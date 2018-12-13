Куда приводят мечты: 10 заветных направлений для путешествия
Остров Пасхи, Чили
Не найти на Земле места более таинственного, чем остров Пасхи – клочок суши посреди тихо-океанских просторов. Расположен он так далеко от обитаемых уголков, что добраться сюда непросто – формально остров принадлежит Чили, но по сути находится уже в Полинезии. В радиусе почти 4000 км от Рапа-Нуи, или «большого Рапы», – так называли остров немногочисленные местные жители, с которыми вступили в контакт первые европейцы, – нет ничего, кроме воды. Учёные так до сих пор и не разобрались, зачем аборигены высекали в каменоломнях гигантские статуи моаи – их здесь около тысячи, причём некоторые весят десятки тонн. Из них 30 находятся в вертикальном положении, большинство же повалены или были брошены неизвестными скульпторами на пути из карьеров – тоже неясно, по какой причине.
Сезон: с января по март, с октября по ноябрь.
Виза: не требуется.
Как добраться: Air France (airfrance.ru) или KLM (klm.ru) через Париж или Амстердам до столицы Чили, Сантьяго, далее – LATAM (latam.com) до острова Пасхи.
Совет: остров Пасхи – весьма экзотичное направление для дайверов. Здесь не так много рыб и кораллов, зато очень прозрачная вода (видимость – до 60 м).
Япония
Для каждого путешественника Страна восходящего солнца открывается с разной стороны. Одни едут за потрясающими храмами древней японской столицы, Киото, а другие – за яркими огнями и безумной атмосферой мегаполисов, кто-то мечтает помедитировать в саду во время цветения сакуры, и многие – попробовать суши в первоисточнике. Самые подготовленные знают о существовании горнолыжных курортов Хоккайдо и отличных пляжей Рюкю. Но и их будут ждать сюрпризы. Например, в окрестностях Киото, в лесу Сагано, можно услышать официальный «звук Японии» – умиротворяющий перезвон тысяч стволов бамбука. Если же хочется познавать страну при помощи обоняния, и тут есть официальные инструкции: Министерство окружающей среды составило список 100 «самых ароматных мест» страны. В нём не только лавандовые поля Фурано, но и аптеки региона Тояма, и магазины водорослей в Миэ, и лавки, торгующие старыми книгами в Токио.
Сезон: весна (с марта по май) и осень (сентябрь–ноябрь). Зимой стоит приехать за горнолыжным отдыхом.
Виза: выдаётся бесплатно в визовом центре (ru.emb-japan.go.jp).
Как добраться: авиакомпания JAL (ru.jal.co.jp).
Совет: готовьтесь к тому, что в большинстве японских ресторанчиков подают блюда странные и непривычные, которые не встретить больше нигде в мире.
Чинкве-терре, Италия
Чем измерить «замечтательность» путешествия – может быть, количеством лайков к фотоотчёту в инстаграме? Если так, то немногие места на земле способны составить конкуренцию итальянскому национальному парку Чинкве-Терре. Уютные городки на скалах Генуэзского залива с рукотворными террасами и виноградниками, нависающими над пляжами, обещают постоянный праздник телу и душе. Пять главных поселений, давших название местности, соединяет пешеходная тропа, расстояние между каждым – не больше двух с половиной часов. Самый известный отрезок – Дорога любви, протянувшаяся между Манаролой и Риомаджоре.
Сезон: пляжный сезон – с середины мая по сентябрь, сезон для трекинга – с марта по октябрь.
Виза: шенгенская (€35).
Как добраться: быстрее всего – поездом из Пизы (около 1 часа). Недорогой перелёт Москва–Пиза есть у авиакомпании «Победа» (pobeda.aero).
Совет: для многих маршрутов (например, для похода по Голубой тропе, соединяющей пять основных городов) нужна карточка национального парка Чинкве-Терре. Она даёт право перемещаться по территории заповедника не только пешком, но и на бесплатных автобусах, а также открывает доступ к Wi-Fi. Стоимость – от €7,5 в день.
Мадагаскар
В одноимённом мультфильме одолеваемые скукой и бездельем животные из нью-йоркского зоо-парка сбегают на эту «обетованную землю», где и солнце ярче, и воздух чище, и трава зеленее. За 165 миллионов лет, в течение которых Мадагаскар, четвёртый по величине остров мира, отдалялся от Африканского материка, здесь появилось огромное количество удивительных животных и растений, которые не встречаются больше нигде на планете. Лемуры, прыгающие крысы, шипящие тараканы, хамелеоны размером со спичку, могучие баобабы и более тысячи видов орхидей – вот лишь некоторые из «пассажиров», прописанных на этом «Ноевом ковчеге» природы. А после посещения одного из многочисленных национальных парков и заповедников можно отмокнуть в горячих источниках и понежиться на великолепных песчаных пляжах.
Сезон: с апреля по декабрь.
Виза: оформляется по прилёте, от €20.
Как добраться: рейсы Air France (airfrance.ru) через Париж до столицы острова, Антананариву.
Совет: Мадагаскар – последнее место на планете, где при некоторой удаче можно прокатиться на спроектированном ещё в 1930-х годах Андре Мишленом поезде (madarail.mg), который напоминает бегающий по рельсам автобус.
Французская Полинезия
Пускай слова «идеальный пляж» и «рай для молодожёнов» звучат как клише, другими словами 118 островков и атоллов Французской Полинезии и не опишешь. Коралловый песок Бора-Бора, больше похожий на сахар, или чёрный вулканический на пляже Тахаруу на Таити, тихий трепет пальм и ослепительно-бирюзовая, всегда тёплая вода – настоящий баунти-мир. Под водой не менее красиво, чем на суше: Французская Полинезия – раздолье для дайверов, с рэк-спотами и многочисленными морскими животными. А если вы хотите увезти из своего путешествия не только впечатления, но и вполне осязаемые сокровища, можно понырять за жемчужинами на устричной ферме возле Бора-Бора.
Сезон: с мая по сентябрь.
Виза: для заморских французских территорий, при наличии действующей шенгенской визы типа D – не требуется.
Как добраться: прямых рейсов нет, стыковка в Токио – Jal (jal.com), далее – местные авиалинии Air Tahiti (airtahiti.com).
Совет: возьмите с собой наличность – евро или доллары. В «раю» сложно найти банкоматы, а дорогостоящих искушений – более чем достаточно.
Мачу-Пикчу, Перу
Затерянный город Мачу-Пикчу открыл американский археолог Хайрам Бингем – и произошло это примерно сто лет назад. Учёный странствовал по Перу в поисках легендарной Вилькабамбы – укромного убежища инков, куда, как считалось, убегавшие от конкистадоров индейцы массово выво-зили золото и ценности. Американец так и не нашёл здесь никаких золотых артефактов, зато произвёл археологическую сенсацию. До сих пор остаётся только гадать, была ли эта цитадель военной крепостью, ритуальным комплексом или императорским гаремом. А может, здесь просто отдыхал от праведных столичных трудов великий Инка?
Сезон: с мая по октябрь.
Виза: не требуется.
Как добраться: Iberia (iberia.com) через Мадрид до столицы Перу, Лимы, далее рейс LATAM (latam.com) до Куско, оттуда до городка Агуас-Кальентес у подножия Мачу-Пикчу везёт поезд Belmond Hiram Bingham (belmond.com).
Совет: лишь единицы совершают трек на гору Уайна-Пикчу (3 ч. 30 мин.), хотя оттуда открывается один из лучших видов на Мачу-Пикчу. Для этого подъёма требуется приобрести отдельный билет (количество мест в день ограничено). machupicchu.gob.pe
Антарктида
Если и остались ещё на этой планете белые пятна, больше всего их расположено на южном континенте – «последнем пределе» для настоящего путешественника. По сути, об Антарктиде нам известно немногим более, чем о Марсе, – о том, что скрывает ледяной панцирь, да и о том, что творится на поверхности, мы стали узнавать лишь в последние годы. Несомненно одно – это самое сухое, ветреное и холодное место на земле, но в то же время – одно из самых поразительных, красивых неземной, космической красотой. Чаще всего Антарктиду – а вернее, субантарктические островки и архипелаги – туристы посещают во время полярных круизов, позволяющих увидеть ничтожно мало. А получить «эксклюзивный» доступ к тайне, покрытой ледовым мраком, могут только гости кемпов, которые каждый год появляются лишь на пару месяцев короткого полярного лета.
Сезон: с ноября по март.
Виза: не требуется.
Как добраться: на одном из круизных лайнеров, например Quark Expeditions (quarkexpeditions.com), или воспользовавшись трансфером кемпов.
Совет: если хочется настоящих подвигов, то можно попробовать дойти на своих двоих, через лёд, стужу и белое безмолвие, до самого Южного полюса – такой тур есть у adventureconsultants.com: 1170 км, 60 дней наедине с Антарктидой. Вряд ли путешествие будет комфортным, но точно не забудется.
Исландия
Удивительный остров, жители которого говорят на языке древних викингов, не имеют фамилий, приручают вулканы и верят в троллей и эльфов – формально Исландия является частью Европы, но по ощущениям это скорее филиал альфа Центавры. У моря рассыпаны небольшие, на пару сотен жителей, городки. В складках фьордов ютятся фермы и рыбацкие посёлки, на прибрежных равнинах пасутся гривистые лошадки. И овцы, которые почему-то ходят строго по трое. Единственное в стране крупное шоссе Ring Road № 1 оббегает весь остров, и, совершив этот круг почёта, можно увидеть всё самое важное, интересное и красивое – гейзеры, пляжи с чёрным вулканическим песком, бесчисленные водопады, термальные курорты, крытые дёрном домишки, даже крупнейший в Европе ледник, один из языков которого спускается прямо к трассе.
Сезон: с мая по сентябрь и с ноября по март.
Виза: шенгенская (€35).
Как добраться: самый удобный перелёт – Finnair (finnair.com) через Хельсинки.
Совет: увидеть Исландию можно только в формате автопутешествия, лучше брать в аренду внедорожник – без него до многих интересных точек просто не добраться. Хорошие предложения с полным страховым покрытием (а также круглосуточная техподдержка) есть у Avis (avisrussia.ru).
Великая стена, Китай
Легендарная стена – на самом деле не единая архитектурная конструкция, а растянувшаяся на 21 000 км цепь различных укреплений. Строилась она на протяжении 2,4 тысячи лет. Где-то стена выглядит как на рекламном постере – каменный змий, вьющийся по горам и поднимающий свои бесчисленные головы-башенки. Где-то – это просто древние руины или даже не стены, а пересохшие каналы. Некоторые отрезки закрывают для посещения, стену постоянно реконструируют – сегодня уже не для того, чтобы ограждать Поднебесную от вторжения иноземцев, а, напротив, чтобы притягивать их. По стене водят в походы, и здесь же проходит ежегодный марафон, который считается одним из самых трудных в мире: бегунам приходится преодолевать 5164 ступени при температуре до +40 °С.
Сезон: круглый год, но для трекинга лучше всего период с марта до июня и с сентября до начала ноября.
Виза: оформляется в Китайском визовом центре, от 3500 руб.
Как добраться: проще всего добираться из Пекина. Прямые рейсы из Москвы есть у компаний «Аэрофлот» (aeroflot.ru) и Air China (airchina.com).
Совет: самый лёгкий путь – отрезок стены поближе к Пекину, но в Бадалинге такие толпы туристов, что за ними сложно разглядеть саму постройку. Мутяньюй в двух часах езды от столицы сулит более интимную атмосферу.
Новая Зеландия
Новая Зеландия – суперконцентрат всего того, о чём грезят путешественники. Какой бы стиль отдыха вы ни любили, какой бы ландшафт вас ни манил – всё это есть тут, на двух блюдечках с голубой каёмочкой: Южном и Северном островах. Альпийские озёра, ослепительно-зелёные холмы, снежники и песчаные пляжи. Хотите посетить виноградники и отмокнуть в спа? Тогда вам на Южный остров. Если же душа просит трекинга и альпинизма, вас ждёт остров Северный. Впрочем, на обоих островах умеют чередовать разнообразные активности (банджи-джампинг, сёрфинг, каякинг, велопрогулки) с вкуснейшими трапезами и гедонистическим отдыхом. В целом всё это похоже на сказку – здесь вместе живут и хоббиты, и самые высокие на земле деревья каури, и трогательные в своей нелепости птички-киви и ещё бесчисленное множество странных существ (причём ядовитых нет). И это первое место на земле, где все они – на равных (по закону).
Сезон: круглый год.
Виза: однократную гостевую визу можно оформить онлайн, но иногда просят также оригинал паспорта. При подаче в консульстве взимается сбор – 2120 руб.
Как добраться: удобнее всего лететь через Ближний Восток, например, через Доху с Qatar Airways (qatarairways.com).
Совет: если на досмотре в аэропорту офицер просит вас разблокировать смартфон или ноутбук, а вы отказываетесь, штраф за это составит около $3200.
Для каждого путешественника Страна восходящего солнца открывается с разной стороны. Одни едут за потрясающими храмами древней японской столицы, Киото, а другие — за яркими огнями и безумной атмосферой мегаполисов, кто-то мечтает помедитировать в саду во время цветения сакуры, и многие — попробовать суши в первоисточнике. Самые подготовленные знают о существовании горнолыжных курортов Хоккайдо и отличных пляжей Рюкю. Но и их будут ждать сюрпризы. Например, в окрестностях Киото, в лесу Сагано, можно услышать официальный «звук Японии» — умиротворяющий перезвон тысяч стволов бамбука. Если же хочется познавать страну при помощи обоняния, и тут есть официальные инструкции: Министерство окружающей среды составило список 100 «самых ароматных мест» страны. В нём не только лавандовые поля Фурано, но и аптеки региона Тояма, и магазины водорослей в Миэ, и лавки, торгующие старыми книгами в Токио.
Сезон: весна (с марта по май) и осень (сентябрь-ноябрь). Зимой стоит приехать за горнолыжным отдыхом.
Виза: выдаётся бесплатно в визовом центре (ru.emb-japan.go.jp).
Как добраться: авиакомпания JAL (ru.jal.co.jp).
Совет: готовьтесь к тому, что в большинстве японских ресторанчиков подают блюда странные и непривычные, которые не встретить больше нигде в мире.
Чинкве-терре, Италия
Чем измерить «замечтательность» путешествия — может быть, количеством лайков к фотоотчёту в инстаграме? Если так, то немногие места на земле способны составить конкуренцию итальянскому национальному парку Чинкве-Терре. Уютные городки на скалах Генуэзского залива с рукотворными террасами и виноградниками, нависающими над пляжами, обещают постоянный праздник телу и душе. Пять главных поселений, давших название местности, соединяет пешеходная тропа, расстояние между каждым — не больше двух с половиной часов. Самый известный отрезок — Дорога любви, протянувшаяся между Манаролой и Риомаджоре.
Сезон: пляжный сезон — с середины мая по сентябрь, сезон для трекинга — с марта по октябрь.
Виза: шенгенская (€35).
Как добраться: быстрее всего — поездом из Пизы (около 1 часа). Недорогой перелёт Москва-Пиза есть у авиакомпании «Победа» (pobeda.aero).
Совет: для многих маршрутов (например, для похода по Голубой тропе, соединяющей пять основных городов) нужна карточка национального парка Чинкве-Терре. Она даёт право перемещаться по территории заповедника не только пешком, но и на бесплатных автобусах, а также открывает доступ к Wi-Fi. Стоимость — от €7,5 в день.
Мадагаскар
В одноимённом мультфильме одолеваемые скукой и бездельем животные из нью-йоркского зоо-парка сбегают на эту «обетованную землю», где и солнце ярче, и воздух чище, и трава зеленее. За 165 миллионов лет, в течение которых Мадагаскар, четвёртый по величине остров мира, отдалялся от Африканского материка, здесь появилось огромное количество удивительных животных и растений, которые не встречаются больше нигде на планете. Лемуры, прыгающие крысы, шипящие тараканы, хамелеоны размером со спичку, могучие баобабы и более тысячи видов орхидей — вот лишь некоторые из «пассажиров», прописанных на этом «Ноевом ковчеге» природы. А после посещения одного из многочисленных национальных парков и заповедников можно отмокнуть в горячих источниках и понежиться на великолепных песчаных пляжах.
Сезон: с апреля по декабрь.
Виза: оформляется по прилёте, от €20.
Как добраться: рейсы Air France (airfrance.ru) через Париж до столицы острова, Антананариву.
Совет: Мадагаскар — последнее место на планете, где при некоторой удаче можно прокатиться на спроектированном ещё в 1930-х годах Андре Мишленом поезде (madarail.mg), который напоминает бегающий по рельсам автобус.
Французская Полинезия
Пускай слова «идеальный пляж» и «рай для молодожёнов» звучат как клише, другими словами 118 островков и атоллов Французской Полинезии и не опишешь. Коралловый песок Бора-Бора, больше похожий на сахар, или чёрный вулканический на пляже Тахаруу на Таити, тихий трепет пальм и ослепительно-бирюзовая, всегда тёплая вода — настоящий баунти-мир. Под водой не менее красиво, чем на суше: Французская Полинезия — раздолье для дайверов, с рэк-спотами и многочисленными морскими животными. А если вы хотите увезти из своего путешествия не только впечатления, но и вполне осязаемые сокровища, можно понырять за жемчужинами на устричной ферме возле Бора-Бора.
Сезон: с мая по сентябрь.
Виза: для заморских французских территорий, при наличии действующей шенгенской визы типа D — не требуется.
Как добраться: прямых рейсов нет, стыковка в Токио — Jal (jal.com), далее — местные авиалинии Air Tahiti (airtahiti.com).
Совет: возьмите с собой наличность — евро или доллары. В «раю» сложно найти банкоматы, а дорогостоящих искушений — более чем достаточно.
Мачу-Пикчу, Перу
Затерянный город Мачу-Пикчу открыл американский археолог Хайрам Бингем — и произошло это примерно сто лет назад. Учёный странствовал по Перу в поисках легендарной Вилькабамбы — укромного убежища инков, куда, как считалось, убегавшие от конкистадоров индейцы массово выво-зили золото и ценности. Американец так и не нашёл здесь никаких золотых артефактов, зато произвёл археологическую сенсацию. До сих пор остаётся только гадать, была ли эта цитадель военной крепостью, ритуальным комплексом или императорским гаремом. А может, здесь просто отдыхал от праведных столичных трудов великий Инка?
Сезон: с мая по октябрь.
Виза: не требуется.
Как добраться: Iberia (iberia.com) через Мадрид до столицы Перу, Лимы, далее рейс LATAM (latam.com) до Куско, оттуда до городка Агуас-Кальентес у подножия Мачу-Пикчу везёт поезд Belmond Hiram Bingham (belmond.com).
Совет: лишь единицы совершают трек на гору Уайна-Пикчу (3 ч. 30 мин.), хотя оттуда открывается один из лучших видов на Мачу-Пикчу. Для этого подъёма требуется приобрести отдельный билет (количество мест в день ограничено). machupicchu.gob.pe
Антарктида
Если и остались ещё на этой планете белые пятна, больше всего их расположено на южном континенте — «последнем пределе» для настоящего путешественника. По сути, об Антарктиде нам известно немногим более, чем о Марсе, — о том, что скрывает ледяной панцирь, да и о том, что творится на поверхности, мы стали узнавать лишь в последние годы. Несомненно одно — это самое сухое, ветреное и холодное место на земле, но в то же время — одно из самых поразительных, красивых неземной, космической красотой. Чаще всего Антарктиду — а вернее, субантарктические островки и архипелаги — туристы посещают во время полярных круизов, позволяющих увидеть ничтожно мало. А получить «эксклюзивный» доступ к тайне, покрытой ледовым мраком, могут только гости кемпов, которые каждый год появляются лишь на пару месяцев короткого полярного лета.
Сезон: с ноября по март.
Виза: не требуется.
Как добраться: на одном из круизных лайнеров, например Quark Expeditions (quarkexpeditions.com), или воспользовавшись трансфером кемпов.
Совет: если хочется настоящих подвигов, то можно попробовать дойти на своих двоих, через лёд, стужу и белое безмолвие, до самого Южного полюса — такой тур есть у adventureconsultants.com: 1170 км, 60 дней наедине с Антарктидой. Вряд ли путешествие будет комфортным, но точно не забудется.
Исландия
Удивительный остров, жители которого говорят на языке древних викингов, не имеют фамилий, приручают вулканы и верят в троллей и эльфов — формально Исландия является частью Европы, но по ощущениям это скорее филиал альфа Центавры. У моря рассыпаны небольшие, на пару сотен жителей, городки. В складках фьордов ютятся фермы и рыбацкие посёлки, на прибрежных равнинах пасутся гривистые лошадки. И овцы, которые почему-то ходят строго по трое. Единственное в стране крупное шоссе Ring Road № 1 оббегает весь остров, и, совершив этот круг почёта, можно увидеть всё самое важное, интересное и красивое — гейзеры, пляжи с чёрным вулканическим песком, бесчисленные водопады, термальные курорты, крытые дёрном домишки, даже крупнейший в Европе ледник, один из языков которого спускается прямо к трассе.
Сезон: с мая по сентябрь и с ноября по март.
Виза: шенгенская (€35).
Как добраться: самый удобный перелёт — Finnair (finnair.com) через Хельсинки.
Совет: увидеть Исландию можно только в формате автопутешествия, лучше брать в аренду внедорожник — без него до многих интересных точек просто не добраться. Хорошие предложения с полным страховым покрытием (а также круглосуточная техподдержка) есть у Avis (avisrussia.ru).
Великая стена, Китай
Легендарная стена — на самом деле не единая архитектурная конструкция, а растянувшаяся на 21 000 км цепь различных укреплений. Строилась она на протяжении 2,4 тысячи лет. Где-то стена выглядит как на рекламном постере — каменный змий, вьющийся по горам и поднимающий свои бесчисленные головы-башенки. Где-то — это просто древние руины или даже не стены, а пересохшие каналы. Некоторые отрезки закрывают для посещения, стену постоянно реконструируют — сегодня уже не для того, чтобы ограждать Поднебесную от вторжения иноземцев, а, напротив, чтобы притягивать их. По стене водят в походы, и здесь же проходит ежегодный марафон, который считается одним из самых трудных в мире: бегунам приходится преодолевать 5164 ступени при температуре до +40 °С.
Сезон: круглый год, но для трекинга лучше всего период с марта до июня и с сентября до начала ноября.
Виза: оформляется в Китайском визовом центре, от 3500 руб.
Как добраться: проще всего добираться из Пекина. Прямые рейсы из Москвы есть у компаний «Аэрофлот» (aeroflot.ru) и Air China (airchina.com).
Совет: самый лёгкий путь — отрезок стены поближе к Пекину, но в Бадалинге такие толпы туристов, что за ними сложно разглядеть саму постройку. Мутяньюй в двух часах езды от столицы сулит более интимную атмосферу.
Новая Зеландия
Новая Зеландия — суперконцентрат всего того, о чём грезят путешественники. Какой бы стиль отдыха вы ни любили, какой бы ландшафт вас ни манил — всё это есть тут, на двух блюдечках с голубой каёмочкой: Южном и Северном островах. Альпийские озёра, ослепительно-зелёные холмы, снежники и песчаные пляжи. Хотите посетить виноградники и отмокнуть в спа? Тогда вам на Южный остров. Если же душа просит трекинга и альпинизма, вас ждёт остров Северный. Впрочем, на обоих островах умеют чередовать разнообразные активности (банджи-джампинг, сёрфинг, каякинг, велопрогулки) с вкуснейшими трапезами и гедонистическим отдыхом. В целом всё это похоже на сказку — здесь вместе живут и хоббиты, и самые высокие на земле деревья каури, и трогательные в своей нелепости птички-киви и ещё бесчисленное множество странных существ (причём ядовитых нет). И это первое место на земле, где все они — на равных (по закону).
Сезон: круглый год.
Виза: однократную гостевую визу можно оформить онлайн, но иногда просят также оригинал паспорта. При подаче в консульстве взимается сбор — 2120 руб.
Как добраться: удобнее всего лететь через Ближний Восток, например, через Доху с Qatar Airways (qatarairways.com).
Совет: если на досмотре в аэропорту офицер просит вас разблокировать смартфон или ноутбук, а вы отказываетесь, штраф за это составит около $3200.