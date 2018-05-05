Бэкпэкинг: плюсы и минусы путешествий налегке
Что такое бэкпэкинг?
В переводе с английского слово «бэкпэк» означает «рюкзак». Людей, свободно путешествующих по миру с этим самым «багажом за спиной», называют бэкпэкерами. Массовые путешествия с рюкзаками начались в 60-х годах прошлого века, когда потоки новоявленных хиппи из Америки и Европы буквально захлестнули Индию и страны Юго-Восточной Азии в поисках беззаботной жизни под солнцем.
Какие у него плюсы?
Как и десятилетия назад, основное преимущество бэкпэкинга — дешевизна. Суть подобных путешествий — организованные без помощи посредников и тяжелых чемоданов поездки с минимумом расходов, позволяющие в режиме «свободного плавания» посетить максимальное количество географических точек на карте или, наоборот, «зависнуть» в рефлексии в неожиданно понравившемся местечке. Лимитированными тут могут оказаться лишь ваши бюджет и фантазия, ну и срок действия визы, если таковая требуется. Среди остальных плюсов этого вида путешествий: возможность стать ненадолго настоящим аборигеном — пожить жизнью местных, неведомой отпускникам по путевке, качественно улучшить языковые знания и встретить новых друзей, также живущих по принципу «все свое ношу с собой».
Кому подойдет этот вид отдыха? Читать далее
Начиная шествие по планете как «марш молодых и дерзких», сегодня бэкпэкинг не подразумевает возрастных или социальных ограничений. Есть, например, гэппэкеры (от англ. «gap» — «интервал») — типичные западные студенты, колесящие по чужим краям в каникулы или перед поступлением на работу. Но неприхотливый и богатый на впечатления отдых с рюкзаком на плечах привлекает и вполне обеспеченных людей средних лет с хорошими манерами и дорогими камерами (их еще называют флешпэкерами). Всех объединяет здоровый авантюризм, наличие свободных денежных средств, времени и оптимистический настрой, необходимый в скромных условиях «кочевой» жизни. Обязательным для самостоятельного путешествия является хотя бы элементарное знание английского или языка той страны, куда вы отправляетесь. Ведь предстоит не только организовывать поездку «с нуля», но и быть готовым окунуться в другую реальность — знакомиться, спрашивать совета.
Как удобнее устроить свой отдых?
Неписаное правило бэкпэкинга гласит: не планируй поездку до мелочей, оставь место случаю! Но для начала все же определитесь, куда примерно вы хотите попасть и сколько денег готовы потратить. При разработке маршрута на помощь придет Интернет, благо сайтов для бэкпэкеров сегодня развелось, как грибов после дождя (the-backpacking-site.com, startbackpacking.com). Новичкам будет полезно хотя бы бегло ознакомиться с их содержимым: почитать отзывы об интересных нетуристических местах, внять советам «бывалых» или даже найти опытного попутчика. В сетях Глобальной паутины за пару евро можно выловить и настоящую библию свободных путешественников — толстые англоязычные путеводители Lonely Planet в pdf-формате— целиком и по отдельным главам. Однако, как показывает практика, купить почти даром или обменять «живую» версию по факту прибытия в точки скопления «рюкзаков» не составляет никакого труда. При выборе направления стоит учитывать, что на фоне бюджетных стран Азии самыми дорогими для бэкпэкинга будут Европа и Северная Америка. А если Россия или соседние безвизовые страны вам уже не в новинку, то придется озаботиться своевременным оформлением документов.
Что брать с собой в дальнюю дорогу?
Конечно, рюкзак. Исходя из представлений о географии и длительности путешествия, подумайте о подходящем размере вашего нового или уже подержанного друга. Решите, будете ли брать палатку или ограничитесь спальным мешком (который иногда предпочтительнее для сна в хостелах Азии из санитарных соображений). Главное — не переборщить с весом: он не должен превышать 25 процентов от вашего собственного. Брать ли вообще технику и сколько, зависит только от вашего желания. Проверено, что бронировать жилье и билеты через Интернет намного быстрее и удобнее, а желание сделать красивый кадр на долгую память неизбежно возникает у большинства путешествующих. Стандартный набор «бэкпэка» — это необходимый минимум одежды, нижнего белья, обуви с обязательным наличием сланцев для пользования общественным душем, головного убора, пары полотенец, гигиенических средств, аптечки, перочинного ножа, пластиковой посуды (чашка, тарелка, вилка, ложка), репеллента (в южных странах) и вышеупомянутого спальника. К «полезной» категории относятся: камера, лэптоп, батарейки, фонарик, путеводители, ручки, блокноты и прочее — одним словом, все, что делает легче и приятнее нашу жизнь, но не рюкзак! Понятно, что пропорционально понижению температуры на улице вырастает и список необходимых в дорогу вещей.
На чем добираться до цели?
Экономить на транспорте — дело чести для бэкпэкеров. В «забегах» на дальние расстояния в ход идут услуги лоукостеров — бюджетных авиакомпаний, цены которых ниже обычных за счет отказа от многих привычных пассажирам услуг (whichairline.com, airlinesinform.ru или lowcosts.ru). Ввиду ограниченности подобных рейсов из России самый дешевый вариант — добраться поездом до Риги или Вильнюса (rzd.ru, tutu.ru), а затем уже пересесть на самолет. Во время отдыха предусматривается использование общественного транспорта, билеты на который можно приобрести как заранее, так и на месте (поезда, метро, автобусы, трамваи и проч.), а то и вовсе автостоп. Билеты можно купить на сайте железных дорог той страны, куда вы держите путь: поезда Испании, Италии, Франции, Великобритании, Германии, Австрии. Если путешествие обещает быть активным, есть смысл купить единый проездной на поезда Европы GlobalPass (заказать себе такой можно, например, на interrailnet.com). Он может быть действителен как на территории 30 стран Шенгенского соглашения, так и на все передвижения по рельсам одного выбранного вами государства или их группы в течение оплаченного времени — от 5 дней до месяца.
Где лучше всего жить?
Основное место проживания бэкпэкеров вовсе не отель, а хостел (англ. «общежитие»), где наличие «звездного» статуса и услуга «all inclusive» не предусмотрены. Средняя цена за ночь (около 20 долларов без завтрака) варьируется в зависимости от страны, времени года и типа условий проживания. Обычно выбор состоит из койки в общей комнате с размещением в ней от 2 до 15 человек (самый дешевый вариант — «dormitory») или в так называемой комнате типа «private», цена которой в разы выше. И то и другое с наличием общего раздельного санузла в коридоре и ящичка для хранения ценных вещей на ресепшн, замок для которого вам следует купить заранее. Забронировать спальное место можно заранее через крупнейших «международников» — организацию Hostelling International и сайт hostelworld.com. Можно действовать и по ситуации: если вдруг свободных мест не окажется, со склада, вероятнее всего, просто принесут еще одну кровать — не терять же клиента. Любителям сна на свежем воздухе стоит продумать ночлег в палатке одного из кемпинг-городков. Ну а самый дешевый, он же и самый рисковый вариант — зарегистрироваться на сайте типа couchsurfing.org и напроситься «вписаться» в гости к местному жителю выбранного вами государства на абсолютно бесплатной основе — в обмен на живое межкультурное общение. Для не искушенного в коучсерфинге пользователя это кажется не очень реальной возможностью, но на самом деле десятки тысяч людей готовы принимать гостей.
Каковы правила безопасности?
Для бэкпэкинга страховка — дело первой необходимости, несмотря на то, что ее наличие не всегда требуют власти при въезде в ту или иную страну. Во избежание неприятных казусов выбирайте максимальное денежное покрытие страховых случаев. Не стоит везти с собой большую сумму денег наличными, и уж точно не нужно хранить ее в рюкзаке. Для безопасности часть оставьте на карточке или в чеках и обзаведитесь напоясной сумкой — удобно и не привлекает внимания. Перед поездкой сделайте копии паспорта, визы и прочих документов, для пущей надежности лучше отослать их себе же на почту. Постарайтесь обязательно узнать побольше о культуре и традициях страны, в которую вы едете: даже для туристов правила поведения в восточных странах будут сильно отличаться от европейских, а кое-где за неосторожные высказывания о местных правителях, например, и вовсе можно надолго угодить за решетку. Еще одно из важных правил безопасности — не обсуждать с незнакомыми деньги и ценные вещи, которые вы везете с собой.
Личный опыт
Илья Кизиров
студент
«Во всех европейских хостелах, где мне доводилось останавливаться, помимо обычных комнат на шестерых и душа на этаже были еще и бары. Каждый вечер в них проходили вечеринки, на которых присутствовала примерно половина постояльцев. Под конец поездок у меня собиралось около дюжины новых контактов и предложений погостить».
Анна Полозок
архитектор
«У нас с мужем всегда была мечта объездить Индию вдоль и поперек. Друзья отговаривали: грязь там и антисанитария сплошная. Но мы купили палатку, рюкзаки и улетели в Дели. И вышло замечательно: приветливые заморские соседи сразу нагрузили нас «явками и паролями» по всей стране почище всяких путеводителей. Ну а про грязь — так красота в глазах смотрящего».