести конкурс, посвященный летней тревел-фотографии. Мы принимаем фотографии, сделанные летом во время захватывающих поездок по России или в дальние страны, и при этом не устанавливаем никаких жанровых ограничений.

Расскажите о своем самом ярком летнем путешествии с помощью фотографии и станьте обладателем профессиональной техники!

1-е место — OM-D E-M1 Mark II
2-е место — OM-D E-M10 Mark II
3-e место — TG-5

Также мы принимаем работы в специальной номинации «Лучшая фотография, сделанная на Olympus». Победитель в этой номинации станет обладателем объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100 1:4.0 IS PRO.

ДОБАВИТЬ РАБОТУ

Тоже интересно

Фестиваль фотографии АртPROстранство в Краснодаре

Обсудить
СМИ2
В Аральское море вернулась вода: как возрождают солёное озеро
В Аральское море вернулась вода: как возрождают солёное озеро
Тоже интересно
Долгий путь к Олимпу
Долгий путь к Олимпу
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман