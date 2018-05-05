National Geographic Traveler

Бэкпэкинг: плюсы и минусы путешествий налегке

В этом номере мы рассказываем о бэкпэкинге: как путешествовать по миру налегке и без особых затрат, о том, где найти самый дешевый ночлег и бескорыстных единомышленников.
Текст: Анастасия Борисова Иллюстрации: Валентин Ткач
5 мая 2018 в 10:46
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  • Бэкпэкинг: плюсы и минусы путешествий налегке

Что такое бэкпэкинг?

В переводе с английского слово «бэкпэк» означает «рюкзак». Людей, свободно путешествующих по миру с этим самым «багажом за спиной», называют бэкпэкерами. Массовые путешествия с рюкзаками начались в 60-х годах прошлого века, когда потоки новоявленных хиппи из Америки и Европы буквально захлестнули Индию и страны Юго-Восточной Азии в поисках беззаботной жизни под солнцем.

Какие у него плюсы?

Как и десятилетия назад, основное преимущество бэкпэкинга — дешевизна. Суть подобных путешествий — организованные без помощи посредников и тяжелых чемоданов поездки с минимумом расходов, позволяющие в режиме «свободного плавания» посетить максимальное количество географических точек на карте или, наоборот, «зависнуть» в рефлексии в неожиданно понравившемся местечке. Лимитированными тут могут оказаться лишь ваши бюджет и фантазия, ну и срок действия визы, если таковая требуется. Среди остальных плюсов этого вида путешествий: возможность стать ненадолго настоящим аборигеном — пожить жизнью местных, неведомой отпускникам по путевке, качественно улучшить языковые знания и встретить новых друзей, также живущих по принципу «все свое ношу с собой».

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№36, февраль — март 2013).
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