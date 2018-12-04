Макао — китайский Лас-Вегас
Войти в азарт
В порту Макао туристов встречает вереница шаттлов. Большинство гостей прибывает сюда из Китая на пароме и разъезжается по казино – на всей прочей территории республики азартные игры запрещены, но для специального административного района КНР сделано исключение. Ставка на игроков сорвала джекпот: сегодня в Макао четыре десятка казино (в том числе The Venetian, одно из крупнейших в мире), и их доходы составляют более 70% бюджета автономии. Её называют «Азиатский Лас-Вегас», но китайский аналог давно обогнал американский оригинал по объёму выручки. Во многом они и правда схожи: небоскрёбы, копии знаменитых памятников архитектуры, неоновые огни, танцующие фонтаны, феерические шоу и бульвар под названием Котай-Стрип. Но у Макао есть то, чего не может быть у Лас-Вегаса, – многовековая история.
Через Запад на Восток
Прежде чем стать районом Китая, Макао почти 450 лет был португальской колонией – старейшим торговым форпостом европейцев в Юго-Восточной Азии. Три острова в устье реки Чжуцзян, обнаруженные мореплавателями из Лиссабона в 1513 году, оказались отличным перевалочным пунктом для ведения дел со всей Азией. Cidade do Nome de Deus de Macau процветал, пока в конце XIX века его не обошёл Гонконг, где порт был побольше. Макао потихоньку превратился в тихий курорт для торговцев из соседнего Гуанчжоу, отдыхавших здесь от вечной кантонской суеты. Утратив интерес к ставшей бесполезной территории, Португалия в 1999 году передала острова Китаю.
Брак двух столь отдалённых культур породил город, полный невероятных контрастов. Над площадью с португальским именем качаются китайские фонарики, на изразцах азулежу синим выписаны иероглифы, а через дорогу от закусочной с димсамами подают солёную треску и винью верде.
Португальский акцент
Впрочем, сегодня европейское влияние чувствуется всё меньше. Таблички на двух языках – уже скорее дань традиции: формально оставаясь государственным, португальский выходит из обихода. Напоминает о колониальном прошлом лишь португальская архитектура.
Больше всего её на территории Старого города, включённого в Список наследия ЮНЕСКО. И особенно хорошо эта евроазиатская эклектика смотрится с вершин холмов, на которых всё ещё несут дозор старые португальские форты. Несмотря на грозное название, горная крепость Святого Павла Форталеза-ду-Монти – место пасторальное. Сюда приходят любоваться видом, валяться на травке, гулять с собакой и делать фотосессии у безобидных теперь пушек, по иронии истории направленных на здание казино Grand Lisboa – одно из самых высоких и некрасивых в городе, в народе прозванное «Золотым Ананасом».
С территории форта хорошо виден фасад церкви Святого Павла. Этот иезуитский храм строился 38 лет, простоял 200, но сгорел в 1835 году. От былого великолепия сохранился лишь фасад с бронзовыми статуями. На ведущей к нему роскошной лестнице толпятся туристы с селфи-стиками и продавцы шапок-зонтиков. Слева притаился крошечный храм На-Ча. А от нижних ступенек катится под гору улочка, с одной стороны отгороженная старой крепостной стеной из чунамбо – смеси глины, земли, песка, рисовой соломы, мелких камней и ракушек. Здесь как будто оказываешься в самом сердце Макао: по одну руку – монументальное свидетельство европейского прошлого, по другую – шумная, узкая, завешанная табличками с иероглифами, пропитанная неведомыми запахами китайская улочка, которая при этом зовётся calle.
Всё и сразу
Обойти Макао можно за несколько часов, но лучше не торопиться, потому что у каждого камня своя история. Улица Счастья, что служит главным туристическим променадом, когда-то была полна притонов и борделей – об этом сегодня напоминает красная краска на фасадах. Респектабельная Алмейде Рибейро с ювелирными лавками – привет из далёкого прошлого, когда Макао был центром контрабанды золота. Даже здание сената на главной площади успело послужить и тюрьмой, и почтой. Впрочем, все здешние истории имеют счастливый конец.
Конечным пунктом для прогулки стоит выбрать парк Луиша де Камоэнса с потрясающим видом. Местные устраивают здесь уроки тай-чи и шахматные турниры, читают в библиотеке бумажные газеты, собираются вокальными кружками, устраивают конкурсы чтецов. Тихая жизнь, какую и пристало вести в глухой провинции у моря, – невероятный контраст с неоновыми огнями и небоскрёбами, оставшимися за кадром.
Стоя на лестнице из пятнистого от времени камня, смотришь на этот странный мир и пытаешься понять, что же здесь главное? Тихие лужайки парка, на которых застыли в гимнастических стойках старички в костюмах-ифу? Рабочие кварталы-муравейники с неопрятными высотками и кондиционерами на зарешеченных балконах? Старые площади с трёхцветной брусчаткой и строем зданий с колоннами? Шумные улочки, где торгуют лапшой, счастливым печеньем, снадобьями из птичьих гнёзд и сушёными свиными ушами? Сверкающие огнями казино и торговые центры с галереями дорогих бутиков? У каждого, оказавшегося в Макао, свой ответ на этот вопрос.
Координаты
Виза
На срок до 30 дней не требуется.
Как добраться
Лететь в Макао можно через Китай, Сингапур, Таиланд или Индонезию, но проще будет воспользоваться скоростным паромом из Гонконга (turbojet.com.hk, около $20) или поездом из Гуанчжоу (china-railway.com.cn, от $10, высадка в приграничном городе Чжухай). Недавно открылся и мост из Гонконга.
Сезон
Лучшее время – с сентября по декабрь, когда вероятность дождей низкая, худшее – сезон тайфунов и муссонов, приходящийся на летние месяцы.
Где жить
Mandarin Oriental, Макао (mandarinoriental.com/macau) – отличная альтернатива огромным казино-гостиницам Макао, островок спокойствия посреди моря азарта. Все его комнаты и сьюты выходят на Южно-Китайское море и городские кварталы.
Транспорт
Все отели Макао предлагают бесплатные трансферы в аэропорт и к парому, а также шаттлы к главным казино и торговым центрам.
Подробности: ru.macautourism.gov.mo
Впрочем, сегодня европейское влияние чувствуется всё меньше. Таблички на двух языках — уже скорее дань традиции: формально оставаясь государственным, португальский выходит из обихода. Напоминает о колониальном прошлом лишь португальская архитектура.
Больше всего её на территории Старого города, включённого в Список наследия ЮНЕСКО. И особенно хорошо эта евроазиатская эклектика смотрится с вершин холмов, на которых всё ещё несут дозор старые португальские форты. Несмотря на грозное название, горная крепость Святого Павла Форталеза-ду-Монти — место пасторальное. Сюда приходят любоваться видом, валяться на травке, гулять с собакой и делать фотосессии у безобидных теперь пушек, по иронии истории направленных на здание казино Grand Lisboa — одно из самых высоких и некрасивых в городе, в народе прозванное «Золотым Ананасом».
С территории форта хорошо виден фасад церкви Святого Павла. Этот иезуитский храм строился 38 лет, простоял 200, но сгорел в 1835 году. От былого великолепия сохранился лишь фасад с бронзовыми статуями. На ведущей к нему роскошной лестнице толпятся туристы с селфи-стиками и продавцы шапок-зонтиков. Слева притаился крошечный храм На-Ча. А от нижних ступенек катится под гору улочка, с одной стороны отгороженная старой крепостной стеной из чунамбо — смеси глины, земли, песка, рисовой соломы, мелких камней и ракушек. Здесь как будто оказываешься в самом сердце Макао: по одну руку — монументальное свидетельство европейского прошлого, по другую — шумная, узкая, завешанная табличками с иероглифами, пропитанная неведомыми запахами китайская улочка, которая при этом зовётся calle.
Всё и сразу
Обойти Макао можно за несколько часов, но лучше не торопиться, потому что у каждого камня своя история. Улица Счастья, что служит главным туристическим променадом, когда-то была полна притонов и борделей — об этом сегодня напоминает красная краска на фасадах. Респектабельная Алмейде Рибейро с ювелирными лавками — привет из далёкого прошлого, когда Макао был центром контрабанды золота. Даже здание сената на главной площади успело послужить и тюрьмой, и почтой. Впрочем, все здешние истории имеют счастливый конец.
Конечным пунктом для прогулки стоит выбрать парк Луиша де Камоэнса с потрясающим видом. Местные устраивают здесь уроки тай-чи и шахматные турниры, читают в библиотеке бумажные газеты, собираются вокальными кружками, устраивают конкурсы чтецов. Тихая жизнь, какую и пристало вести в глухой провинции у моря, — невероятный контраст с неоновыми огнями и небоскрёбами, оставшимися за кадром.
Стоя на лестнице из пятнистого от времени камня, смотришь на этот странный мир и пытаешься понять, что же здесь главное? Тихие лужайки парка, на которых застыли в гимнастических стойках старички в костюмах-ифу? Рабочие кварталы-муравейники с неопрятными высотками и кондиционерами на зарешеченных балконах? Старые площади с трёхцветной брусчаткой и строем зданий с колоннами? Шумные улочки, где торгуют лапшой, счастливым печеньем, снадобьями из птичьих гнёзд и сушёными свиными ушами? Сверкающие огнями казино и торговые центры с галереями дорогих бутиков? У каждого, оказавшегося в Макао, свой ответ на этот вопрос.
Координаты
Виза
На срок до 30 дней не требуется.
Как добраться
Лететь в Макао можно через Китай, Сингапур, Таиланд или Индонезию, но проще будет воспользоваться скоростным паромом из Гонконга (turbojet.com.hk, около $20) или поездом из Гуанчжоу (china-railway.com.cn, от $10, высадка в приграничном городе Чжухай). Недавно открылся и мост из Гонконга.
Сезон
Лучшее время — с сентября по декабрь, когда вероятность дождей низкая, худшее — сезон тайфунов и муссонов, приходящийся на летние месяцы.
Где жить
Mandarin Oriental, Макао (mandarinoriental.com/macau) — отличная альтернатива огромным казино-гостиницам Макао, островок спокойствия посреди моря азарта. Все его комнаты и сьюты выходят на Южно-Китайское море и городские кварталы.
Транспорт
Все отели Макао предлагают бесплатные трансферы в аэропорт и к парому, а также шаттлы к главным казино и торговым центрам.
Подробности: ru.macautourism.gov.mo